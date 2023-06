CMC เตรียมเปิดใช้เครื่องมือประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์สำหรับองค์กร ไตรมาส 3 นี้

CMC ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2564 โดย 11 หน่วยงานสมาชิกตั้งต้น ได้แก่ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) บริษัท บีบีจีไอ จำกัด (มหาชน) บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด บริษัท เชลล์ แห่งประเทศไทย จำกัด ธนาคารกสิกรไทยจำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) บริษัท เต็ดตรา แพ้ค (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท บางกอกอินดัสเทรียลแก๊ส จำกัด และบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ด้วยความมุ่งมั่นร่วมกันที่จะช่วยกันสนับสนุน เผยแพร่ ส่งเสริมการให้ความรู้เกี่ยวกับภาวะโลกร้อน และการซื้อขายคาร์บอนเครดิตและเครดิตการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน หนึ่งในเครื่องมือที่จะช่วยให้โลกเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาด

สะท้อนความสำเร็จในการร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการผลักดันประเทศไทยสู่เป้าหมาย Net Zero ช่วยกระตุ้นการซื้อขายคาร์บอนเครดิต TVERs และ RECs ใบรับรองการผลิตพลังงานหมุนเวียน รวมกันเทียบเท่า 8 แสนตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า แนะนำแอปพลิเคชัน ECOLIFE for CMC เพื่อเชิญชวนสมาชิกทั้งประเภทองค์กรและบุคคลร่วมปฏิบัติภารกิจรักษ์โลกในรูปแบบต่าง ๆ เตรียมเปิดใช้เครื่องมือประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรสำหรับองค์กรสมาชิกในไตรมาส 3 ปี 2566 และแพลตฟอร์มศูนย์กลางซื้อขายคาร์บอนเครดิตในเร็ว ๆ นี้ได้ร่วมกล่าวต้อนรับและขอบคุณผู้เข้าร่วมงานผ่านทางสื่อออนไลน์ กล่าวว่า รู้สึกยินดีที่ในช่วงเวลา 2 ปีที่ผ่านมา CMC ซึ่งเป็นคลับรักษ์โลกลดก๊าซเรือนกระจกแห่งแรกของประเทศไทยได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก มีผู้สมัครเป็นสมาชิกทั้งประเภทองค์กรและบุคคลรวมกว่า 300 รายได้ทำหน้าที่รองรับการซื้อขายคาร์บอนเครดิต TVER หรือโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย และ REC (Renewable Energy Certificates) หรือใบรับรองการผลิตพลังงานหมุนเวียน โดยมีการซื้อขาย TVERs รวมกว่า 3 แสนตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า และ RECs รวมกว่า 1 ล้านเมกะวัตต์ชั่วโมง หรือรวมกันเทียบเท่า 8 แสนตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า คิดเป็นประมาณการปลูกต้นไม้ที่มีอายุ 10 ปี กว่า 90 ล้านต้น ซึ่ง CMC จะสร้างความร่วมมือร่วมกับภาคีเครือข่ายต่าง ๆ ตลอดจนสร้างสรรค์กิจกรรม เครื่องมือใหม่ ๆ ที่จะเป็นประโยชน์กับสมาชิกอย่างต่อเนื่อง เช่น เครื่องมือประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์สำหรับองค์กรสมาชิกและแพลตฟอร์ศูนย์กลางซื้อขายคาร์บอนเครดิตผ่านเว็บไซต์ CMCโดย ผศ. ดร. ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์ นักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมชั้นแนวหน้าของประเทศและคอลัมนิสต์ประจำเว็บไซต์ CMC รวมถึงการเสวนา “ลด ละ เริ่ม”เพื่อแนะนำแอปพลิเคชัน ECOLIFE for CMC โดย นางกลอยตา ณ ถลาง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานสื่อสารองค์กรและกิจการเพื่อความยั่งยืน บมจ. บางจาก คอร์ปอเรชั่น และประธาน CMC นายพิพัฒน์อภิรักษ์ธนากร กรรมการผู้จัดการบริษัท คิดคิด จำกัด ผู้พัฒนาแอปพลิเคชั่น ECOLIFE พร้อมทั้ง เมย์ วิว จิว นักกีฬาไร้คาร์บอนจากโรงเรียนแบดมินตันบ้านทองหยอด ซึ่งร่วมกันแบ่งปันประสบการณ์ในการ ‘ลด ละ เริ่ม’ในชีวิตประจำวันเพื่อบรรเทาภาวะโลกร้อนต่อจากนั้น ผู้ร่วมเสวนาได้สาธิตวิธีการใช้แอปพลิเคชั่น ECOLIFE for CMC และเชิญชวนสมาชิกทั้งประเภทองค์กรและบุคคลร่วมดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น ที่แสดง Eco Map เครือข่ายสีเขียวที่รวบรวม Eco Destinations ได้แก่ร้านค้า สถานีบริการ และพื้นที่ที่ร่วมกิจกรรมรักษ์โลกในรูปแบบต่าง ๆ เริ่มต้นจากร้านกาแฟอินทนิล จุดชาร์จรถ EVในสถานีบริการน้ำมันบางจาก สถานีสลับแบตเตอรี่มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าวินโนหนี้ จุดรับกล่องเครื่องดื่มของโครงการเก็บกล่องสร้างบ้านเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยาก จุดรับซื้อน้ำมันพืชใช้แล้วไปแปรรูปเป็นเชื้อเพลิงอากาศยานยั่งยืน (Sustainable Aviation Fuel – SAF) ของโครงการทอดไม่ทิ้ง จุดรับขยะกำพร้าสัญจรในปั๊มบางจาก ฯลฯ และจะทยอยเพิ่มเติมจุดหมายอื่นๆ ต่อไป โดยสามารถสะสม Eco Points นำไปแลกของที่ระลึกหรือร่วมปลูกต้นไม้ดูดซับคาร์บอนช่วยโลก โดยในเบื้องต้น บริษัท โชว์ไร้ขีด จำกัด นำโดยนายพงศ์สุข หิรัญพฤกษ์หรือ “หนุ่ย แบไต๋”เป็นหน่วยงานแรกที่นำแอปพลิเคชั่นประเภทองค์กรไปทดลองใช้ในบริษัทและได้รับการตอบรับอย่างดีมากจากผู้บริหารและพนักงานในงานนี้ ยังจัดบูธนิทรรศการให้ความรู้ด้านความยั่งยืนจากพันธมิตรสีเขียว ได้แก่ มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ข้าวลดโลกร้อน โดยออมสุขวิสาหกิจเพื่อสังคม โดยมีสมาชิกก่อตั้งและสมาชิก CMC ทั้งประเภทองค์กรและประเภทบุคคล ผู้บริหารจากหน่วยงานพันธมิตร รวมถึงผู้สนใจทั่วไปและสื่อมวลชนประธาน CMC กล่าวว่า “นอกจากการทำหน้าที่รองรับและสนับสนุนการซื้อขายคาร์บอนเครดิตเพื่อกระตุ้นตลาดคาร์บอนในประเทศไทยซึ่งยังเป็นตลาดซื้อขายภาคสมัครใจแล้ว CMC ยังร่วมเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับภาวะโลกร้อน การประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์และชดเชยคาร์บอน และเรื่องราวต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมสร้างความตระหนักรู้ในวงกว้าง ด้วยการสื่อสารผ่านช่องทางต่าง ๆ เป็นประจำ เช่นชุดข้อมูล ‘Did You Know? The Series’ ในเฟซบุ๊ก การจัดสัมมนาออนไลน์ Webinar การนำเสนอบทความรายเดือน ‘Road to Decarbonization the Series’ โดย ผศ.ดร.ธรณ์ ธํารงนาวาสวัสดิ์ และบทความจากองค์กรสมาชิกในเว็บไซต์ การแบ่งปันความรู้ในเวทีต่าง ๆ ของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมถึงการชดเชยคาร์บอนให้กับบุคคลและงานต่างๆ ให้เป็น carbon neutral หรือปล่อยคาร์บอนเป็นศูนย์ ซึ่งในวันนี้ รู้สึกเป็นเกียรติและดีใจมากที่มีพันธมิตรรักษ์โลกเป็นจำนวนมากมาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องราวดี ๆ เพื่อช่วยโลกด้วยกัน ขอขอบคุณสมาชิก CMC และพันธมิตรทุกท่านและทุกองค์กรสำหรับการสนับสนุนต่าง ๆ อย่างดีมาโดยตลอดนางกลอยตา กล่าวทิ้งท้าย