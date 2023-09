“ซีแอนด์จี” คว้ารางวัล CSR-DIW Continuous Award 2023 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4

“ซีแอนด์จี” คว้ารางวัล CSR-DIW Continuous Award 2023 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4ตอกย้ำมาตรฐานดำเนินกิจการด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนอย่างยั่งยืนผู้ดำเนินงานโรงกำจัดขยะผลิตไฟฟ้าเพื่อสิ่งแวดล้อมหนองแขม รับมอบโล่และเกียรติบัตรภายใต้โครงการส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน เพื่อเป้าหมายการฟื้นฟูและยกระดับเศรษฐกิจและสังคม (CSR-DIW to Covid-19 Relief) ประจำปี 2566 โดยมี นางสาวอารยา ไสลเพชร ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม ให้เกียรติมอบรางวัล ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรีการได้รับรางวัล CSR-DIW Continuous Award 2023 มาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้ประกอบการ จากกรมโรงงานอุตสาหกรรมในครั้งนี้ นับเป็นโรงกำจัดขยะผลิตไฟฟ้าเพื่อสิ่งแวดล้อมเพียงแห่งเดียวในประเทศไทย ที่ได้รับรางวัลนี้ต่อเนื่อง 4 ปีซ้อน แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการบริหารจัดการตามมาตรฐานสากล โดยเฉพาะการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของและชุมชมอย่างยั่งยืน ซึ่งบริษัทได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เริ่มดำเนินโครงการ โดยยึดเกณฑ์มาตรฐาน 7 หัวข้อหลัก อันได้แก่ การกำกับดูแลองค์กร, สิทธิมนุษยชน, การปฏิบัติด้านแรงงาน, สิ่งแวดล้อม, ด้านการดำเนินงานอย่างเป็นธรรม, ประเด็นด้านผู้บริโภค และการมีส่วนร่วมและการพัฒนาชุมชนการได้รับรางวัลอย่างต่อเนื่องนี้แสดงให้เห็นถึงความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรที่ได้รับทุนสนับสนุนจากสาธารณรัฐประชาชนจีนในประเทศไทย และมีส่วนร่วมในโครงการริเริ่ม "One Belt, One Road" หรือหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง ตามหลักการ 3 ข้อ อันได้แก่ 1.ร่วมกันหารือ 2. สร้างสรรค์ 3. แบ่งปันผลสำเร็จในการทำงานร่วมกัน เพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม