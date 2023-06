กนอ.-ส.อ.ท.ผนึก 17 กลุ่มผู้ประกอบการอุตสาหกรรมหลัก ประกาศเจตนารมณ์เลือกใช้ “ผู้ประกอบการจัดการของเสียที่ได้รับรองมาตรฐานโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ”

กล่าวว่า กนอ. และ ส.อ.ท. ร่วมพัฒนามาตรฐานโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Factory) ตั้งแต่ปี 2560 และในปี 2565 ได้พัฒนามาตรฐาน Eco Factory For Waste Processor โดย กนอ. ร่วมประกาศเจตนารมณ์ที่จะส่งเสริมให้ผู้ประกอบการจัดการของเสีย (Waste Processor) ในนิคมอุตสาหกรรมได้รับการรับรองมาตรฐาน Eco Factory For Waste Processor เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2565 และเพื่อขยายผลความร่วมมือดังกล่าว กนอ. จึงร่วมแสดงเจตนารมณ์ที่จะส่งเสริมให้ผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมเลือกใช้ผู้ประกอบการจัดการของเสียที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน Eco Factory for Waste Processor อย่างน้อยระดับพื้นฐาน (Beginner) และส่งเสริมให้ผู้ก่อกำเนิดของเสีย (Waste Generator) เลือกใช้ผู้ประกอบการจัดการของเสียที่ได้รับรอง Eco Factory for Waste Processor ด้วย เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการโซ่อุปทานในภาคอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน สร้างความเชื่อมั่นในการส่งของเสียไปกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักการจนจบสิ้นกระบวนการ โดยไม่ก่อให้เกิดปัญหากับชุมชนและสิ่งแวดล้อมตามมาภายหลังด้านกล่าวว่าผู้ประกอบกิจการภาคอุตสาหกรรม ได้ร่วมกันประกาศเจตนารมณ์พร้อมทั้งแสดงจุดยืนภายในงาน เพื่อเน้นย้ำความมุ่งมั่นขององค์กรที่มีต่อการส่งเสริมการบริหารจัดการโซ่อุปทานอย่างยั่งยืนด้วยการเลือกใช้ผู้ประกอบการจัดการของเสียที่ได้รับรอง Eco Factory for Waste Processor ไว้ด้วย อาทิ บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) สมาคมอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ไทย (TCMA) และผู้แทนกลุ่มอุตสาหกรรม 11 กลุ่มอุตสาหกรรม ภายใต้การกำกับดูแลของ ส.อ.ท. ที่มุ่งมั่นดำเนินอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีความรับผิดชอบต่อสังคม โดยยินดีร่วมขับเคลื่อน ผลักดัน และสนับสนุนการบริหารจัดการโซ่อุปทานอย่างยั่งยืนปัจจุบัน กนอ. และ ส.อ.ท. ให้การรับรองโรงงานอุตสาหกรรมภายใต้มาตรฐาน Eco Factory จำนวน 379 แห่ง ส่วนมาตรฐาน Eco Factory for Waste Processor จำนวน 9 แห่ง และอยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมจำนวน 18 แห่ง