บางจากฯ ร่วมเครือข่าย "โครงการจัดการคาร์บอนเครดิตในป่าฯ" มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ

ร่วมเสวนาในหัวข้อ นโยบายของภาคเอกชนด้านสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาที่ยั่งยืน ในงานแสดงเจตนารมณ์เพื่อรักษาทรัพยากรธรรมชาติโดยเครือข่ายโครงการจัดการคาร์บอนเครดิตในป่าเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน จัดโดยมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ C ASEAN ชั้น 10 CW Towerบางจากฯ เป็นหนึ่งในพันธมิตรผู้ร่วมสนับสนุนโครงการจัดการคาร์บอนเครดิตในป่าเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ เพื่ออนุรักษ์พื้นที่ กันไฟป่า กันการบุกรุก รักษาความหลากหลายทางชีวภาพ สร้างรายได้จากคาร์บอนเครดิตจากป่า ส่งเสริมให้คนอยู่ร่วมกับป่าให้ยั่งยืน เป็นส่วนหนึ่งของแผนงาน BCP316 NET เพื่อตอบสนองต่อเป้าหมาย Carbon Neutrality ในปี 2030 และ Net Zero GHG Emissions ในปี 2050 ขององค์กรโดยครอบคลุม 4 แนวทาง คือ B = Breakthrough Performance (30%) เน้นกระบวนการผลิตที่มีประสิทธิภาพสูง การปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการทำงาน ปล่อยคาร์บอนต่ำและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม C = Conserving Nature and Society (10%) สนับสนุนการสร้างสมดุลทางระบบนิเวศและเชื่อมโยงสู่สังคมคาร์บอนต่ำ ผ่านการดูดซับคาร์บอนด้วยวิถีธรรมชาติ P = Proactive Business Growth and Transition (60%) เปลี่ยนผ่านธุรกิจสู่พลังงานสะอาด ด้วยเทคโนโลยีเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน เพิ่มสัดส่วนรายได้จากธุรกิจสีเขียว เน้นขยายการลงทุนใหม่ๆ ที่ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการดำเนินธุรกิจ และ NET Zero Ecosystem การสร้างระบบนิเวศเพื่อรองรับการไปสู่เป้าหมาย Net Zero เช่น การก่อตั้ง Carbon Markets Club (CMC) เพื่อส่งเสริมการซื้อขายคาร์บอนเครดิตนอกจากนี้ นางกลอยตา ในฐานะประธาน CMC ได้แบ่งปันมุมมองเกี่ยวกับบทบาทของบางจากฯ ในการร่วมขับเคลื่อนตลาดซื้อขายคาร์บอนเครดิตผ่าน CMC ที่บางจากฯ และพันธมิตรรวม 11 องค์กรริเริ่มก่อตั้งเมื่อเดือนมิถุนายนปี 2564 ดำเนินกิจกรรมให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศและสนับสนุนการซื้อขายคาร์บอนเครดิต โดยปัจจุบันมีสมาชิกกว่า 430 รายทั้งประเภทองค์กรและบุคคล และมียอดซื้อขายคาร์บอนเครดิตและ Renewable Energy Certificates ผ่าน Marketplace ในเว็บไซต์ของ CMC รวมกว่า 1 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าทั้งนี้ บางจากฯ ร่วมกับมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ และพันธมิตรกำลังจะร่วมพัฒนาโครงการคาร์บอนเครดิตจากพืชเกษตรยืนต้นร่วมกับสหกรณ์การเกษตรในเครือข่ายธุรกิจสถานีบริการน้ำมันชุมชนของบางจากฯ กว่า 600 แห่งทั่วประเทศ เป็นอีกภารกิจหนึ่งในแผนงานBCP316 NET