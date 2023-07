ปตท.สผ.จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้กว่า 7,600 ต้น ในโอกาสครบรอบ 38 ปี

จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ 38 ปี โดยผู้บริหารและพนักงาน ได้ร่วมปลูกต้นไม้ในหลายพื้นที่กว่า 7,600 ต้น เพิ่มพื้นที่สีเขียวเพื่อการดูดซับก๊าซเรือนกระจกและลดภาวะโลกร้อน เพื่อส่งต่อความยั่งยืนให้กับสังคมและสิ่งแวดล้อมกิจกรรม From We to World Planting Day 2023 จัดขึ้น ณ สวนศรีนครเขื่อนขันธ์ จังหวัดสมุทรปราการ และในพื้นที่ปฏิบัติการของ ปตท.สผ. ได้แก่ โครงการเอส 1 จังหวัดกำแพงเพชร โครงการพีทีทีอีพี 1 จังหวัดสุพรรณบุรี โครงการสินภูฮ่อม จังหวัดอุดรธานี โครงการฐานสนับสนุนการพัฒนาปิโตรเลียม จังหวัดสงขลา และโครงการฐานสนับสนุนการพัฒนาปิโตรเลียม จังหวัดระนองกิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของแนวทาง EP Net Zero ของ ปตท.สผ. ซึ่งตั้งเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ ภายในปี 2593 โดยหนึ่งในแนวทางดังกล่าว คือการเพิ่มพื้นที่สีเขียวด้วยการปลูกป่าบกและป่าชายเลน โดยมีเป้าหมายในการดูดซับก๊าซเรือนกระจกสะสมกว่า 2 ล้านตันในปี 2593