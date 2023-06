ศศินทร์ - SCGC เปิดเวที “SCG Bangkok Business Challenge @ Sasin 2023 " ชูแนวคิดธุรกิจเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมยั่งยืน

สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Sasin School of Management) และ บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน) หรือ SCGC ธุรกิจเคมีภัณฑ์ครบวงจรเพื่อความยั่งยืน ร่วมจัดการแข่งขันสำหรับนิสิต นักศึกษา ซึ่งจัดขึ้นต่อเนื่องยาวนานที่สุดในเอเชีย ภายใต้แนวคิดสำหรับปีนี้ มีทีมจากทั่วโลกสมัครเข้าร่วมแข่งขันทั้งสิ้น 172 ทีม จาก 42 สถาบันอุดมศึกษา ใน 16 ประเทศ ครอบคลุม 5 ทวีป และมีทีมที่ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศทั้งสิ้น 19 ทีม พร้อมด้วยทีมชนะเลิศจากการแข่งขันรอบประเทศไทยอีก 1 ทีม รวมทั้งสิ้น 20 ทีม ซึ่งจะทำการแข่งขันในวันที่ 22-24 มิถุนายน 2566 ที่สถาบันบัณฑิตฯ ศศินทร์กล่าวว่า “ศศินทร์จัดการแข่งขัน SCG Bangkok Business Challenge @ Sasin อย่างต่อเนื่อง โดยมี SCGC ธุรกิจเคมีภัณฑ์ครบวงจรระดับภูมิภาคร่วมเป็นเจ้าภาพที่แข็งแกร่งตลอดมา ร่วมกันส่งเสริมแพลตฟอร์มให้กับสตาร์ตอัปเสริมสร้าง ecosystem ความคิดสร้างสรรค์ และขับเคลื่อนนวัตกรรมด้วยกรอบแนวคิดแบบผู้ประกอบการมอบโอกาสเพื่อสร้างผลกระทบ (impact) ที่จะเปลี่ยนโลกให้ยั่งยืน ซึ่งการแข่งขันที่ผ่านมาผมคิดว่าสตาร์ตอัปเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก แน่นอนว่าเราเห็นธุรกิจสตาร์ตอัปหันไปสู่ด้านดิจิทัลมากขึ้นและมุ่งไปสู่ความยั่งยืนมากขึ้น”กล่าวถึงการแข่งขันนี้ว่า “SCG Bangkok Business Challenge @ Sasin เป็นการแข่งขันระดับนานาชาติที่มุ่งสร้างเครือข่ายและให้ความสำคัญกับการสร้างธุรกิจใหม่ ๆ เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลก SCGC ร่วมสนับสนุนโดยมีเป้าหมายผลักดันผู้ประกอบการสตาร์ตอัปให้เติบโตสอดคล้องกับเมกะเทรนด์โลกและหลัก ESG (Environmental, Social and Governance) ด้วยแนวคิดนวัตกรรมและโซลูชันที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Innovations & Solutions) อีกทั้งเพิ่มพูนทักษะให้สามารถก้าวไปเทียบในระดับสากลได้ ผ่านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำแผนธุรกิจทั้งระดับประเทศไทยและระดับสากล""ที่ผ่านมา SCGC ได้เปิดโอกาสให้ทีมสตาร์ตอัปชนะเลิศ และรองชนะเลิศ จากการแข่งขันฯ เข้าพัฒนาต่อยอดนวัตกรรมและโซลูชันที่ศูนย์นวัตกรรม “i2P” (Ideas to Products) ศูนย์รวมไอเดียเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมที่ตอบโจทย์ความต้องการของทั้ง ลูกค้า–ผู้บริโภค–สิ่งแวดล้อม เปิดโอกาสให้ได้ร่วมพัฒนาสินค้าและเทคโนโลยีกับเครือข่ายพันธมิตรของ SCGC เพื่อให้สตาร์ตอัปมีทักษะและมุมมองในการสร้างนวัตกรรมที่พร้อมใช้งานจริง สามารถขยายธุรกิจและมีการเข้าถึงการตลาดเพิ่มมากขึ้น ปลดล็อกศักยภาพสตาร์ตอัปไทย ให้ก้าวไกลไปในระดับสากล”โดยการแข่งขันในปีนี้ เป็นความร่วมมือของสถาบันบัณฑิตฯ ศศินทร์ กับ SCGC อีกทั้งยังได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิมากประสบการณ์จากหลากหลายภาคส่วน อาทิ Robert Lomnitz, Partner - Xpdite Capital Partners, Director of Bangkok Venture Club, Paul Ark, Partner & Head of ESG - Gobi Partners และ Dr.Andrew Stotz, CEO - A. Stotz Investment Research มาร่วมเป็นกรรมการตัดสิน คัดเลือกเฟ้นหาสุดยอดทีมที่ดีที่สุดที่คู่ควรกับรางวัลเกียรติคุณพระราชทาน H.M. The King’s Award จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รางวัลเกียรติคุณพระราชทาน H.R.H. Princess Maha Chakri Sirindhorn’s Sustainability Award จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และรางวัลเงินสดรวมมูลค่า 46,000 เหรียญสหรัฐ หรือราว 1,500,000 บาทสำหรับ 20 ทีมสุดท้ายที่ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศ Global Competition ได้แก่1. ทีม AquaSnacks จาก Bangladesh University of Engineering and Technology ประเทศบังกลาเทศ2. ทีม Bone Voyage จาก National Yang Ming Chiao Tung University ประเทศไต้หวัน3. ทีม Castomize Technologies จาก Singapore University of Technology and Design ประเทศสิงคโปร์4. ทีม cWallet จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย5. ทีม DolFinn จาก American University of Phnom Penh ประเทศกัมพูชา6. ทีม ENENT จาก Institute of Business Administration, Karachi ประเทศปากีสถาน7. ทีม FactCertified จาก University of Tsukuba ประเทศญี่ปุ่น8. ทีม FISHYU จาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย9. ทีม GreeneAcres Processing จาก Cornell University ประเทศสหรัฐอเมริกา10. ทีม Headfirst จาก University of Waterloo ประเทศแคนาดา11. ทีม Reborn+ จาก Georgia Institute of Technology ประเทศสหรัฐอเมริกา12. ทีม RingMaster จาก National Yang Ming Chiao Tung University ประเทศไต้หวัน13. ทีม SERICAELจาก National Chengchi University ประเทศไต้หวัน14. ทีม Surety จาก Singapore University of Social Sciences ประเทศสิงคโปร์15. ทีม Team Washwagon จาก Nanyang Business School ประเทศสิงคโปร์16. ทีม the moonbeam co. จาก National University of Singapore ประเทศสิงคโปร์17. ทีม Thrifty จาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย18. ทีม UNCL Co จาก University of Arkansas ประเทศสหรัฐอเมริกา19. ทีม Vision X จาก National Yang Ming Chiao Tung University ประเทศไต้หวัน20. ทีม Zeuron.ai จาก Indian Institute of Science ประเทศอินเดียสำหรับผู้สนใจสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ทาง https://bbc.sasin.edu/2023/ และร่วมเป็นกำลังใจให้ทีมตัวแทนประเทศไทยผ่านทางไลฟ์สตรีมมิงบนแพลตฟอร์ม Facebook: SCG Bangkok Business Challenge at Sasin ( www.facebook.com/bangkokbusinesschallenge