ยูโอบี คว้ารางวัล Best ESG Solution - Trade Finance ประเทศไทย จาก The Asset

ร่วมกับหนุน "สินเชื่อสีเขียว" ขยายธุรกิจนำเข้ารถยนต์ไฟฟ้า ทพร้อมรับอีก 8 รางวัล จากเวที Triple A Best Solutions Awards ในงาน The Asset Triple A Awards 2023 ตอกย้ำความแข็งแกร่งของธนาคารในฐานะหนึ่งในผู้ให้บริการด้าน Transaction Banking ชั้นนำของประเทศกล่าวว่า “ธนาคารรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่เราเป็นธนาคารแห่งแรกและแห่งเดียวของประเทศไทยที่ได้รับรางวัล Best ESG Solution - Trade Finance ร่วมกับบริษัท เรเว่ ออโตโมทีฟ รางวัลนี้สะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพของยูโอบีในการนำเสนอโซลูชันการเงินที่ออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อตอบสนองต่อความต้องการทางการเงินและความคาดหวังของลูกค้า และแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของธนาคารที่พร้อมสนับสนุนการดำเนินธุรกิจที่ให้ความสำคัญด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล เพื่อร่วมกันสร้างการเติบโตที่ยั่งยืนในประเทศไทย”ภายใต้ความร่วมมือดังกล่าว ธนาคารยูโอบีได้พัฒนาโซลูชันทางการเงินแบบครอบคลุม ที่รวมแผนบริหารจัดการเงินสดและสินเชื่อเพื่อการพาณิชย์ให้แก่ บริษัท เรเว่ ออโตโมทีฟ นำเข้ารถยนต์ไฟฟ้ายี่ห้อ BYD มาจำหน่ายในประเทศไทย ธนาคารยังได้นำเสนอโซลูชันทางการเงินแบบครบวงจรที่ตอบโจทย์ห่วงโซ่ธุรกิจเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนให้แก่บริษัทและตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ สำหรับจำหน่ายรถยนต์ไฟฟ้าส่วนบุคคลและจัดการคลังสินค้าได้ดียิ่งขึ้น ภายในกรอบระยะเวลาการดำเนินการที่จำกัดกล่าวว่า “ธนาคารยูโอบีมีบทบาทสำคัญที่ทำให้บริษัทประสบความสำเร็จในการขยายธุรกิจนำเข้ารถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย อีกทั้งยังช่วยสนับสนุนเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจของเราในด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล ซึ่งสินเชื่อสีเขียวที่ได้รับมอบจากธนาคารยูโอบีช่วยให้เราสามารถบริหารจัดการเงินทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความพร้อมต่อการทำตลาดในประเทศไทย ด้วยการสนับสนุนจากพันธมิตรอย่างยูโอบีอย่างต่อเนื่องในด้านสินเชื่อเพื่อการพาณิชย์ บริษัทมั่นใจว่าเราจะสามารถนำเสนอนวัตกรรมที่ล้ำสมัยและโซลูชันที่ยั่งยืนเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมยานยนต์ของประเทศไทย พร้อมส่งมอบประสบการณ์การขับขี่ที่เหนือชั้นและมีความรับผิดชอบต่อสังคม”ในปีนี้ ธนาคารยูโอบี ประเทศไทยยังได้รับรางวัลจาก The Asset อีก 8 รางวัล ประกอบด้วย รางวัล Best New Economy Solutions (2 รางวัล) รางวัล Best Payments and Collections Solutions for Best Supply Chain Solution (3 รางวัล) รางวัล Best in Treasury and Working Capital for SMEs รางวัล Best Supply Chain Solution และรางวัล Best Service Providers - Supply Chain in Thailand“รางวัลที่ธนาคารยูโอบีได้รับในปีนี้สะท้อนให้เห็นถึงบริการบริหารเงินสดและบริการรับชำระเงินที่แข็งแกร่งของธนาคาร ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ธนาคารมีโซลูชันทางการเงินหลากหลาย ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าในทุกอุตสาหกรรม ช่วยให้ลูกค้ามีเงินทุนหมุนเวียนและดำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ยูโอบีในฐานะธนาคารระดับภูมิภาคยังมีเครือข่ายที่เข็มแข็ง พร้อมเชื่อมต่อธุรกิจและให้บริการด้านการค้าข้ามพรมแดนระหว่างภูมิภาคได้” พัชนี กล่าวทั้งนี้เป็นงานประกาศรางวัลประจำปีของอุตสาหกรรมการเงินการธนาคารซึ่งจัดโดยนิตยสาร The Asset นิตยสารทางการเงินชั้นนำของเอเชีย เพื่อมอบรางวัลความเป็นเลิศให้แก่บริษัทและสถาบันทางการเงินที่พัฒนาและนำโซลูชันทางการเงินมาช่วยบริหารจัดการธุรกรรมทางการเงิน บริหารสินเชื่อเพื่อการพาณิชย์ และ หรือ บริหารการจัดการความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจ