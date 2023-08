สสส.ระดมศิลปินดารา-นักวิชาการ จัดเทศกาล “Soul Connect Fest มหกรรมพบเพื่อนใจ” ส่งต่อนวัตกรรมสร้างสุขภาวะทางปัญญา

กล่าวว่า สสส. มุ่งสร้างเสริมสุขภาวะทางปัญญาอย่างต่อเนื่อง คำว่า “สุขภาวะ” ประกอบด้วย 4 มิติ คือ สุขภาวะทางกาย จิต สังคม รวมถึงมิติของปัญญา ที่หมายถึงการมีศักยภาพในการเข้าใจตนเอง เข้าใจผู้อื่น มีความสัมพันธ์ที่ดี เกิดจิตสำนึกใหม่ที่ตระหนักถึงความเชื่อมโยงตนเองกับสังคมและโลก ในการนี้ สสส. สานพลัง ภาคีเครือข่ายสร้างเสริมสุขภาวะทางปัญญา สถาบันอุดมศึกษา องค์กรภาควิชาการ องค์กรภาคสังคม รวม 70 องค์กร จัดแถลงข่าวเปิดตัวเทศกาล “Soul Connect Fest มหกรรมพบเพื่อนใจ” ต้นแบบพื้นที่เรียนรู้สุขภาวะทางปัญญา จากการสานพลังภาควิชาการและภาคปฏิบัติการ รวบรวมองค์ความรู้ นวัตกรรม และเครื่องมือด้านสุขภาวะทางปัญญา สื่อสารคุณค่า ความหมาย และร่วมขับเคลื่อนสุขภาวะทางปัญญาที่ส่งผลกระทบต่อการสร้างการเปลี่ยนแปลงที่เชื่อมโยงกันใน 3 ระดับ ตั้งแต่ระดับปัจเจกบุคคล ระดับองค์กร ไปถึงระดับสังคมกล่าวว่า การจัดงานครั้งนี้ นับเป็นครั้งแรกที่องค์กรด้านการพัฒนาสุขภาวะทางปัญญา สานพลังมุ่งเป้าหมายและกำหนดทิศทางทำงานร่วมกันอย่างจริงจัง ผ่านการจัดงานต่อเนื่อง 4 วัน แบ่งเป็น 2 ส่วน 1.ภาควิชาการ จัดงานประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายความรู้สุขภาวะทางปัญญา ครั้งที่ 1 ในวันที่ 17-18 ส.ค. 2566 ณ อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2.งาน Soul Connect Fest 2023 มหกรรมพบเพื่อนใจ ในวันที่ 19-20 ส.ค. 2566 ณ Lido Connect สยามสแควร์ ออกแบบพื้นที่ นำนวัตกรรม และกระบวนการพัฒนาสุขภาวะปัญญามาให้คนในสังคม โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ได้เข้าถึงประสบการณ์ตรง เพื่อให้เป็นเครื่องมือดูแลตัวเองเมื่อต้องเผชิญความทุกข์ในชีวิต ตระหนักถึงคุณค่าความหมายของการใช้ชีวิตเพื่อเกื้อกูลสังคมและโลกกล่าวว่า งานประชุมวิชาการสุขภาวะทางปัญญา ครั้งที่ 1 สุขภาวะทางปัญญา : สุขภาพ จิตวิญญาณ และสังคม ในวันที่ 17-18 ส.ค. เป็นการจัดงานครั้งแรกของประเทศไทยภายใต้แนวคิดเป็นการร่วมมือกันของผู้ที่ลงมือภาคปฏิบัติกับผู้ที่ทำงานด้านสุขภาวะทางปัญญาที่มีประสบการณ์ตรงบนพื้นที่การทำงานต่างๆ มาเชื่อมโยงกับนักวิชาการ ซึ่งจะช่วยนำเอาแนวคิด องค์ความรู้ ทั้งประเด็นด้านสังคมศึกษา สุขภาพ ความตาย ที่ได้จากคนทำงานภาคปฏิบัติ มายกระดับให้เป็นองค์ความรู้ที่นำไปใช้ต่อยอดในวงกว้าง เพราะเรื่องของสุขภาวะทางปัญญาต้องใช้ประสบการณ์ตรงเข้าร่วมด้วย ทั้งนี้ กิจกรรมในงานจะมีการบรรยาย เสวนา และเวิร์กชอป แบ่งออกเป็น 5 ประเด็น 1.การมาถึงของจิตวิญญาณแห่งยุคสมัย 2.ระบบสุขภาพที่เยียวยาทั้งกาย ใจ สังคม และจิตวิญญาณ 3.ระบบสังคมที่เป็นธรรม เท่าเทียม และคำนึงถึงความสุขของคนทุกคน 4.ระบบการศึกษาที่เกื้อหนุนให้คนเต็มคน 5.หลากหนทางเชื่อมโลกภายในตนกับโลกกว้างกล่าวว่า งาน Soul Connect Fest 2023 มหกรรมพบเพื่อนใจ ที่จัดในวันที่ 19-20 ส.ค. คำว่า เพื่อนใจ สื่อความหมายถึงผู้ที่เข้าร่วมงานจะมีเพื่อนช่วยสร้างภูมิคุ้มกันภายใน ความมั่นคงทางใจ ผ่านนวัตกรรมเครื่องมือต่างๆ ที่สร้างประสบการณ์ตรงในการพัฒนาใจ อาทิ อาสารับฟัง อ่านมนุษย์ Mandala art Soul of a Worm ค้นหาและเชื่อมโยงกับจิตวิญญาณด้านใน และภายในงานยังมีศิลปินนักแสดงผู้สนใจด้านการพัฒนาใจ อาทิ เขื่อน-ดนัย ก๊อต-จิรายุ ดีเจพี่อ้อย-นภาพร กิ๊ก-มยุริญ แพท-วงเคลียร์ อุ๋ย-บุดดาเบลส ใหม่-No one else เป้-Vietrio Music อ้น-นพพันธ์ จ๋า-ยศสินี ผู้จัดละครเรื่องมาตาลดา เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกระบอกเสียงในการขับเคลื่อนการทำงานด้านสุขภาวะทางปัญญา ผู้ที่สนใจเข้าร่วมเทศกาล ติดตามรายละเอียดได้ทางเฟซบุ๊กแฟนเพจ Soul Connect Fest และเฟซบุ๊กแฟนเพจ จิตวิวัฒน์