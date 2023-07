วาโก้ ย้ำคอนเซ็ปต์ "ไม่ใช่แค่คอลเลกชันชุดชั้นใน แต่คือภารกิจรักษ์โลกอย่างยั่งยืน" ในงานสหกรุ๊ปแฟร์

ด้วยวิสัยทัศน์ด้านความรับผิดชอบทุกด้าน ทั้งเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม โดยด้านสิ่งแวดล้อม วาโก้ให้ความสำคัญกับคุณภาพ มาตรฐานความปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม โดยวาโก้ทุกชิ้นผ่านกระบวนการผลิตปลอดสารพิษเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ธุรกิจและผลิตภัณฑ์วาโก้สามารถดำรงชีวิตอยู่กับสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ดีได้อย่างยั่งยืนกล่าวว่า “วาโก้คือชุดชั้นในที่มีต้นกำเนิดจากประเทศญี่ปุ่น การันตีความสบายกายเมื่อสวมใส่ สบายใจเมื่อได้ใส่ผลิตภัณฑ์คุณภาพ นอกจากเสริมสร้างความมั่นใจจากภายในสู่ภายนอก ยังสร้างความผูกพันกับผู้คนและสังคมมาอย่างยาวนานโดยในงานสหกรุ๊ปแฟร์ครั้งที่ 27 ปี 2566 บูธจัดแสดงผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมวาโก้ ฮอลล์ 100 ในคอนเซ็ปต์ WACOAL LOVE EARTH “NOT A COLLECTION. IT’S OUR MISSION.” ตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านการบริหารงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) ระบบการจัดการเศรษฐกิจหมุนเวียน หรือ CIRCULAR ECONOMY MANAGEMENT SYSTEM (CEMS) ตั้งแต่การปฏิบัติตามแนวนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การคัดเลือกวัตถุดิบที่ได้มาตรฐาน การออกแบบผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม กระบวนการผลิตที่มีคุณภาพ การจัดการสินค้าคงคลังที่มีประสิทธิภาพ การให้ข้อมูลที่ถูกต้องแก่ผู้บริโภค ตลอดจนการทิ้งทำลายที่ถูกวิธีไม่กระทบต่อสิ่งแวดล้อม เช่นการรับคืนผลิตภัณฑ์ชุดชั้นในที่ไม่ใช้แล้วเพื่อลดขยะชุมชน ลดมลพิษจากการฝังกลบหรือการเผาในที่โล่ง ลดโลกร้อน ลดฝุ่น PM 2.5 นำไปแปรเปลี่ยนเป็นพลังงานในการผลิตไฟฟ้า กับโครงการวาโก้บราเดย์ บราเก่าเราขอไฮไลท์พิเศษในบูธวาโก้ฮอลล์ 100 กับ 2 คอลเลกชันใหม่ที่นำมาจัดแสดงและเปิดตัวครั้งแรกในงานสหกรุ๊ปแฟร์ คือ WACOAL INDIN และ WACOAL FREEDOM โดยคอลเลกชัน WACOAL INDIN ในคอนเซ็ปต์ เมื่อความงามจากธรรมชาติเดินทางมาเจอกับความงามของผู้หญิง WACOAL INDIN จะพาไปค้นพบความงามของชุดชั้นใน ที่สร้างจากแรงบันดาลใจจากสีสันของชั้นดิน ทั้งเพิ่มคุณค่าในการสวมใส่ โดยผลิตจากเส้นใยธรรมชาติและวัสดุหมุนเวียน เพราะสีผิวเป็นเพียงกลไกทางธรรมชาติ ไม่ได้ทำให้เราแตกต่างในความเป็นมนุษย์หรือในความสัมพันธ์ คอลเลกชัน WACOAL INDIN มีทั้งบราหลากหลายฟังก์ชันและดีไซน์รองรับทุกคัพไซซ์, สปอร์ตบราและสปอร์ตเลกกิ้ง, บราสวมหัวแบบ Free cut, กางเกงกระชับสัดส่วน, ชุดนอน, เสื้อแขนกุด Pad ในตัว นำมามิกซ์แอนด์แมทช์กับเสื้อผ้าได้ง่ายในสไตล์ของตัวเอง โดยมี ดร.ขจรศักต์ นาคปาน เจ้าของรางวัลชนะเลิศ การออกแบบสาขาสิ่งทอ ผ้า พื้นผิว แพทเทิร์นและการออกแบบเสื้อผ้า จาก The A'Design Award and Competition, ITALY ร่วมคิดคอนเซ็ปต์ของคอลเลกชัน WACAOL INDINอีกทั้งในบูธวาโก้ช่วงแคทตาล็อคโชว์ ยังได้ร่วมกับนักศึกษาคณะมัณฑนศิลป์ สาขาออกแบบเครื่องแต่งกาย มหาวิทยาลัยศิลปากร มาสร้างสรรค์ชุดแต่งกายให้โมเดลในคอลเลกชัน WACOAL INDIN x RECITER ร่วมเป็นกำลังใจให้ดีไซเนอร์รุ่นใหม่ก้าวสู่โลกแฟชั่นอย่างภาคภูมิใจอีกความพิเศษที่จัดใหญ่ขึ้นทุกปี วาโก้แฟชั่นโชว์ที่ขนทัพนางแบบ-นายแบบมาแน่นเวที ที่มาในคอนเซ็ปต์เดียวกันกับบูธจัดแสดงผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมวาโก้ นั่นคือFASHION SHOW 2023 ถ่ายทอดเรื่องราวและแรงบันดาลใจของชุดชั้นในคอลเลกชันต่างๆ นำเสนอผ่านครั้งแรกในรอบ 27 ปี ในงานสหกรุ๊ปแฟร์ ที่ผู้ชมจะได้เห็นความหลากหลายของผู้คนไม่ว่าเป็นอายุ เพศกำเนิด สีผิวและรสนิยมทางเพศ ที่มาอยู่รวมกันบนเวทีแห่งความหลากหลายและเท่าเทียมแห่งนี้โดยนำเสนอผ่าน 3 ธีม ในคอลเลกชันต่างๆ ได้แก่1.WACOAL NFT เมื่อโลกจริงมาเชื่อมกับโลกเสมือน ภายใต้โปรเจกต์ Wacoal My Turn, Turn on the confidence วาโก้ผู้นำนวัตกรรมพร้อมเชื่อมต่อเทคโนโลยี NFT เพื่อสร้างประสบการณ์ใหม่ๆ ให้ทุกคนสวยและมั่นใจในรูปแบบของตัวเอง2.WACOAL FOR ALL วาโก้สำหรับทุกคน ทุกวัย ทุกไซซ์ ทุกคัพ อีกทั้งวาโก้ทุกชิ้นยังเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อความยั่งยืน เพราะผลิตจากวัสดุธรรมชาติหรือวัสดุรีไซเคิล ผ่านกระบวนการผลิตปลอดภัยจากสารพิษเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม อาทิ Wacoal Bloom บราตัวแรกของพวกเรา, Wacoal Mood - Do it your mood, Wacoal Curve Diva บราสำหรับสาวคัพใหญ่ไซซ์ DIVA, Wacoal Maternity ดูแลคุณแม่ทุกการเปลี่ยนแปลง, Wacoal Gold ที่สุดแห่งความสบายเพื่อวัยที่เปลี่ยนแปลง, Wacoal Motion มั่นใจทุกการเคลื่อนไหว, Wacoal Shape Beautifier สร้างความมั่นใจจากภายในสู่ภายนอก, Wacoal Freedom อิสระ...ที่ไม่มีนิยาม รวมถึง LIMITED UNDERWEAR กางเกงในชาย Lace Boxer กางเกงบ็อกเซอร์ผ้าลูกไม้สีแดงและสีดำ และกางเกงในวาโก้ หลากรุ่น เบาสบาย ระบายอากาศ3.WACOAL INDIN ความงามจากสีสันธรรมชาติของชั้นดิน ชุดชั้นในที่ได้รับแรงบันดาลใจจากสีของชั้นดินถึง 4 เฉดสี ทั้งเพิ่มคุณค่าในการสวมใส่เพราะผลิตจากเส้นใยธรรมชาติและวัสดุหมุนเวียน อาทิ ฝ้ายและเต้าโมลที่มีส่วนผสมของน้ำมันปาล์ม 10% ทดแทนการใช้น้ำมันดิบ รวมถึงเนื้อผ้าเส้นใยจากขวดพลาสติกและผ้าไนลอนรีไซเคิล คอลเลกชันนี้มีทั้งบราหลากดีไซน์หลายฟังก์ชัน, สปอร์ตบรา สปอร์ตเลกกิ้ง ซัพพอร์ตทุกกิจกรรมหรือการออกกำลังกาย, บราสวมหัวแบบ Free cut, กางเกงกระชับสัดส่วน และชุดนอนสัมผัสลื่นสบายพร้อมชมโชว์พิเศษจากที่มาโชว์พลังเสียงในเพลง “ลงใจ” และนำเสนอความงามของผู้หญิง โดยถ่ายทอดผ่านชุดชั้นในที่สร้างจากแรงบันดาลใจจากสีสันของชั้นดิน และในฐานะที่โบกี้เป็นพรีเซ็นเตอร์ของแบรนด์นี้