SCGC รุกภารกิจพิทักษ์ทะเล ชู “3 พร้อมเพื่อท้องทะเล” มุ่งสร้างสมดุล คืนความสมบูรณ์อย่างยั่งยืน

พร้อมใจ





“ พร้อมเก็บ เก็บขยะที่หลุดรอดสู่ ชายหาดและแม่น้ำลำคลอง” ด้วยการร่วมมือกับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พัฒนานวัตกรรมทุ่นกักขยะลอยน้ำ ดักจับขยะที่หลุดบริเวณปากแม่น้ำลำคลองก่อนรั่วไหลออกสู่ทะเล พร้อมเชิญชวนจิตอาสาพิทักษ์ทะเลรวมพลังเก็บขยะจากทุ่นฯ และชายหาด เพื่อความสวยงามสะอาดตา และไม่ส่งผลกระทบไปถึงสิ่งมีชีวิตใต้ท้องทะเล







“ พร้อมเติบโต เพิ่มพื้นที่ป่าชายเลนเพิ่มปริมาณสัตว์น้ำ และสร้างความหลากหลายทางชีวภาพ” การปลูกป่าชายเลนซึ่งเปรียบเสมือนแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำชั้นยอด ช่วยดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ลดภาวะโลกร้อน (Climate Emergency) และเป็นปราการด่านหน้าดักกรองขยะไม่ให้ไหลลงสู่ทะเล รวมถึงป้องกันน้ำเค็มไหลไปยังชุมชนที่ทำเกษตร ส่งผลให้ชุมชนโดยรอบประกอบอาชีพเกษตรกรรมและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ได้อย่างยั่งยืน พร้อมร่วมฟื้นฟูระบบนิเวศทางทะเลให้กลับมาสมบูรณ์ ด้วยนวัตกรรมบ้านปลา SCGC จากท่อPE 100 ที่เหลือใช้จากกระบวนการทดสอบขึ้นรูปในโรงงาน เป็นที่พักพิงของสัตว์น้ำวัยอ่อนและสิ่งมีชีวิตใต้ท้องทะเล และส่งเสริมอาชีพประมงพื้นบ้านชายฝั่ง





