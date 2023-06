AWC มอบบัตร Disney100 Village at Asiatique ให้กทม. มูลค่า 3.6 ล้านบาท

กิจกรรมในครั้งนี้ มีนักเรียนจาก 9 โรงเรียนในเขตบางคอแหลมและเขตสาทร เข้าร่วมชมและสัมผัสประสบการณ์ความสุขสุดพิเศษใน “Disney100 Village at Asiatique” ระหว่างวันที่ 1-14 มิถุนายน 2566 อาทิ โรงเรียนวัดราชสิงขร โรงเรียนวัดลาดบัวขาว โรงเรียนวัดจันทร์ใน โรงเรียนวัดไผ่เงิน โรงเรียนวัดจันทร์นอก โรงเรียนวัดไทร โรงเรียนวัดบางโคล่นอก โรงเรียนวัดดอน และโรงเรียนวัดยานนาวา รวมทั้งหมด 1,500 คน พร้อมพบตัวละครอันโด่งดังของเดอะ วอลท์ ดิสนีย์ ทั้ง Disney, Pixar, Marvel และ Star Wars ใน 4 โซนไฮไลท์ ได้แก่ Frozen Exhibition, Marvel Universe: The World Outside Your Window, Enchanted Garden และ Pixar Puttนอกจากนี้ กิจกรรมครั้งนี้ยังได้รับการสนับสนุนน้ำดื่มและไอศกรีมจาก บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) (ThaiBev) รวมถึงผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวจาก บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) (BJC) เพื่อให้น้องๆ เยาวชนได้อิ่มอร่อย รวมถึงพันธมิตรที่ได้ร่วมส่งความสุขในกิจกรรม ได้แก่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) น้ำดื่มคริสตัล บริษัท ติ๊กต๊อก (ไทยแลนด์) จํากัด ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท เอไอเอ จำกัด บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (AIS) บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) และบริษัท ทีซีซี แอสเซ็ทส์ (ประเทศไทย) จำกัด เติมเต็มทุกความประทับใจตลอดการทัศนศึกษาและเข้าชม “Disney100 Village at Asiatique” ที่โครงการเอเชียทีค เดอะ ริเวอร์ฟร้อนท์ เดสติเนชั่น