TMA ชวนองค์กรเจาะลึกลดเสี่ยง สร้างโอกาสธุรกิจโตอย่างยั่งยืน

สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย หรือ TMA เตรียมเปิดเวทีงานภายใต้หัวข้อในวันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม 2566 ที่โรงแรมวอลดอร์ฟ แอสโทเรีย กรุงเทพฯ งานนี้จัดขึ้นเพื่อให้องค์กรต่างๆได้รับความรู้ แนวคิดและแนวปฏิบัติในการบริหารจัดการความเสี่ยงด้าน ESG และนำประโยชน์จาก ESG ไปสร้างธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนกล่าวว่าการบริหารในแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ Sustainability นั้น ไม่ใช่เเค่ทำให้ดูดีหรือ Nice to do แต่เป็นสิ่งที่จำเป็นต้องทำ ขอแนะว่าควรอยู่ในแผนกลยุทธ์องค์กรและทำให้เป็นพันธกิจขององค์กร เพื่อสร้างความตระหนักรู้เเละวิถีการดำเนินงานให้ครอบคลุมกับผู้คนในทุกระดับ ซึ่งต้องการความร่วมมือในการสร้างความเปลี่ยนเเปลงภายในองค์กร โดยใช้เเนวคิดของESGเป็นแนวทางดำเนินธุรกิจทั้งนี้ การพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืนด้วยแนวทางESGประกอบด้วย Environmental (เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อม) Social (รับผิดชอบต่อสังคมสังคม) และ Governance (บริหารด้วยหลักธรรมาภิบาล) ได้กลายเป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจอีกทั้ง หลายประเทศทั่วโลกเริ่มมีการกำหนดนโยบายและมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมที่เข้มงวดมากขึ้น โดยเฉพาะสหภาพยุโรป (อียู) และสหรัฐอเมริกา ซึ่งแนวคิด ESG อาจกลายเป็นเครื่องมือกีดกันทางการค้าในอนาคต ก็จะเป็นอุปสรรคสำหรับกิจการที่ขาดคุณสมบัตินี้ งาน Sustainability Forum 2023 ที่จะจัดขึ้น จะช่วยให้ผู้บริหารองค์กรได้ความรู้ที่พร้อมนำไปใช้งานได้จริง ตั้งแต่ ESGจะเริ่มต้นอย่างไร มองภาพกว้างและเจาะลึกความเสี่ยงพร้อมผลกระทบ การวางกลยุทธ์ที่ดี บทบาทผู้นำที่ใช่ บริหารวัฒนธรรมองค์กรอย่างไรให้หนุนนำ การเปลี่ยน“ความเสี่ยง”ให้เป็น “โอกาสเติบโต อย่างยั่งยืน” การสื่อสารและการเปิดเผยข้อมูลเพื่อขับเคลื่อน ESG และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันกับกิจกรรม ESG World Café ด้วยการเรียนรู้จากประสบการณ์ของผู้บริหารองค์กรชั้นนำในตลาดหลักทรัพย์ และองค์กรข้ามชาติ รวมถึงร่วมถอดบทเรียนจากหน่วยงานกำกับดูแลภาครัฐและภาคเอกชนงาน Sustainability For “MitigatingRisks, Finding Opportunities” จะจัดขึ้นในวันที่ 26 ตุลาคม 2566 ที่โรงแรมวอลดอร์ฟ แอสโทเรีย กรุงเทพฯ ถนนราชดำริ องค์กรที่สนใจเข้าร่วมงาน สามารถติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่คุณภาณิชา จิราธีราทร สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทยหรือTMAโทร.02-319- 7677ต่อ271หรืออีเมล panicha_j@tma.or.th