‘บ้านปู เน็กซ์’ จับมือ ‘Roots’ ชูต้นแบบ Smart Business ร่วมผลักดัน Net-Zero

โดยป๊อปอัพคาเฟ่แห่งนี้ขับเคลื่อนด้วยระบบผลิตไฟฟ้าแบบ Off-Grid ที่มีระบบโซลาร์พร้อมแบตเตอรี่กักเก็บไฟฟ้าไว้ใช้ในร้าน โดยไม่พึ่งพาโครงข่ายไฟฟ้าหลัก มีดิจิทัลแพลตฟอร์มมอนิเตอร์การใช้ไฟและยอดลดการปล่อย CO2 จากคาเฟ่แบบเรียลไทม์ บริการรถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้า MuvMi รับส่งผู้ที่มาใช้บริการคาเฟ่ รวมถึงระบบจัดการขยะในร้าน สะท้อนศักยภาพการช่วยลดคาร์บอนและลดต้นทุนค่าไฟฟ้าได้อย่างแท้จริงกล่าวว่า “บ้านปู เน็กซ์ บริษัทลูกของบ้านปู ดำเนินธุรกิจภายใต้กลยุทธ์ Greener & Smarter ของกลุ่มบ้านปู มุ่งพลิกโฉมทุกธุรกิจให้เป็น Smart Business ที่ใช้พลังงานสะอาดได้อย่างไร้ขีดจำกัด พร้อมมองหาโอกาสในการนำพลังงานสะอาดเข้าไปอยู่ในไลฟ์สไตล์ของผู้คน และร่วมผลักดันสังคมไร้คาร์บอน เราจึงนำอินไซต์ที่น่าสนใจของคนไทยในปัจจุบัน ที่พบว่ากิจวัตรการดื่มกาแฟในแต่ละวันเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 15% หรือประมาณ 300 แก้วต่อคนต่อปี*จากเทรนด์ด้านความยั่งยืนในปี 2565 พบว่า คนไทยหาข้อมูลเรื่อง Net-Zero เพิ่มขึ้นถึง 330%** จึงสร้างสรรค์โปรเจกต์พิเศษร่วมกับ Roots แบรนด์ร้านกาแฟที่ให้ความสำคัญกับทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทาง เปิดตัวแคมเปญ “Infinite Cafe Powered by Banpu NEXT” ต้นแบบ Smart Cafe ที่ใช้พลังงานสะอาด 100% แห่งแรกของไทย เพื่อเป็นสื่อกลางเชื่อมโยงพลังงานสะอาดสู่ชีวิตประจำวันของทุกคนได้ง่ายขึ้น และให้ทุกคนได้มีโอกาสขับเคลื่อนสังคมไร้คาร์บอนไปด้วยกัน ผ่านกิจวัตรการดื่มกาแฟ โดยบ้านปู เน็กซ์ รับผิดชอบการออกแบบ ก่อสร้างป๊อปอัพคาเฟ่ และนำโซลูชันพลังงานสะอาดแบบครบวงจรมาใช้ให้ตอบโจทย์ธุรกิจร้านกาแฟ”“Infinite Cafe Powered by Banpu NEXT” ดำเนินงานด้วยแนวคิด “A Cup to Net-Zero ร่วมผลักดันสังคมไร้คาร์บอน ด้วยกาแฟเพียงแก้วเดียว” คำนึงถึงความยั่งยืนทุกขั้นตอนตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ เริ่มจากการผลิตเมล็ดกาแฟที่ใส่ใจความยั่งยืน (Sustainable Coffee) การออกแบบเมนูที่ลดการปล่อย CO2 และการจัดการในร้าน การก่อสร้างและใช้วัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีไฮไลต์สำคัญคือ การใช้โซลูชันพลังงานสะอาดแบบครบวงจร ได้แก่1.ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าแบบ 100% Off-Grid ที่มีระบบโซลาร์พร้อมแบตเตอรี่ เพื่อผลิตและกักเก็บไฟฟ้า โดยไม่พึ่งพาโครงข่ายไฟฟ้าหลัก2.