GIS - MAAI by KTC เปิดตัว Loyalty Program เชื่อมความสัมพันธ์สมาชิก

กล่าวว่า “GIS ในฐานะที่เป็นตัวแทนจัดจำหน่ายอย่างเป็นทางการของแบรนด์ GARMIN ผู้นำสมาร์ทวอทช์สำหรับกีฬาและไลฟ์สไตล์อันดับหนึ่งของเมืองไทย เดินหน้าพัฒนาจุดแข็งตลอดระยะเวลา 28 ปีที่ดำเนินธุรกิจในประเทศไทย เปิดกลยุทธ์ขยายฐานตลาดฐานการตลาดแบรนด์ GARMIN ให้กว้างขึ้น สู่กลุ่มคนรุ่นใหม่ที่สนใจใน Active Lifestyle พร้อมกันนี้ยังให้ความสำคัญกับกลุ่มลูกค้าหลักที่ให้ความไว้วางใจ และมุ่งตอบแทนความมั่นใจที่ลูกค้ามีให้มายาวนาน จึงร่วมมือกับ MAAI by KTC เปิดตัว Loyalty Program เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์กับลูกค้าและผู้ใช้งาน GARMIN ด้วยเป้าหมายที่ต้องการทำความรู้จักลูกค้าในมุมมองต่างๆ ให้ลึกซึ้งมากขึ้น รวมไปถึงศึกษาทำความเข้าใจไลฟ์สไตล์ ความชื่นชอบ และความสนใจ อาทิ เทรนด์ด้านสุขภาพที่กำลังได้รับความนิยม เพื่อพัฒนากิจกรรมหรือออกแบบสร้างสรรค์งาน และผลิตภัณฑ์ ที่มอบประสบการณ์พิเศษตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ตรงใจที่สุด”“สำหรับความร่วมมือกับ MAAI by KTC ซึ่งเป็นพันธมิตรที่ดำเนินธุรกิจบัตรเครดิตมาอย่างยาวนาน มีความโดดเด่นด้านความแข็งแกร่งและเชี่ยวชาญเรื่องการทำระบบคะแนนสะสม ได้ขยายขอบเขตธุรกิจมาสู่การสร้างระบบ Loyalty Platform GIS จึงมีความมั่นใจมอบหมายให้ MAAI by KTC ช่วยจัดการ Platform เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์กับลูกค้าอย่างครบวงจร ซึ่งถือว่าตอบโจทย์ในทุกๆ ด้าน อาทิ การใช้งานที่สะดวก และสิทธิพิเศษที่ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์ และทุกพื้นที่ทั่วประเทศ Platform นี้จะเป็นอีกหนึ่งกุญแจสำคัญในการเชื่อมความสัมพันธ์ที่ยั่งยืน และเปิดโอกาสให้ลูกค้า GARMIN by GIS พบประสบการณ์พิเศษผ่านกิจกรรมต่างๆ และส่งเสริมการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านผลิตภัณฑ์สมาร์ทวอทช์ชั้นนำ พร้อมอัพเดท เทรนด์เทคโนโลยีนวัตกรรมใหม่ด้าน Active Lifestyle ในหมู่ลูกค้าและผู้สนใจที่รักในการดูแลสุขภาพ ที่เชื่อมั่นและให้ความไว้วางใจให้ GARMIN by GIS เป็นเพื่อน (buddy) ข้างกาย ที่ติดตัวได้ในทุกที่ ทุกกิจกรรมที่ทำ ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ของชีวิตอย่างครบถ้วน”กล่าวว่า “MAAI by KTC” เป็นระบบที่ช่วยธุรกิจสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าสมาชิกในการสะสมคะแนน และเป็นเครื่องมือช่วยสนับสนุนการทำ CRM ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นในยุคดิจิทัล ด้วย One Stop Service ที่ให้บริการด้านการสร้างสรรค์แพลตฟอร์มแบบพร้อมใช้ครบวงจรในกระบวนการแบบ end-to-end ที่มาพร้อมกับเครือข่ายร้านค้าที่รองรับการแลกคะแนนมากมาย บนช่องทางที่หลากหลาย ทั้งรูปแบบ B Scan C อาทิ QR Code / Barcode หรือช่องทางออนไลน์ e-Commerce ต่างๆ และรูปแบบ C Scan B ที่ลูกค้าสามารถแลกคะแนนเพื่อเป็นส่วนลด ณ ร้านค้า ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์ของการช้อปปิ้ง ทั้งหมดนี้สะท้อนความแข็งแกร่งของเครือข่ายพันธมิตรของ MAAI by KTC ที่จะทำให้ Ecosystem ทั้งหมดสมบูรณ์แบบ สร้างความแข็งแกร่งให้ระบบ Loyalty Platform ที่จะต่อยอดกันได้ไม่สิ้นสุด ด้วย 3 โซลูชั่น ได้แก่ Membership Management Point System Management และ E-Coupon Management โดยบริการที่ให้ GARMIN by GIS เป็นโซลูชั่นที่ Customize ให้เฉพาะทาง เพื่อตอบโจทย์รูปแบบธุรกิจที่ต้องการออกแบบสร้างสรรค์งาน และเลือกสรรผลิตภัณฑ์ ที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าสูงสุด การทำ Loyalty Platform น่าจะเป็นอีกทางเลือก ที่ช่วยให้การต่อยอดธุรกิจได้อย่างดี ตอบโจทย์การทำธุรกิจที่ต้องเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภคยุคใหม่ พร้อมสร้างความสำเร็จให้กับองค์กรอย่างรวดเร็วและยั่งยืน”กล่าวว่า “GARMIN เป็นแบรนด์ที่มีจุดแข็งเรื่องของสินค้าที่มีคุณภาพ มีฟีเจอร์ที่ตรวจวัดค่าต่างๆ ของร่างกาย และฟังก์ชันการออกกำลังกายที่ครบครัน สามารถประมวลผลออกมาได้ถูกต้องแม่นยำ ที่สำคัญคือระยะเวลาแบตเตอรี่ที่อยู่ได้นานไม่ต้องชาร์จทุกวัน อยู่ได้เกิน 1 สัปดาห์ มีหลากหลายรุ่นให้เลือกตามลักษณะการใช้งาน รวมถึงการออกแบบคอลเล็คชันใหม่ๆ ได้ทันสมัยและตอบโจทย์การใช้งานมากขึ้นด้วย จากที่มีโอกาสทดลอง Membership Program ผ่าน Line OA : @GarminByGIS ก็ไม่ยุ่งยาก เข้าไปตรง Membership กดลงทะเบียน ก็เริ่มสะสมคะแนนจากการสั่งซื้อตั้งแต่ครั้งแรกได้เลย ตอบโจทย์การใช้งานที่ง่าย รวดเร็ว มีกิจกรรม และสิทธิพิเศษ”