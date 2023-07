ไอพีซีซี เตือนซ้ำ ! “คลื่นความร้อน” จะปกคลุมยุโรปเกินครึ่งภายในปี 2050

อ้างอิง

อ่านข้อมูลจากรายงาน #IPCC ล่าสุดได้ที่

ตามรายงานองค์การอุตุนิยมวิทยาโลก (World Meteorological Organization - WMO) เผยว่าอุณหภูมิในยุโรปเพิ่มขึ้นมากกว่าสองเท่าของค่าเฉลี่ยทั่วโลกในช่วง 30 ปีที่ผ่านมา ซึ่งสูงที่สุดในบรรดาทวีปใดๆ ในโลก ในขณะที่แนวโน้มโลกร้อนยังคงดำเนินต่อไป ความร้อนจัด ไฟป่า น้ำท่วม และผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอื่นๆ เริ่มส่งผลกระทบมากขึ้นต่อสังคม เศรษฐกิจ และระบบนิเวศรายงานของ WMO ดังกล่าวชื่อว่า State of the Climate in Europe ซึ่งจัดทำร่วมกับ Copernicus Climate Change Service ของสหภาพยุโรป มุ่งเน้นไปที่ปี 2021 เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับอุณหภูมิที่สูงขึ้น คลื่นความร้อนทั้งบนบกและในทะเล สภาพอากาศที่รุนแรง รูปแบบของฝนที่เปลี่ยนแปลง และสภาพของก้อนหิมะที่ถอยร่นอุณหภูมิทั่วยุโรปอุ่นขึ้นอย่างมากในช่วงปี 1991-2021 (พ.ศ.2534-2564) โดยมีอัตราเฉลี่ยประมาณ +0.5 °C ต่อทศวรรษ เป็นผลให้ธารน้ำแข็งในเทือกเขาแอลป์สูญเสียความหนาของน้ำแข็งไป 30 เมตรตั้งแต่ปี 1997-2021 (พ.ศ.2540-2564) พืดน้ำแข็งกรีนแลนด์กำลังละลายและมีส่วนทำให้ระดับน้ำทะเลสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ในฤดูร้อนปี 2021 (พ.ศ.2564) กรีนแลนด์ได้เห็นเหตุการณ์น้ำแข็งละลายและปริมาณน้ำฝนที่บันทึกได้เป็นครั้งแรกที่สถานีซัมมิทซึ่งเป็นจุดสูงสุดในปี 2021 เหตุการณ์สภาพอากาศและสภาพอากาศที่มีผลกระทบสูงทำให้มีผู้เสียชีวิตหลายร้อยคน ส่งผลกระทบโดยตรงต่อผู้คนกว่าครึ่งล้านคน และสร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจมากกว่า 50 พันล้านเหรียญสหรัฐ ประมาณ 84% จากวิกฤตธรรมชาติที่เปลี่ยนแปลง คือน้ำท่วม และพายุอย่างไรก็ตามไม่ใช่ข่าวร้ายทั้งหมดที่ประสบ หลายประเทศในยุโรปประสบความสำเร็จอย่างมากในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในสหภาพยุโรป (EU) การปล่อยก๊าซเรือนกระจกลดลง 31% ระหว่างปี 1990-2020 (พ.ศ.2533-2563) โดยมีเป้าหมายลดสุทธิ 55% ในปี 2030 (พ.ศ.2573)ยุโรปยังเป็นหนึ่งในภูมิภาคที่ก้าวหน้าที่สุดในความร่วมมือข้ามพรมแดนในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในลุ่มน้ำข้ามชาติ เป็นหนึ่งในผู้นำระดับโลกในการจัดหาระบบเตือนภัยล่วงหน้าที่มีประสิทธิภาพ โดยมีการป้องกันผู้คนประมาณ 75% แผนปฏิบัติการด้านสุขภาพจากความร้อนได้ช่วยชีวิตผู้คนจำนวนมากจากความร้อนจัด“ยุโรปนำเสนอภาพสดของโลกที่ร้อนขึ้นและเตือนเราว่าแม้แต่สังคมที่มีการเตรียมพร้อมอย่างดีก็ไม่ปลอดภัยจากผลกระทบของสภาพอากาศที่รุนแรง ในปีนี้เช่นเดียวกับปี 2021 พื้นที่ส่วนใหญ่ของยุโรปได้รับผลกระทบจากคลื่นความร้อนและความแห้งแล้งที่แผ่ขยาย ทำให้เกิดไฟป่า ในปีเดียวกันยังเกิดน้ำท่วมใหญ่ทำให้ผู้คนเสียชีวิตและทำลายล้างบ้านเรือน” ศ.เพตเตอร์รี ตาลาส เลขาธิการ WMO กล่าว“ในด้านของการบรรเทาผลกระทบ การดำเนินการที่ดีในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภูมิภาคควรดำเนินต่อไป และควรเพิ่มความทะเยอทะยานให้มากขึ้น ยุโรปสามารถมีบทบาทสำคัญในการบรรลุสังคมคาร์บอนที่เป็นกลางภายในกลางศตวรรษนี้เพื่อให้เป็นไปตามข้อตกลงปารีส” ศ.