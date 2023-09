แมริออท อินเตอร์ฯ เผยรายงานประจำปี ผ่าน "Serve 360" โชว์ความคืบหน้า ESG

"Serve 360: Doing Good in Every Direction" เป็นแพลตฟอร์มเพื่อความยั่งยืนและผลกระทบทางสังคม ที่ช่วยนำพาองค์กรไปสู่การบรรลุเป้าหมายด้านความยั่งยืนและการสร้างผลกระทบต่อสังคมภายในปี 2025 โดยสามารถดูรายงานฉบับเต็มได้ที่เว็บไซต์ของ Serve 360 และชมรายละเอียดโดยสรุปได้ที่วิดีโอด้านล่างนี้“นับตั้งแต่การก่อตั้งแมริออทในปี 1927 เราให้ความสำคัญกับการดูแลชุมชนและสร้างผลกระทบเชิงบวกในทุกที่ที่เราดำเนินกิจการอยู่ ด้วยความที่เป็นองค์กรระดับโลก เราตระหนักได้ถึงความสามารถในการสร้างการเปลี่ยนแปลงที่มีความหมาย และเชื่อว่าเราสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับธุรกิจและผู้บริโภคได้” โทนี่ คาปูอาโน กรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหารแมริออทอินเตอร์เนชั่นแนล กล่าว"ดังนั้น แมริออทจึงผนวกหลักการความยั่งยืนเข้ากับการดำเนินธุรกิจ การออกแบบและการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน โดยมุ่งหวังว่าเราจะเป็นส่วนหนึ่งในการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ที่ต้องการตามหลักมนุษยธรรม สร้างโอกาสให้กับชุมชนที่ยังขาดและได้มีโอกาสต้อนรับทุกคนเข้าสู่ประตูบ้านแมริออท ยิ่งไปกว่านั้น เรายังคงมุ่งมั่นที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนและเท่าเทียม”ทั้งนี้ แพลตฟอร์ม Serve 360 ของแมริออทได้เปิดตัวขึ้นในปี 2017 โดยอ้างอิงจากเป้าหมายด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติรายงานประจำปี 2023 ได้เน้นย้ำถึงความคืบหน้าของโรงแรมในเครือทั่วโลก อาทิ๐ กำหนดเป้าหมายระยะสั้นและระยาวในการลดก๊าซเรือนกระจก ภายในปี2050๐ พัฒนาและเร่งดำเนินการติดตั้งสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าในโรงแรมทั่วโลก โดยในปี 2022 แมริออทได้ติดตั้งสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าไปแล้วกว่า 5,000 สถานีในโรงแรมทั่วโลก๐ ปรับเปลี่ยนขนาดและรูปแบบของสิ่งอำนวยความสะดวกในห้องน้ำให้เป็นขนาดที่ใช้ภายในครัวเรือนโดยคาดว่าจะช่วยลดขยะขนาดเล็กที่เกิดจากสิ่งอำนวยความสะดวกในห้องน้ำได้ราว 500 ล้านชิ้นต่อปี เมื่อดำเนินการเสร็จสิ้นตามเป้าหมาย๐ สนับสนุนการฟื้นฟูป่าชายเลนในเม็กซิโกและสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ส่งเสริมการปลูกป่าในสหรัฐอเมริกา รวมถึงการฟื้นฟูการประมงในประเทศไทยและประเทศในทวีปอเมริกาใต้ เพื่อส่งเสริมการพึ่งพาตนเองในระบบนิเวศและอนุรักษ์ความหลากหลายทางธรรมชาติ๐ จัดสรรงบประมาณกว่า 50 ล้านเหรียญ ในการเพิ่มความหลากหลายของเจ้าของโรงแรม ผ่านโครงการพัฒนา “Marriott’s Bridging the Gap” ในสหรัฐอเมริกาและแคนาดา๐ อบรมพนักงานกว่า 1 ล้านคนในโรงแรมทั่วโลกด้านการตระหนักรู้และการจัดการกับการค้ามนุษย์ตั้งแต่ปี 2016๐ใช้งบประมาณ 660 ล้านเหรียญในการเข้าถึงผู้ผลิตและผู้จัดจำหน่ายที่หลากหลายในทุกส่วนงานของแมริออทในปี 2022๐ มูลนิธิ The J. Willard and Alice S. Marriott สนับสนุนเงินจำนวน 5 ล้านเหรียญเพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสงครามในยูเครนในปี 2022 และ สนับสนุนเงินจำนวน 2 ล้านเหรียญให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวในตุรกีและซีเรียในปี 2023 ผ่านกองทุนเพื่อการบรรเทาสาธารณภัยของแมริออท ซึ่งได้รับเงินสนับสุนนจากการบริจาคผ่านการสะสมแต้มแมริออท บองวอย (Marriott Bonvoy) และเงินสนับสนุนจากแต่ละโรงแรม๐ เข้าร่วมเป็นอาสาสมัครกว่า 1.6 ล้านชั่วโมงในชุมชนท้องถิ่นทั่วโลกในปี 2022๐ 8 ใน 13 ของบอร์ดผู้บริหารของแมริออท อินเตอร์เนชั่นแนลเป็นผู้หญิง และ/หรือ เป็นคนผิวสี จากข้อมูล ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2023๐ 47% ของผู้บริหารทั่วโลกของแมริออท (ระดับรองประธาน หรือ VP ขึ้นไป) เป็นผู้หญิง จากข้อมูล ณ สิ้นปี 2022และหวังว่าจะเพิ่มสัดส่วนให้เท่ากัน ภายในสิ้นปี 2023๐ มีผู้บริหารที่เป็นคนผิวสีกว่า 22% ในตำแหน่งระดับผู้บริหารในสหรัฐอเมริกา และตั้งเป้าว่าจะเพิ่มสัดส่วนเป็น 25% ภายในปี 2025ผู้สนใจสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพันธกิจด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาลของแมริออท อินเตอร์เนชั่นแนลได้ที่ www.Marriott.com/Serve360 อย่างไรก็ตาม แมริออทขอยืนยันว่า ข้อมูลในข่าวนี้ไม่สามารถยืนยันถึงผลงานหรือผลลัพธ์ใดๆ ของแมริออทในอนาคต ซึ่งอาจมีการผันแปรตามความเสี่ยงและความไม่แน่นอนนอกเหนือความสามารถในการคาดการณ์อย่างแม่นยำ รวมถึงปัจจัยเสี่ยงที่แมริออทได้ระบุไว้ในแบบฟอร์ม 10-K และ 10-Q ของคณะกรรมการด้านหลักทรัพย์ โดยปัจจัยเหล่านี้สามารถเปลี่ยนแปลงผลลัพธ์ พันธกิจ ความคาดหวัง และเป้าประสงค์ที่ระบุไว้ในข่าวนี้แมริออท อินเตอร์เนชันแนล อิงค์ ตั้งอยู่ในเมืองเบเธสดา รัฐแมริแลนด์ ประเทศสหรัฐอเมริกา มีทรัพย์สินประมาณ 8,500 แห่ง ซึ่งประกอบด้วยแบรนด์โรงแรมชั้นนำ 31 แบรนด์ ใน 138 ประเทศและเขตปกครองต่างๆ แมริออทดำเนินกิจการและบริหารธุรกิจแฟรนไชส์โรงแรมและรีสอร์ทที่มีกรรมสิทธิ์ในการออกใบอนุญาตทั่วโลก