เอสซีจี - เซ็นทรัลพัฒนา สานต่อโครงการ "Pathway to NET ZERO Building" เริ่มแห่งแรก "เซ็นทรัล อยุธยา"

กล่าวว่า “การลงนามสัญญาครั้งนี้ ถือเป็นการตอกย้ำและเดินหน้าขับเคลื่อน ยกระดับอาคารและศูนย์การค้าในเครือเซ็นทรัลพัฒนา ให้มุ่งสู่การเป็น Net Zero Building หรือต้นแบบศูนย์การค้าที่มีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เป็นศูนย์ ถือเป็นพันธกิจของสังคมโลกที่ทุกภาคส่วนต้องให้ความร่วมมือในการขับเคลื่อน ครั้งนี้ เอสซีจี โดยธุรกิจ SCG Smart Building Solution ผู้ให้บริการโซลูชันด้านพลังงานในอาคาร และการบริหารจัดการอาคารด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้นำองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี มาต่อยอดร่วมกับภาคีเครือข่ายอย่างเซ็นทรัลพัฒนา ซึ่งมีวิสัยทัศน์ด้านความยั่งยืนของสังคมโดยโครงการเซ็นทรัล อยุธยา เป็นโครงการแรกของเซ็นทรัลพัฒนา ที่ได้ดำเนินการติดตั้งโซลูชันเพื่ออาคารประหยัดพลังงานและลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ พร้อมดูแลคุณภาพอากาศ ด้วยระบบ SCG Air Scrubber ซึ่งเป็นระบบบำบัดอากาศเสียในอาคาร และลดภาระการทำงานของระบบปรับอากาศ สามารถลดการใช้พลังงานในอาคารได้สูงสุดถึง 30% ซึ่งการดำเนินการในครั้งนี้มีเป้าประสงค์ลดการใช้พลังงานในศูนย์การค้าและลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ให้ได้มากที่สุด โดยในอนาคตมีแผนเร่งดำเนินการไปสู่โครงการต่าง ๆ ในเครือ อาทิ เซ็นทรัล เวสต์วิลล์, เซ็นทรัล แจ้งวัฒนะ, เซ็นทรัล พัทยา, เซ็นทรัล นครปฐม, และเซ็นทรัล นครสวรรค์ เพื่อเป็นต้นแบบของศูนย์การค้าที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมและสังคม หวังว่าการร่วมมือที่ดีในครั้งนี้ จะมีส่วนสำคัญในการผลักดันนโยบายด้านพลังงานหรือแผนงานเพื่อมุ่งสู่ความเป็นองค์กรที่ให้ความสำคัญเพื่อโลกที่ยั่งยืนให้กับหลายๆ หน่วยงานหรือองค์กรต่าง ๆ ต่อไปในอนาคต”กล่าวว่า “เซ็นทรัลพัฒนายินดีอย่างยิ่งที่ได้ร่วมขยายความร่วมมือกับองค์กรพันธมิตรสีเขียว หรือ “Green Partnership” เพื่อแบ่งปันและส่งเสริมความเชี่ยวชาญระหว่างกัน ดังเช่นโครงการ Framework Pathway to Net Zero Building Guideline ที่ร่วมกับ บริษัท เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด ซึ่งการลงนามสัญญาติดตั้งระบบประหยัดพลังงาน SCG Air Scrubber โดยเริ่มที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัล อยุธยา ในครั้งนี้ ถือเป็นก้าวสำคัญอีกก้าวหนึ่ง ที่จะมีส่วนผลักดันให้ทั้งสองบริษัทไปสู่เป้าหมายด้านความยั่งยืนที่ตั้งเป้าหมายไว้ได้อย่างเป็นรูปธรรม”ทั้งนี้ เซ็นทรัลพัฒนา มีวิสัยทัศน์ที่สำคัญคือ ‘Imagining better futures for all’ พร้อมตั้งเป้าหมายการเป็นองคก์ร NET Zero ภายในปี 2050 เพื่อขับเคลื่อนด้านความยั่งยืนอย่างจริงจัง โดยพัฒนาพื้นที่ที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิต รวมถึงดูแลชุมชนและสังคม ภายใต้การดำเนินธุรกิจหลัก ได้แก่ ศูนย์การค้า, ที่อยู่อาศัย, โรงแรม และอาคารสำนักงาน ซึ่งจะเป็นการเชื่อมโยงเข้าหากันทั้งระบบ เพื่อสร้าง ‘The Ecosystem for All’ ที่แข็งแกร่งและยั่งยืนให้กับทุกภาคส่วน