ทาลาสกล่าวCopernicus Climate Change Service (C3S) ของสหภาพยุโรป ซึ่งดำเนินการโดย ECMWF ในนามของคณะกรรมาธิการยุโรป ให้ข้อมูลและเครื่องมือในการติดตามสภาพอากาศที่ล้ำสมัยเพื่อสนับสนุนการปรับลดและปรับเปลี่ยนสภาพภูมิอากาศ รวมถึงโครงการริเริ่มต่าง ๆ เช่น European Green Deal“สังคมยุโรปมีความเสี่ยงต่อความแปรปรวนและการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ แต่ยุโรปก็อยู่ในระดับแนวหน้าของความพยายามระดับนานาชาติในการบรรเทาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและพัฒนาโซลูชั่นที่เป็นนวัตกรรมใหม่เพื่อปรับให้เข้ากับสภาพอากาศใหม่ที่ชาวยุโรปจะต้องอาศัยอยู่ด้วย” ดร. คาร์โล บูออนเทมโป กล่าว, ผู้อำนวยการ, Copernicus Climate Change Service, European Centre of Medium-range Weather Forecasts (ECMWF)“ในขณะที่ความเสี่ยงและผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเริ่มชัดเจนมากขึ้นในชีวิตประจำวัน ความต้องการและความอยากอาหารก็เพิ่มขึ้นสำหรับข่าวกรองสภาพอากาศ และนั่นก็ถูกต้องแล้ว ด้วยรายงานนี้ เรามีเป้าหมายที่จะเชื่อมช่องว่างระหว่างข้อมูลและการวิเคราะห์เพื่อให้ข้อมูลพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์แต่เข้าถึงได้ซึ่ง 'ความพร้อมสำหรับการตัดสินใจ' ในทุกภาคส่วน ข้ามสายอาชีพ” เขากล่าวรายงานสถานะของสภาพภูมิอากาศในยุโรปจัดทำขึ้นจาก C3S European State of the Climate ที่เผยแพร่ในเดือนเมษายน 2023 และข้อมูลที่จัดทำโดยเครือข่ายศูนย์สภาพภูมิอากาศภูมิภาค WMO RA VI เป็นหนึ่งในชุดรายงานระดับภูมิภาคที่รวบรวมโดย WMO เพื่อให้ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ที่แปลเป็นภาษาท้องถิ่นแก่ผู้กำหนดนโยบาย มีการนำเสนอในการประชุมระดับภูมิภาคของผู้อำนวยการบริการอุตุนิยมวิทยาและอุทกวิทยาแห่งชาติของยุโรปรายงานและแผนผังเรื่องราวประกอบด้วยข้อมูลจากหน่วยงานอุตุนิยมวิทยาและอุทกวิทยาแห่งชาติ ผู้เชี่ยวชาญด้านสภาพอากาศ หน่วยงานระดับภูมิภาค และหน่วยงานพันธมิตรของสหประชาชาติ มีการเผยแพร่ก่อนการประชุมประจำปีเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของสหประชาชาติ COP27 ที่เมืองชาร์ม-เอล ชีคภัยพิบัติจากสภาพอากาศ สภาพภูมิอากาศ และน้ำคาดว่าจะเพิ่มขึ้นในอนาคต ตามรายงานการประเมินการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศครั้งที่ 6 ของคณะกรรมการระหว่างรัฐบาล (คณะทำงาน I, IPCC AR6 WGI) ประเมินว่ามี "ความมั่นใจสูง" ว่า:“โดยไม่คำนึงถึงระดับของภาวะโลกร้อนในอนาคต อุณหภูมิจะเพิ่มขึ้นในพื้นที่ยุโรปทั้งหมดในอัตราที่สูงกว่าการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิเฉลี่ยทั่วโลก คล้ายกับการสังเกตในอดีต”ความถี่และความรุนแรงของสภาพอากาศร้อนสุดขั้ว รวมถึงคลื่นความร้อนในทะเลได้เพิ่มขึ้นในช่วงไม่กี่ทศวรรษที่ผ่านมา และคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ โดยไม่คำนึงถึงสถานการณ์การปล่อยก๊าซเรือนกระจก เกณฑ์วิกฤตที่เกี่ยวข้องกับระบบนิเวศและมนุษย์คาดว่าจะเกินขีดจำกัดสำหรับภาวะโลกร้อนที่ 2 °C และสูงกว่าการสังเกตมีรูปแบบตามฤดูกาลและภูมิภาคที่สอดคล้องกับการเพิ่มขึ้นของปริมาณน้ำฝนที่คาดการณ์ไว้ในช่วงฤดูหนาวในยุโรปเหนือ คาดว่าปริมาณน้ำฝนจะลดลงในฤดูร้อนในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนซึ่งขยายไปถึงภูมิภาคทางเหนือ คาดว่าจะมีฝนตกชุกและน้ำท่วมฉับพลันเพิ่มขึ้นเมื่อระดับโลกร้อนเกิน 1.5°C ในทุกภูมิภาค ยกเว้นทะเลเมดิเตอร์เรเนียน➡️ https://bit.ly/WGIIFAQClip Cr. editorji