นำดิจิทัลแพลตฟอร์ม ใช้มอนิเตอร์ข้อมูลการใช้พลังงานในคาเฟ่แบบเรียลไทม์ ดูยอดการผลิตและกักเก็บไฟฟ้า ยอดลดการปล่อย CO2 จากการใช้พลังงานสะอาดและการจัดการขยะ ผ่านจอแดชบอร์ดที่คาเฟ่ และยังมี e-Receipt ขึ้นที่จอแคชเชียร์ แสดงยอดลดการปล่อย CO2 จากเมนูเครื่องดื่มที่ลูกค้าซื้อ3.มีระบบจัดการขยะอย่างถูกวิธี4.ให้บริการรถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้า MuvMi สำหรับผู้ที่มาใช้บริการคาเฟ่ โดยเรียกรถผ่านแอปพลิเคชัน “MuvMi”กล่าวว่า “Roots และบ้านปู เน็กซ์ มีแนวคิดในการดำเนินธุรกิจที่สอดคล้องกันในการให้ความสำคัญกับการส่งเสริมความยั่งยืนรอบด้าน เราทำธุรกิจด้วยแนวคิด Cup to Farm ซึ่งต้องการให้ทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องตั้งแต่เกษตรกรจนถึงผู้บริโภคได้เติบโตไปด้วยกัน เราจึงยินดีอย่างยิ่งที่ได้มีส่วนร่วมกับการเปิดป๊อปอัพคาเฟ่ที่ใช้พลังงานสะอาดแบบครบวงจร ซึ่งพลังงานสะอาดถือเป็นจิ๊กซอว์สำคัญที่กำลังเข้ามามีบทบาทในการดำเนินงานของทุกธุรกิจทั้งในยุคนี้และในอนาคต สอดรับกับพฤติกรรมของผู้บริโภคที่หันมาสนใจเรื่องรักษ์โลกกันมากขึ้น โดย Roots จะทำหน้าที่จัดหาเมล็ดกาแฟ คิดสูตรเมนูเครื่องดื่ม และการจัดการในร้าน ซึ่งเราได้ปรึกษาร่วมกับผู้เชี่ยวชาญจากบ้านปู เน็กซ์ สร้างสรรค์กิมมิกพิเศษในทุกเมนู คือ การคำนวณปริมาณลดการปล่อย CO2 ต่อ 1 แก้ว เช่น Sugarcane Cold Brew with Oat & Honey Foam ซึ่งเป็น Signature Drink ช่วยลดการปล่อย CO2 ได้สูงสุดประมาณ 750 กรัม เรียกได้ว่าทุกคนสามารถมีส่วนร่วมในการผลักดันสังคมไร้คาร์บอนได้ง่าย ๆ ด้วยกาแฟเพียงแก้วเดียวจาก Infinite Cafe Powered by Banpu NEXT”“เราตั้งเป้าว่าตลอดระยะเวลากว่า 2 เดือนที่ป๊อปอัพคาเฟ่เปิดให้บริการ จะช่วยลดการปล่อย CO2 ได้มากกว่า 5,000 กิโลกรัม*** อีกทั้ง ต้นแบบ Smart Cafe แห่งนี้ยังช่วยกระตุ้นให้ผู้ประกอบการธุรกิจหันมาพัฒนาธุรกิจให้เป็น Smart Business เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน ลดค่าใช้จ่ายรอบด้าน สร้างโอกาสทางธุรกิจให้เติบโตในระยะยาว และบรรลุเป้าหมายด้านความยั่งยืน ซึ่งในอนาคตบ้านปู เน็กซ์ จะนำโมเดลธุรกิจนี้ไปต่อยอดเป็นโซลูชันใหม่สู่ตลาด เจาะกลุ่มหลากหลายธุรกิจ โดยเฉพาะธุรกิจที่มีหลายสาขา เช่น ร้านกาแฟ ร้านอาหาร ซูเปอร์มาร์เก็ต ห้างสรรพสินค้า โรงแรม คอมมูนิตี้มอลล์ ฯลฯ ที่มีกำลังการติดตั้งเริ่มต้น 10 กิโลวัตต์ต่อสาขาหรือค่าไฟรายเดือนเฉลี่ย 10,000 บาทขึ้นไป****” นายสินนท์ กล่าวสรุปเปิดให้บริการแล้ว ตั้งแต่วันที่ 18 กรกฎาคม – 24 กันยายน 2566 ณ สวนเบญจกิติ กรุงเทพฯ ทุกวันในเวลา 7.00 - 13.00 น. พร้อมโปรโมชันพิเศษฉลองเปิดร้าน และสะสมพอยท์แลกรับของรางวัล***** รายละเอียดเพิ่มเติม หรือ ผู้ประกอบการธุรกิจที่สนใจโซลูชันพลังงานสะอาดแบบครบวงจร สอบถามที่ Call Center 02-095-6599