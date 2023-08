พาณิชย์ จุฬาฯ ผนึก CREATIVE TALK ผุดโครงการ The ACI Youth Leadership Summit 2023 พัฒนาผู้นำเยาวชนไทย

กล่าวว่า คณะฯ ให้ความสำคัญกับ ESG กรอบแนวคิดของความเติบโตยั่งยืนทางธุรกิจด้วย 3 หลัก คือ ธุรกิจที่สร้างความยั่งยืนในสิ่งแวดล้อม ธุรกิจที่สร้างความยั่งยืนใส่ใจรับผิดชอบสังคม และธุรกิจที่สร้าง98ยั่งยืนในการด้านธรรมาภิบาลและ SDGs หรือ Sustainable Development Goals จาก UN ซึ่งเป็นเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนระดับโลก ซึ่งในครั้งนี้ เน้น SDG ในข้อ 11 มีจุดมุ่งหมายทำให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์มีความครอบคลุม ปลอดภัย มีภูมิต้านทานและยั่งยืน (Make cities and human settlements inclusive, safe, resilient and sustainable) และข้อ 12 สร้างหลักประกันให้มีรูปแบบการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน (Ensure sustainable consumption and production patterns)โดยการสร้างองค์ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและสร้างโอกาสใหม่ๆ ให้กับ นิสิต นักศึกษา ได้เปิดประสบการณ์ การเรียนรู้อย่างรอบด้านทั้งในเวทีในประเทศและระดับสากล โดยเฉพาะเวทีระดับสากลที่มีการต่อยอดไอเดีย ความคิดสร้างสรรค์ในด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม จึงได้ร่วมกับ CREATIVE TALK ซึ่งเป็นพาร์ทเนอร์ของโครงการประจำประเทศไทย จัดการแข่งขันระดับภูมิภาค โครงการ The ACI Youth Leadership Summit 2023 ภายใต้ความเชื่อที่ว่า อนาคตของธุรกิจต่างๆ จะอยู่ได้ยั่งยืนต้องมาจากแนวทางสร้างสรรค์ที่สอดคล้องกับการแก้ไขสิ่งแวดล้อมและสังคมที่ไปด้วยกัน“โครงการ The ACI Youth Leadership Summit 2023” จะจุดประกายให้นิสิต นักศึกษา ตระหนักถึงความสำคัญของความยั่งยืน และเกิดความตื่นตัวท่ามกลางกระแสความเปลี่ยนแปลงของโลกที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ตลอดจนได้อัพเดทองค์ความรู้ใหม่ ๆ ประสบการณ์ มุมมองจากทีมที่เข้าร่วมแข่งขัน 12 ประเทศในอาเซียน จีน อินเดีย ซึ่งนับเป็นครั้งแรกที่มีการแข่งขันในรูปแบบนี้”เป้าหมายของการจัดแข่งรอบ Sustainability Startathon ระดับภูมิภาค คือต้องการเชิญชวนให้ นิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัยต่างๆ สาธิตแนวคิดนวัตกรรมที่จะแก้ไขอุปสรรคทางด้านความยั่งยืน โดยจะมีผู้ตัดสิน คอยให้คำแนะนำเพิ่มเติม อีกทั้งยังเป็นหนึ่งในโอกาสที่นิสิต นักศึกษา จะได้รับการสนับสนุนจากบริษัทหรือมหาวิทยาลัย ในการพัฒนา ยกระดับแนวคิดเหล่านี้ให้ดียิ่งขึ้นกล่าวว่า "เหตุผลที่เราสร้างการแข่งขันนี้ขึ้นร่วมกับ OSG Youth Alliance ประเทศสิงคโปร์ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนนวัตกรรมและผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่มุ่งมั่นสร้างโลกที่ยั่งยืนมากขึ้น รวม 12 ประเทศทั่วโลก เพื่อเป็นตัวแทนไปแข่งที่ประเทศสิงคโปร์ ผู้เข้าสมัครจะแบ่งเป็นทีม และคิดค้นต้นแบบงานสำหรับการนำเสนอนวัตกรรม หรือแนวคิดใหม่ๆ ภายใต้โจทย์ที่คณะกรรมการกำหนด เพื่อค้นหาทีมที่เหมาะสม ตรงตามเกณฑ์การตัดสินมากที่สุด""นอกจากนี้ ยังจะมีคลาสเรียนพิเศษออนไลน์ เพื่อสอนนักเรียน-นักศึกษา เกี่ยวกับแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับเป้าหมายที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (UN SDGs) สอนการวางแผน ออกแบบ การทำวิจัยทางสังคม และทักษะในการนำเสนอและอื่นๆ อีกด้วย โครงการนี้กำลังมองหา เยาวชนผู้ที่มีความคิดสร้างสรรค์และ ไอเดียเหล่านั้นจะส่งผล ให้เกิดการแก้ไขปัญหาที่มีหลากหลายอุปสรรคให้ได้อย่างแท้จริง เริ่มตั้งแต่การหาพลังงานทดแทน หรือการปรับวิธีทำธุรกิจของผู้ประกอบการทั่วไปให้กระทบสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด จนไปถึงด้านการเกษตรยั่งยืน รวมถึงการขับเคลื่อนโครงการยั่งยืนนี้ให้เกิดขึ้นในเมืองต่างๆ"ทีมที่เข้าแข่งขันจะต้องเตรียมการนำเสนอ Project โดยการบันทึกการนำเสนอให้อยู่ในรูปแบบ Digital file ให้กับคณะกรรมการตัดสิน การนำเสนอนี้ ควรจะครอบคลุมตั้งแต่ปัญหาที่พบ ไปจนถึงแนวคิดหรือคำตอบที่ใช้แก้ปัญหา ผลกระทบเหล่านั้นได้นักเรียน นักศึกษาที่สนใจ สามารถสมัครได้ที่ https://bit.ly/3Doy4iv หรือติดต่อได้ที่เพจ CREATIVE TALK ( https://www.facebook.com/creativetalklive ) และ LINE OA @CreativeTalk ตั้งแต่วันนี้ - 21 สิงหาคม 2566 (จำกัด 300คนเท่านั้น!) โดยสมัครเข้าร่วมเป็นทีม ทีมละ 5 คน ทีมที่ได้รับการคัดเลือกจากประเทศไทย จะได้เป็นตัวแทนเดินทางไปแข่งขันรอบชิงชนะเลิศที่ประเทศสิงคโปร์ (โครงการจะออกค่าใช้จ่ายทั้งหมดให้) (วีซ่า, เที่ยวบิน, ที่พักและอาหาร) ฟรี! ซึ่งจะมีการจัดงาน ตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม - 3 พฤศจิกายน 2566ทั้งนี้ การแข่งขันโครงการ The ACI Youth Leadership Summit 2023 แบ่งออกเป็น 2 รอบ และ 1 กิจกรรม เริ่มต้นด้วยการได้เรียน Masterclass จากทางสิงคโปร์ผ่านระบบออนไลน์ ผู้สอบผ่าน Masterclass จะเข้าสู่การแข่งขันรอบที่ 1 เป็นการส่งผลงานพรีเซนเทชั่นตามโจทย์ที่กรรมการมอบให้ เพื่อคัดเหลือ 5 ทีม และ 5 ทีมจะเข้าสู่การแข่งขันรอบสุดท้าย Final Round Thailand จัดขึ้นที่โรงละครการจัดการเภตราลัย คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ กรุงเทพฯ ผู้แข่งขันจะต้องเข้ามาแข่งขันด้วยตัวเอง เพื่อคัดเลือกเหลือ 3 ทีมที่จะไปแข่งขันกับอีก 11 ประเทศ ที่ประเทศสิงคโปร์เป็นเวลา 6 วัน ทั้งนี้ผู้ชนะในโครงการจะได้รับการให้คำปรึกษา 3-6 เดือน เพื่อพัฒนาแนวคิด รวมถึงผลงานของทีมที่ชนะจะได้นำมาแสดงในการแข่งขันและการประชุมสุดยอด ในครั้งต่อไป และผู้เข้าร่วมการแข่งขันรอบระดับประเทศ รอบชิงชนะเลิศทั้งหมด จะได้สิทธิ์เข้าร่วมเป็น Member ศิษย์เก่าของโครงการ ACIYLSศาสตราจารย์ ดร.วิเลิศ กล่าวในตอนท้ายว่า แนวโน้มการทำธุรกิจในยุคปัจจุบันและอนาคตอันใกล้นี้ ทั่วโลกต่างตื่นตัวและให้ความสำคัญกับการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืนแต่ในรั่วมหาวิทยาลัยจึงมีการสรรสร้างให้เกิด Young ESG (Environment, Social, Governance) และ Sustainable Development Goals ตั้งแต่ในรั้วมหาวิทยาลัยซึ่งสถาบันการศึกษาจำเป็นต้องมุ่งเน้นการผลิตบุคลากรคุณภาพให้มีองค์ความรู้ ความเข้าใจ และความพร้อมที่จะเข้าไปขับเคลื่อนธุรกิจยุคใหม่ เป็นการสร้าง ‘Future Leaders to create global sustainability’ ผู้นำแห่งอนาคตสู่ความยั่งยืนได้อย่างแท้จริง