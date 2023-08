อาเซียน รับรอง ป่าภูเขียว - อช. น้ำหนาว และ อช. ภูกระดึง เป็นอุทยานมรดกอาเซียนแห่งที่ 56 และ 57

นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในฐานะประธานเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย มอบหมายให้ นายเถลิงศักดิ์ เพ็ชรสุวรรณ รองปลัดกระทรวงฯ เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทย เข้าร่วมการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 34 ร่วมกับผู้แทนจากประเทศสมาชิกอาเซียน ณ เมืองโบโกร์ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย โดยมี นางพรศรี สุทธนารักษ์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พร้อมด้วยผู้แทนจากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมมลพิษ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กรมทรัพยากรน้ำ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) และสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) เข้าร่วมประชุมด้วยการประชุมครั้งนี้ (1 ส.ค.2566) ที่ประชุมได้มีการพิจารณารับรองการขึ้นทะเบียนอุทยานมรดกอาเซียน (ASEAN Heritage Park: AHP) ของประเทศไทย จำนวน 2 แห่ง ได้แก่และยังได้พิจารณารับรองให้โรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านหัวหิน เข้ารับรางวัล ASEAN Eco-Schools ระดับมัธยมศึกษาและระดับประถมศึกษา พร้อมกับรับรองให้นายมนตรี เจือไธสง เข้ารับรางวัล ASEAN Youth Eco-Champions Award นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้มีการพิจารณารับรองร่างแถลงการณ์ร่วมอาเซียนว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สำหรับแถลงต่อที่ประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ครั้งที่ 28 (COP28) ณ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และพิจารณาร่างกำหนดการประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียน ครั้งที่ 17 (17th ASEAN Ministerial Meeting on Environment: 17th AMME) ที่กำหนดจัดขึ้นในวันที่ 23 สิงหาคม 2566 ณ สปป.ลาว และการประชุมระดับรัฐมนตรีของประเทศสมาชิกอาเซียนกับประเทศคู่เจรจา ได้แก่ ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา และสหภาพยุโรป ที่จะจัดต่อเนื่องจากการประชุม 17th AMMEโดยประเทศไทยยังได้กล่าวเชิญประเทศสมาชิกอาเซียนเข้าร่วมการประชุมที่จะมีขึ้นในช่วงปลายปีนี้ ได้แก่ การประชุมหารือ ASEAN Guidelines on Water Resources Conservation ในเดือนกันยายน 2566 และการประชุม “ASEAN Carbon Pricing Conference” ระหว่างวันที่ 6 - 7 พฤศจิกายน 2566 ณ กรุงเทพมหานคร และการประชุม International conference on groundwater management ที่จะมีขึ้นในปี พ.ศ. 2567 นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้รับทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานของคณะทำงานทั้ง 7 สาขา ได้แก่ การอนุรักษ์ธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ สิ่งแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่ง การจัดการทรัพยากรน้ำ สิ่งแวดล้อมเมืองที่ยั่งยืน การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การจัดการสารเคมีและของเสีย และสิ่งแวดล้อมศึกษา การบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน รวมถึงการดำเนินการตามข้อตกลงต่าง ๆ ของอาเซียน การหารือแนวทางการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมของประเทศสมาชิกอาเซียน และการพัฒนาแนวทางความร่วมมือกับประเทศคู่เจรจาอาเซียน