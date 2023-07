ซี.พี.แลนด์ ผนึกพันธมิตร เดินหน้าโครงการ ‘Solar Cell for Life’ ส่งมอบความสุขด้วยแสงไฟ นำร่องชุมชนคีรีวง

บริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน) หรือ CP LAND พร้อมธุรกิจในเครือ ประกอบด้วย บริษัท ซี.พี. ฟาซิลิตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด หรือ CPFM โรงแรมแกรนด์ ฟอร์จูน นครศรีธรรมราช และอาคาร CP Tower นครศรีธรรมราช ร่วมกับพันธมิตรภาคเอกชน ประกอบด้วย สภาหอการค้าอังกฤษแห่งประเทศไทย (British Chamber of Commerce Thailand: BCCT) บริษัท ซันโย เอส.เอ็ม.ไอ. (ประเทศไทย) จำกัด หรือ SANYO S.M.I. รวมทั้ง บริษัท รักษาความปลอดภัย พีซีเอส และฟาซิลิตี้ เซอร์วิสเซส จำกัด หรือ PCS เปิดตัวโครงการ ‘Solar Cell For Life ความสุขเดินทางได้’ ส่งมอบนวัตกรรมเสาไฟส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 80 ต้น ระยะทางรวมราว 5 กิโลเมตร คิดเป็นมูลค่ากว่า 1.5 ล้านบาท ให้แก่ชุมชนคีรีวง นครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นโครงการต้นแบบตามแนวทางการตอบแทนสังคม (Social Contribution) ภายใต้ปรัชญาพื้นฐาน ‘คุณภาพเพื่อทุกชีวิต’ หรือ ‘Accessible Communities for Life’ ของ CP LAND ที่ต้องการส่งมอบความสุขให้แก่ชุมชนในพื้นที่ห่างไกลกล่าวถึงที่มาของการเลือกพื้นที่จัดทำโครงการ ‘Solar Cell For Life ความสุขเดินทางได้’ ว่า จากการลงพื้นที่สำรวจของทีมงาน CP LAND พบปัญหาว่า ชุมชนคีรีวง เช่น หมู่ 9 และ 10 มีเส้นทางขึ้นลงเขา การสัญจรค่อนข้างมืด และไฟฟ้าไม่เพียงพอ ซึ่งส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของคนในชุมชน รวมทั้ง เส้นทางดังกล่าวยังเป็นเส้นทางลำเลียงผลไม้ซึ่งเป็นสินค้าทางการเกษตรของชุมชน อาทิ ทุเรียน เงาะ มังคุด เพื่อออกไปจำหน่ายในพื้นที่ต่างๆ นอกจากนี้ ชุมชนคีรีวงยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของประเทศไทยขึ้นและขึ้นชื่อว่าเป็น ‘หมู่บ้านที่อากาศดีที่สุดในประเทศไทย’ เนื่องจากตั้งอยู่ท่ามกลางเทือกเขา รายล้อมด้วยป่าไม้และสายน้ำ มีทัศนียภาพที่งดงาม ควรค่าแก่การรักษาไว้ ดังนั้น CP LAND และพันธมิตรภาคเอกชน จึงเล็งเห็นความจำเป็นของการเข้าไปติดตั้งเสาไฟส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อลดความเสี่ยงจากอุบัติเหตุในการเดินทาง ช่วยให้เกิดความปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สินของคนในชุมชน รวมทั้ง ยังช่วยเพิ่มโอกาสในการทำกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวเปิดเผยว่า CP LAND มีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจภายใต้การการตอบแทนสังคม (Social Contribution) และความยั่งยืน ควบคู่ไปกับการสร้างคุณค่าให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย อาทิ ลูกค้า ลูกบ้าน พันธมิตรคู่ค้า ชุมชนใกล้เคียง และสังคม โดยอาศัยความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ มาพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อความยั่งยืนในสังคม ตามปรัชญาพื้นฐานของ CP LAND ที่ว่า ”Accessible Communities For Life” หรือ “คุณภาพเพื่อทุกชีวิต”ซี.พี.แลนด์ จึงริเริ่มโครงการ ‘Solar Cell For Life ความสุขเดินทางได้’ โครงการที่ส่งมอบแสงสว่างจากพลังงานสะอาด เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมไปสร้างความปลอดภัยให้แก่ชุมชนในพื้นที่ห่างไกลและไฟฟ้าเข้าไม่ถึง โดยได้ร่วมมือกับพันธมิตรภาคเอกชน ส่งมอบนวัตกรรมเสาไฟส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 80 ต้น คิดเป็นระยะทางราว 5 กิโลเมตร คิดเป็นมูลค่ากว่า 1.5 ล้านบาท ให้กับชุมชนบ้านคีรีวง ต.กำโลน อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราชโครงการฯ เป็นการนำพลังงานจากแสงอาทิตย์มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด มีการออกแบบงานระบบโดยทีมงานวิศวกรผู้เชี่ยวชาญจากฝ่ายวิศวกรรมพลังงานและฝ่ายวิศวกรรมความปลอดภัย โดยเลือกใช้เสาไฟฟ้าโซลาร์เซลล์สำหรับใช้กับถนน (Solar Street Light) ที่มีคุณภาพดี ขนาดเล็ก น้ำหนักเบา ติดตั้งและดูแลรักษาง่าย โดยทีมงานปฏิบัติการภาคใต้ CP LAND และชาวชุมชนบ้านคีรีวง ร่วมกับพันธมิตรดำเนินการติดตั้ง ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวเป็นโครงการต้นแบบการตอบแทนสังคม (Social Contribution) ของ CP LAND ซึ่งมีการศึกษาการต่อยอดต่อไป และพร้อมเปิดรับพันธมิตรที่ต้องการขยายความร่วมมือเพื่อไปดำเนินการในพื้นที่อื่นๆกล่าวว่า เนื่องจากบริษัทฯ มีความเชี่ยวชาญในการสำรวจพื้นที่เพื่อการติดตั้งเสาไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ จึงมีโอกาสเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของโครงการนี้ โดยเข้ามาสำรวจจุดที่จะติดตั้งเสาไฟส่องสว่างทั้งหมด ด้วยเส้นทางสัญจรต้องลัดเลาะขึ้นเขา ในพื้นที่ซึ่งเป็นทั้งสวนผลไม้และป่า จึงต้องเก็บข้อมูลและพิจารณาองค์ประกอบต่างๆ เพื่อให้ที่ตั้งของเสาไฟอยู่ในจุดที่ถูกต้องเหมาะสมที่สุดกับการใช้งานด้านกล่าวว่า PCS รู้สึกภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการที่มีความหมายต่อชุมชน และมีส่วนสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้กับนครศรีธรรมราช รวมถึงการให้ความรู้กับชุมชนเพื่อให้สามารถดูแลและบํารุงรักษาระบบโซลาร์เซลล์ได้เอง อีกทั้ง ยังสอดคล้องกับกลยุทธ์ด้านความยั่งยืนของ PCS ที่มีเป้าหมายการปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ทั่วโลกในปีพ.ศ.2583 ด้วยการสนับสนุนพลังงานหมุนเวียนและเทคโนโลยีล่าสุด เพื่อก้าวไปสู่ความยั่งยืน