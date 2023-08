มูลนิธิเอสซีจี ชวน Gen Z หาทางรอด พร้อมลุ้นรางวัล Best Survivor Awards ในงาน Gen Will Survive

โอกาสทองของคนเจน Z ที่จะได้กระทบไหล่คนดัง รับฟังและร่วมเรียนรู้แนวทางการอยู่รอดในโลกยุคปัจจุบัน โดย มูลนิธิเอสซีจี ผู้ผลักดันแนวคิด Learn to Earn เรียนรู้เพื่ออยู่รอด ได้จูงมือ 5 อินฟลูเอนเซอร์คนดังมาเผยประสบการณ์สุดเอ็กซ์คลูซีฟ ทำอย่างไรให้ ‘รอด’ จนประสบความสำเร็จในชีวิต กับ เคน-นครินทร์ วนกิจไพบูลย์ จากสื่อมวลชนแถวหน้า The Standard เอแคลร์ จือปาก บิวตี้บล็อกเกอร์ช่องยูทูปเบอร์สายบันเทิงความงาม ฝน-ทัดชญา ศุภธัญสถิต หรือ ฝน MonsterFon ครีเอทีฟตัวแม่แห่งวงการครีเอทีฟ ผู้มากไปด้วยพลังในการใช้ชีวิต มิว-ศุภศิษฏ์ จงชีวีวัฒน์ นักแสดงและนายแบบชื่อดัง โดยพิธีกรฝีปากคม วู๊ดดี้ วุฒิธร มิลินทจินดา ในงาน Gen Will Survive พร้อมลุ้นไปกับรางวัล “Best Survivor Awards” ครั้งแรกของประเทศงาน Gen Will Survive จะมีขึ้นในวันที่ 31 สิงหาคม 2566 นี้ ตั้งแต่เวลา 12.30 – 16.00 น. ณ SFW Theater3 Central Worldผู้สนใจสามารถลงทะเบียนได้เพียงสแกน QR Code งานฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ผู้ที่ได้รับสิทธิเข้าร่วมงานจะมีอีเมลตอบกลับจากทีมงาน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง Line @genwillsurvive อีเมล genwillsurvive@gmail.com เฟซบุ๊กเพจ LEARNtoEARN /เฟซบุ๊กเพจ Woody