SEAC จัด "เวิร์กชอป DISC ศาสตร์แห่งผู้คน" เพื่อประสบการณ์ SMART Learning

โดยยกระดับบริการด้านการเรียนรู้ (Learning Service Experience) สู่ระดับ Grande ที่พัฒนาความอลังการงานสร้าง หรูหราเทียบเท่าการบริการระดับเฟิร์สคลาส มาให้ผู้เข้าร่วมงานได้สัมผัสเป็นครั้งแรก ตลอดทั้งงานมีจุดที่เป็นไฮไลท์ซึ่งเป็นบริการบางส่วนที่แพ็กเก็จนี้จะได้รับ จำนวน 15 จุด อาทิ จุดแนะนำ Wizard Box Set ชุดแต่งตัวแปลงร่างเป็นพ่อมดแม่มด, จุด Wizard Beer เสิร์ฟ Butter Beer เครื่องดื่มแห่งโลกเวทมนตร์แบบไม่อั้น พร้อมจัดโซฟาให้นั่งดื่ม, จุด Grande Member Lounge พื้นที่สำหรับรับประทานอาหารสุดเอ็กซ์คลูซีฟ, จุด Mixology Italian Soda กิจกรรมผสมเครื่องดื่มค็อกเทล และม็อกเทล, พูดคุยถึงบทวิเคราะห์พฤติกรรมการแสดงออก (Extended DISC Behavioral Analysis Report) กับ DISC Wizard Master เป็นการส่วนตัว, คุยกับพ่อหมอสายดาร์ก, แนะนำประสบการณ์อาหารมื้อพิเศษกับเพื่อนร่วมรุ่น ที่เลือกได้ ไม่ว่าจะแบบ Fine Dining หรือ 4D Digital Delicious รวมถึงแนะนำประสบการณ์ Rally in a Wizarding World ที่ Universal Studios ที่สามารถออกแบบร่วมกันได้ เป็นต้นนอกจากนี้ ยังได้สัมผัสคลาสเรียน DISC ที่มีชีวิต (DISC Alive) ที่ผู้ร่วมงานจะได้สัมผัสประสบการณ์ SMART Learning โดยมี Wizard Master พาทัวร์โรงเรียนเวทมนตร์ DISC ที่มี 6 ห้อง คือทำความรู้จักแพลตฟอร์ม Achiteck ซึ่งได้รับการออกแบบให้มีบรรยากาศการเรียนออนไลน์ในธีมเวทมนตร์ ทั้งวิดีโอ ภาพ สี และเสียง ทั้งยังมีการสื่อสารระหว่างผู้เรียน และผู้สอนผ่านกลุ่มไลน์ที่ยกมาไว้บนแพลตฟอร์มอีกด้วย ตามกระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน (5Phase Development) ของ SEAC ที่เน้นผลลัพธ์การนำไปปรับใช้ในชีวิตของผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ- อ่านคน ยกคลาสรูม DISC ของจริงมาให้สัมผัส เป็นกิจกรรมที่ได้คัดสรรเนื้อหาที่จำเป็น และปรับให้กระชับขึ้น แต่ยังสามารถตอบโจทย์ผลลัพธ์ ในเรื่องของการรู้จักความต่าง และเข้าใจคนรอบข้าง ไม่เปลี่ยนแปลง- Practice Lab: How to Adjust Styles ของโปรแกรม "พูดแล้วได้ทั้งใจ ได้ทั้งงาน" ผู้เรียนได้ซ้อมแล้วซ้อมอีก ถ้ามีเรื่องยากๆ ที่ต้องสื่อสาร เป็นเรื่องที่ลำบากใจของอีกฝ่าย ประเภทที่เลี่ยงได้ ก็ขอเลี่ยงที่จะทำ และบางเรื่องเป็นเรื่องสะกิดต่อมปี๊ด แต่จำเป็นต้องพูดกับเขา เราจะต้องมีวิธีการสื่อสารอย่างไร เพราะถ้าเข้าหาไม่ถูก อีกฝ่ายก็อาจจะปิดประตูใจไปก่อนที่จะเริ่มพูดเสียอีกห้องซ้อมร่ายมนตร์จะเน้นซ้อม ซ้อม และซ้อมกับคนต่างสไตล์แบบ Real Play (ที่ไม่มีการยอมง่ายๆ เพราะไม่ใช่ Role Play) ผู้เรียนจะได้คำแนะนำจากคนต่างสไตล์ตัวจริงเสียงจริง ในบรรยากาศเพื่อนฝูงที่ช่วยกันเรียนรู้ ที่จะช่วยให้เกิดความมั่นใจมากขึ้นในการนำไปใช้จริง- Practice