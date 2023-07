โดฟ สานต่อภารกิจทำความดีของยูนิลีเวอร์ หนุนเยาวชนไทยเดินหน้าโครงการ Free Being Me

จัดอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับครูอาจารย์ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ เสริมทักษะ และนำไปถ่ายทอดพัฒนานักเรียนได้อย่างเหมาะสม สานต่อจากความสำเร็จของซึ่งสะท้อนเรื่องราวทางสังคมและการศึกษาไทยพร้อมรณรงค์ยุติกฎการลงโทษตัดผมนักเรียน ซึ่งล่าสุด คว้าสองรางวัลใหญ่ระดับโลก (Bronze Lion) มาครองในหมวด Glass: The Lion For Change Winners และ Bronze Lion ในหมวด Health & Wellness จากงานเทศกาลความคิดสร้างสรรค์ Cannes Lions International Festival of Creativity 2023 ที่เมืองคานส์ ประเทศฝรั่งเศสกล่าวว่า “แบรนด์โดฟได้ถ่ายทอดความมุ่งมั่นและความตั้งใจที่จะทำให้ความงามเป็นจุดกำเนิดของความมั่นใจผ่านแคมเปญ ‘Let Her Grow’ ซึ่งต้องการเป็นอีกหนึ่งกระบอกเสียงของการเรียกร้องให้ยุติกฎการลงโทษตัดผมในโรงเรียนไทย พร้อมทั้งส่งเสริมความเชื่อมั่นให้เยาวชนมองเห็นคุณค่าของตนเองและตระหนักถึงความงามที่แท้จริงจากภายใน สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของโดฟที่เชื่อมั่นใน ‘ความงามอย่างแท้จริง ซึ่งเกิดจากการใส่ใจดูแลตนเอง’ รวมทั้งเป้าหมายและแนวทางในการดำเนินธุรกิจของยูนิลีเวอร์ที่จะเดินหน้าทำสิ่งดีๆ เพื่อสังคม เราเชื่อมั่นว่าโครงการ Free Being Me จะเข้ามาช่วยยกระดับความสำเร็จให้กับแคมเปญล่าสุดของเราในการเสริมสร้างความมั่นใจให้กับผู้หญิงและมอบแรงบันดาลใจให้เยาวชนคนรุ่นใหม่เติบโตขึ้นด้วยความสุขในการมองเห็นคุณค่าและสามารถดึงศักยภาพของตนเองมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้สูงสุด”ซึ่งเกิดจากความร่วมมือระหว่างองค์การผู้บำเพ็ญประโยชน์แห่งโลก (The World Association of Girl Guides and Girl Scouts: WAGGGS) กับโครงการ Dove Self Esteem ของบริษัทยูนิลีเวอร์แห่งประเทศอังกฤษ ซึ่งนับตั้งแต่ปีที่ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2556 โครงการนี้ได้ช่วยให้เด็กผู้หญิง 4 ล้านคนในกว่า 129 ประเทศ มีความมั่นใจในรูปร่างตัวเองมากขึ้นทุกๆ วัน โดย แบรนด์โดฟ ภายใต้การดำเนินธุรกิจของยูนิลีเวอร์ ประเทศไทย ต้องการสร้างแรงกระเพื่อมให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกให้กับสังคมทุกระดับ จึงได้ร่วมกับสมาคมผู้บำเพ็ญประโยชน์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และศูนย์ความปลอดภัย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ จัดการจัดการอบรมเกี่ยวกับโครงการ Free Being Me สำหรับครูอาจารย์ผู้จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เพื่อให้นำกระบวนการดังกล่าวไปจัดกิจกรรมให้นักเรียน ในการเสริมสร้างความภาคภูมิใจ (Self - esteem) และความมั่นใจในภาพลักษณ์ของตนเอง (Body confidence) ให้เด็กและเยาวชนสามารถตัดสินใจเลือกสิ่งต่างๆ ในชีวิต และกล้าที่จะแสดงความคิดเห็นเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงเชิงบวกทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับสากลวิชพร กล่าวเสริม