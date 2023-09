ผู้บริหาร SME D Bank เป็นวิทยากรพิเศษ แนะกลยุทธ์ Pitching เตรียมพร้อมเอสเอ็มอีสู่ตลาดทุนไทย

และให้เกียรติเป็นวิทยากรพิเศษ บรรยายหัวข้อ "กลยุทธ์การนำเสนอธุรกิจ "Pitching" สร้างโอกาสการระดมทุนจากนักลงทุน" และ “Business Model : Strategic Value Creation” แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ “Acceleration Program Road to LiVE เส้นทางเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ตลาดทุน” โดยแนะนำแนวทางการนำเสนอธุรกิจให้โดนใจและตรงความต้องการของนักลงทุน และกลยุทธ์การสร้างมูลค่าให้แผนธุรกิจตอบโจทย์นักลงทุน รวมถึง เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ Pitching นำเสนอแผนธุรกิจ เพื่อรับคำแนะนำ ไปประยุกต์ใช้พัฒนาธุรกิจต่อไปสำหรับโครงการ “Acceleration Program Road to LiVE เส้นทางเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ตลาดทุน" เป็นความร่วมมือระหว่าง SME D Bank กับ บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด หรือ "ดีลอยท์ ไทยแลนด์" ภายใต้การสนับสนุนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) หรือ SET และ LiVE Platform จัดขึ้นเพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการเอสเอ็มอี และสตาร์ทอัพ ที่มีศักยภาพและต้องการเติบโตในตลาดทุนไทย กว่า 50 ราย ให้ได้รับการสนับสนุนพัฒนาธุรกิจ ตลอดจน คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญหลากหลายสาขา เพื่อต่อยอดสร้างเครือข่ายธุรกิจ และสามารถก้าวสู่ตลาดทุนไทยได้ต่อไปในอนาคต จัด ณ โรงแรมคอนราด กรุงเทพ เมื่อเร็วๆ นี้