Lab: Read Me If You Can ของโปรแกรม "รู้จักความต่าง เข้าใจคนรอบข้าง" ผู้เรียนจะซ้อมอ่านคน อ่านแล้วอ่านอีก ในแบบสนุกๆ ไม่มีเบื่อ เพื่อช่วยให้ผู้เรียนเกิดความมั่นใจในการอ่านคนซึ่งเป็นกระดุมเม็ดแรกในการเข้าใจคนรอบข้าง ที่จะช่วยให้เราเองหงุดหงิดรำคาญใจน้อยลงคลาสนี้ออกแบบบนหลักการของ Game-Based Learning ที่ผู้เรียนจะสวมบทบาทเป็นพ่อมดตัวตึงที่มาร่วมศึกประลองเวทระหว่าง 5 โรงเรียนเวทมนตร์ สนามแข่งนี้จัดที่เมืองหลวงเวทที่ใช้ Chip ในการบันทึกคะแนน อ่านแม่นก็ได้ Chip เพิ่ม อ่านผิดก็คืน Chip โรงเรียนเวทใดที่ได้คะแนนรวมมากที่สุด ก็จะได้ครองถ้วยเบญจภาคีไป ไฮไลท์คือคลาสจริงจะมีการนำคนจริงๆ ในองค์กร มาฝึกให้อ่านและเข้าใจคนๆ นั้นไปด้วยเป็นการชวนผู้เรียนทำความรู้จักกับ DISC style ของตัวเอง และของเพื่อนร่วมคลาส รวมถึงชวนวิเคราะห์ Team Profile ร่วมกันบนลาน DISC ขนาดใหญ่ (Human-size board) ที่มี 40 สายเลือด (profile) อยู่ในนั้นหากคุณเป็นหัวหน้าทีม หรือ คุณเป็นลูกน้อง หรือ แม้กระทั่งเพื่อนร่วมงาน คุณจะชอบที่จะเห็นว่า ลูกน้อง หัวหน้า และเพื่อนร่วมงาน เขาเป็นคนที่มีสไตล์อะไร Profile แบบใดบ้าง เพราะ Team Profile จะเป็นตัวช่วยในการรู้จักและอยู่ร่วมกันกับคนอื่นได้เร็วขึ้นมากและเป็นซอกมุมหนึ่งที่โรงเรียนเวทมนตร์ DISC จะช่วยคุณกลับไปรู้จัก และเข้าใจตัวเองใหม่อีกครั้ง ผ่าน Extended DISC Behavioral Analysis Report ในทุกมิติ อัดแน่น 18 หน้า โดย Wizard Master จะพาไปเห็น การอ่าน และใช้งาน (Application) ของรายงาน (Report) ด้วยการหยิบยกบางหน้ามาให้ผู้เข้าร่วมงานได้รู้จัก แล้วนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปเขียนจดหมายหาตัวเองในอนาคต (Letter to my future self – write now, read later, treasure forever) ปิดท้ายด้วย การประทับครั่งผนึกข้อความ จากนั้นจดหมายฉบับนี้จะถูกส่งไปรษณีย์ไปที่บ้านให้เปิดอ่านอีกครั้ง เพื่อเตือนตัวเองให้เป็นคนที่ดีขึ้นกว่าเมื่อวานกล่าวว่า “DISC (ดีไอเอสซี) คือโมเดลที่สะท้อนลักษณะพฤติกรรมของมนุษย์ที่จำแนกเป็น 4 รูปแบบหลักๆ ที่เรียกย่อๆ ว่า D, I, S และ C โดยเวิร์กชอป DISC ศาสตร์แห่งผู้คน มุ่งเน้นพัฒนาทักษะการเข้าใจตนเอง เข้าใจผู้อื่น พร้อมทั้งปรับตัวรับมือกับคนแต่ละสไตล์ได้ดียิ่งขึ้น การเข้าใจ DISC ก็เหมือนได้เปิดประตูสู่อีกขั้นของการเข้าใจผู้คน สามารถนำไปต่อยอดเพื่อพัฒนาตนเอง รวมถึงการทำงานแบบทีมเวิร์ค ซึ่งเป็น Soft Skill ที่ทุกองค์กรควรให้พนักงานของตนเรียนรู้ไว้การจัดงานในวันนี้ SEAC ต้องการที่จะทลายภาพจำเดิมๆ ของการเรียนรู้ ที่ถูกล้อมกรอบอยู่แต่ในห้องสี่เหลี่ยม เต็มไปด้วยทฤษฎี และตัวหนังสือ กับบรรยากาศการนั่งเลคเชอร์ที่ผู้เรียนไม่ค่อยมีส่วนร่วม สู่การเรียนรู้แบบใหม่ที่ทุกคนสามารถสนุกไปด้วยกัน ทั้งยังนำบทเรียน DISC