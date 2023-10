ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมจัดกิจกรรม “Ring the Bell for Financial Literacy” ส่งเสริมความรู้ทางการเงิน พร้อมตลาดหลักทรัพย์ทั่วโลก

จัดกิจกรรมลั่นระฆังเพื่อความรู้ทางการเงิน ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์ฯ ในฐานะที่ตลาดหลักทรัพย์ไทยเป็นสมาชิกของ International Organization of Securities Commissions (IOSCO) และ World Federation of Exchanges (WFE) โดยกิจกรรมจัดขึ้นพร้อมกับตลาดหลักทรัพย์ทั่วโลกกว่า 44 ประเทศ ในช่วงสัปดาห์ผู้ลงทุนโลก (World Investor Week) ระหว่าง 2-8 ต.ค. 2566 เพื่อสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการให้ความรู้ทางการเงินเพื่อความยั่งยืน โดยมีคณะนักศึกษา MBA จาก Gordon Institute of Business Science, University of Pretoria ประเทศอเมริกาใต้ ร่วมรับฟังการบรรยายถึงความสำคัญของ ESG ต่อตลาดทุนไทย