เนื่องในโอกาสวันทะเลโลก SCGC ได้นำทีมพนักงานจิตอาสาร่วมกิจกรรมพิทักษ์ทะเล และส่งมอบ “นวัตกรรมทุ่นกักขยะลอยน้ำ” จำนวน 25 ชุด ให้กับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เพื่อนำไปติดตั้งบริเวณปากแม่น้ำลำคลอง เพื่อลดปัญหาขยะหลุดรอดสู่ทะเล โดยมี นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รับมอบ ภายในงาน “วันทะเลโลก” ประจำปี 2566 หรือ World Oceans Day 2023 ภายใต้ธีม “เปลี่ยน พลิกฟื้น คืนโลกสีคราม” (Planet Ocean: Tides are Changing) ณ หาดแม่รำพึง จ.ระยองกล่าวว่า “ปัญหาขยะในทะเล นับเป็นประเด็นสำคัญที่ไม่เพียงส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตในทะเลเท่านั้น แต่ยังกระทบไปถึงวิถีชีวิตของประมงพื้นบ้านและชุมชนริมชายฝั่ง รวมทั้งอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวซึ่งเป็นรายได้หลักของประเทศอีกด้วย SCGC เล็งเห็นถึงความสำคัญของการฟื้นฟูและสร้างสมดุลให้กับระบบนิเวศทางทะเลเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน จึงได้ขับเคลื่อนภารกิจพิทักษ์ทะเลร่วมกับภาคีเครือข่ายต่างๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชน รวมถึง ชุมชน เยาวชน และพนักงานจิตอาสามาอย่างต่อเนื่อง พร้อมยกระดับการจัดการปัญหาขยะทะเลด้วยนวัตกรรม โดยนำความเชี่ยวชาญมาสร้างสรรค์ “นวัตกรรมเพื่อพิทักษ์ทะเล” (Innovation for Better Marine) ครอบคลุมตลอดทั้งกระบวนการ เชื่อมโยงตั้งแต่การจัดการและคัดแยกขยะจากบก ปัญหาขยะที่หลุดรอดสู่แม่น้ำ การเพิ่มปริมาณสัตว์น้ำ และความหลากหลายทางชีวภาพ”ทั้งนี้ SCGC ได้เดินหน้าภารกิจพิทักษ์ทะเล โดยชูแนวคิด 3 พร้อมเพื่อท้องทะเล ได้แก่ “พร้อมใจ” ไม่ทิ้งขยะลงแหล่งน้ำ และคัดแยกขยะ ผ่านโครงการ “โครงการชุมชน LIKE (ไร้) ขยะ” ตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน “พร้อมเก็บ” เก็บขยะที่หลุดรอดมาสู่ชายหาดและแม่น้ำลำคลอง ด้วยนวัตกรรมทุ่นกักขยะลอยน้ำ และ “พร้อมเติบโต” เพิ่มพื้นที่ป่าชายเลน เพิ่มปริมาณสัตว์น้ำ และสร้างความหลากหลายทางชีวภาพ ด้วยนวัตกรรมบ้านปลา SCGCกล่าวว่า “วันทะเลโลก ตรงกับวันที่ 8 มิถุนายน ซึ่งหลายประเทศได้ตระหนักถึงความสำคัญ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีเป้าหมายในการปกป้อง รักษาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จึงได้จัดกิจกรรมเพื่อกระตุ้นจิตสำนึกให้เยาวชน ประชาชน และหน่วยงานทุกภาคส่วน หันมาใส่ใจร่วมกันดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ ผนวกกับโซลูชันของ SCGC ที่ช่วยขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาขยะทะเล และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืน”งานวันทะเลโลก ประจำปี พ.ศ. 2566 จัดขึ้นโดยกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ณ ลานหินขาว หาดแม่รำพึง จังหวัดระยอง โดย SCGC ได้ประกาศความพร้อมในการเป็นผู้พิทักษ์ทะเล สร้างสมดุลให้กับระบบนิเวศทางทะเล เพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพ และลดปัญหาขยะหลุดรอดสู่ทะเล รวมทั้งจัดแสดงนิทรรศการนวัตกรรมสู่เส้นทางแห่งการพิทักษ์ทะเล ภายในงาน นายไตรภพ วงศ์ไตรรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง พร้อมเครือข่ายอนุรักษ์ทะเลกว่า 1,000 คน จากภาครัฐ ภาคประชาสังคม ชุมชน เยาวชน และพนักงานจิตอาสา ร่วมกิจกรรมปล่อยเต่าทะเลและพันธุ์สัตว์น้ำ เก็บขยะชายหาด และกิจกรรมดำน้ำเก็บขยะ เพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูท้องทะเลไทยให้กลับมาสดใสงดงามดังเดิมทั้งนี้ เกี่ยวกับโครงการ 3 พร้อมเพื่อท้องทะเล “พร้อมใจ – พร้อมเก็บ – พร้อมเติบโต” ประกอบด้วยเนื่องจาก80% ของขยะในทะเลมาจากบนบก จึงต้องร่วมมือกันคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง ทั้งที่บ้าน โรงเรียน สำนักงาน ฯลฯ และลดปริมาณขยะที่อาจหลุดรอดสู่แหล่งน้ำ ตามแนวคิด#ใช้ให้คุ้ม#แยกให้เป็น #ทิ้งให้ถูก ซึ่งSCGC ได้ส่งต่อแนวคิดนี้ไปยังชุมชนผ่าน “โครงการชุมชนLIKE (ไร้) ขยะ” ส่งเสริมให้ชุมชนมีความรู้และเข้าใจถึงการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า เปลี่ยนขยะให้เป็นขุมทรัพย์ และรีไซเคิลกลับมาใช้ใหม่ตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) เพื่อสร้างสมดุล คืนความสมบูรณ์