ไปประยุกต์ใช้กับชีวิตของตนได้อย่างลงตัว เราจึงเน้นการออกแบบประสบการณ์ให้ผู้เรียนเกิดความประทับใจเพื่อให้เห็นภาพชัดเจนขึ้น จนเกิดแรงกระตุ้นให้อยากนำสิ่งที่ได้เรียนไปทดลองใช้จริงในบริบทของชีวิตตนเอง โดยมีธีมโรงเรียนเวทมนตร์ที่เราตั้งใจสรรสร้าง เพื่อจะมอบประสบการณ์ที่ทั้งพิเศษและเพลิดเพลินให้กับผู้เรียนตลอดช่วงเวลาเวิร์คชอป ด้วยบริการด้านการเรียนรู้ (Learning Service Experience) ระดับ Grande เพื่อให้ผู้เรียนเรียนได้สนุก มีส่วนร่วม เรียนได้อย่างต่อเนื่อง และนำไปใช้ได้จริง”เป็นคนที่ให้ความสำคัญกับงานเป้าหมาย ผลลัพธ์ ความสำเร็จ การเปลี่ยนแปลงและความคิดของตัวเอง ตัดสินใจเร็วและเด็ดขาดเป็นคนสนุกสนาน เฮฮา มีไอเดียสร้างสรรค์ มีมนุษย์สัมพันธ์เป็นเลิศที่สุดจากคนทั้งสี่กลุ่มชอบสร้างบรรยากาศรื่นเริงให้ผู้อื่นเป็นคนรักสงบ รอบคอบ นิ่งเงียบ เป็นผู้ฟังที่ดี ยืดหยุ่น และมีไหวพริบดี ทั้งยังชอบช่วยเหลือผู้อื่นอีกด้วยเป็นคนที่รักความสมบูรณ์แบบ ให้ความสำคัญเรื่องสถิติ และข้อมูล คิดเป็นเหตุเป็นผลลงรายละเอียด ต้องมีแบบแผนที่เป๊ะ และต้องการผลลัพธ์ตามที่วางแผนไว้เสมออย่างไรก็ตาม คุณลักษณะทั้ง 4 กลุ่มนี้ ไม่มีกลุ่มไหนที่ดีกว่า หรือเด่นกว่ากัน แต่ละประเภทล้วนมีจุดแข็งและจุดอ่อนที่แตกต่างกัน คลาสเรียน DISC ที่มีชีวิตครั้งนี้ ได้ให้เทคนิคการจำแนกคนแต่ละสไตล์ รวมถึงทักษะในการทำงานร่วมกับคนแต่ละแบบ เพราะคนแต่ละสไตล์ก็ต้องการการปฏิบัติที่ต่างกัน เช่น การมอบหมายงานให้คนสไตล์ D ซึ่งให้ความสำคัญกับผลลัพธ์ ก็ต้องอธิบายจุดมุ่งหมายงานให้ชัดเจน รวมถึงช่วยตรวจสอบความถูกต้องในตอนท้าย หรือการมอบหมายงานให้คนสไตล์ C ก็ต้องอธิบายอย่างเป็นขั้นเป็นตอน คำนึงถึงความถูกต้องแม่นยำ และเน้นย้ำเรื่องกำหนดเวลา เพราะเขาอาจใช้เวลาตรวจสอบความสมบูรณ์มากเกินไป เป็นต้น“คีย์เวิร์ดสำคัญของงานนี้คือ “Grande” (แกรนเด้) โดยเราออกแบบอย่างพิถีพิถัน บน 3 หัวใจหลัก เพื่อการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ คือประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมอลังการ (Service Experience), นวัตกรรม SEAC’s SMART Learning และผลลัพธ์การเรียนรู้ที่นำไปใช้ได้จริง (Learning Outcome) ทำให้ผู้เรียนรู้สึกประทับใจ สนุก และมีส่วนร่วมกับทุกช่วงเวลาที่อยู่ในคลาส ทำให้จดจำเนื้อหาได้นานขึ้น รู้สึกเชื่อมโยงกับตัวเองได้ง่ายขึ้น จนอยากนำความรู้ และทักษะต่างๆ ไปปรับใช้จริงในชีวิตประจำวัน โดยเราคาดหวังว่า เวิร์กชอปแบบ “Grande” ที่เราออกแบบมานี้ จะเป็นประโยชน์ต่อ HR หรือผู้นำองค์กรที่กำลังมองหาการพัฒนาผู้นำ และบุคลากรของตนในรูปแบบใหม่ๆ รวมถึงผู้ที่กำลังมองหาการส่งมอบของขวัญให้กับลูกค้าคนพิเศษ และคู่ค้าคนสำคัญ ในรูปแบบประสบการณ์การเรียนรู้สุดเอ็กซ์คลูซีฟที่ SEAC ตั้งใจรังสรรค์เป็นอย่างดี” คุณอริญญา กล่าวทิ้งท้าย