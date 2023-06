ศศินทร์ - JETRO - ธนาคารกรุงเทพ ร่วมจัดสัมมนา Prospects of Japanese-Thai Family Business

Sasin Japan Center (SJC) ร่วมกับ JETRO Bangkok และธนาคารกรุงเทพ จัดงานสัมมนาเกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างธุรกิจครอบครัวไทยและบริษัทญี่ปุ่น Prospects of Japanese - Thai Family Business: Collaboration between Thai Family Businesses and Japanese Companies โดยมีศาสตราจารย์ ดร. เอียน เฟนวิค ผู้อำนวยการ Sasin School of Management (สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) และคุณจูอิจิโระ คูโรดะ (Mr. Junichiro Kuroda) President of JETRO Bangkok กล่าวเปิดงาน ต่อด้วยปาฐกถาพิเศษจากคุณพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา อดีตประธานเจ้าหน้าที่บริหารเครือซิเมนต์ไทยและอดีตผู้อำนวยการศศินทร์ นอกจากนั้นยังมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งมาร่วมแบ่งปันข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับโอกาสในอนาคตของธุรกิจครอบครัวและความร่วมมือระหว่างญี่ปุ่นและไทย