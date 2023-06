DKSH ผนึก Quantabio สร้างความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ในไทย

หน่วยธุรกิจเทคโนโลยี บริษัท DKSH ได้เซ็นสัญญาความร่วมมือกับ Quantabio โดย DKSH จะให้บริการขยายตลาดอย่างเต็มรูปแบบ ได้แก่ การวิเคราะห์ตลาดเชิงลึก การตลาดและการขาย การกระจายสินค้าและการขนส่ง รวมถึงการบริการหลังการขายในประเทศไทยQuantabio ตั้งอยู่ที่เมืองเบเวอร์ลี รัฐแมสซาชูเซตส์ โดยเป็นผู้ให้บริการรีเอเจนท์ในการใช้เพิ่มจำนวนสารพันธุกรรมชนิดดีเอ็นเอและเอ็มอาร์เอ็นเอ (DNA and RNA amplification reagents) ขั้นสูง ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ต้องการมากที่สุดในการใช้ตรวจหาโมเลกุลที่เป็นส่วนประกอบของเชื้อ ทั้งในการวิจัยประยุกต์ การวิจัยต่อยอด และการวิจัยทางชีววิทยาศาสตร์ โดยความร่วมมือในครั้งนี้ จะครอบคลุมถึงผลิตภัณฑ์เชิงนวัตกรรมของ Quantabio อย่างเต็มรูปแบบ ได้แก่ ชุดสกัดสารพันธุกรรมชนิดดีเอ็นเอและอาร์เอ็นเอ รีเอเจนท์พีซีอาร์ (PCR reagent) รีเอเจนท์เรียลไทม์พีซีอาร์ (Real-time qPCR) ชุดเตรียมไลบรารี่ NGS (NGS library prep) และเครื่องเรียลไทม์พีซีอาร์ (Q instrument) ทั้งนี้ ด้วยสถานะอันแข็งแกร่งของ DKSH ในประเทศไทย จะช่วยให้ Quantabio สามารถเจาะเข้าสู่อุตสาหกรรมอื่น ๆ ที่มีศักยภาพ พร้อมทั้งเพิ่มส่วนแบ่งการตลาดที่มากยิ่งขึ้นได้“DKSH มีแนวทางในการขยายตลาดอย่างเป็นระบบ และมุ่งเน้นในด้านชีววิทยาระดับโมเลกุล นอกจากนี้ ยังมีเครือข่ายทางธุรกิจที่กว้างขวางในประเทศไทย ตลอดจนความเชี่ยวชาญที่แข็งแกร่งในด้านการติดตั้ง การตลาด และการบริการหลังการขาย เราจึงเชื่อมั่นว่า DKSH จะเป็นคู่ค้าที่สามารถช่วยให้เราขยายธุรกิจไปยังกลุ่มอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่มีศักยภาพ และเสริมความแข็งแกร่งให้กับเป้าหมายด้านการเติบโตของเรา” Dr. Ruth Rottscheidt, Senior Director Sales AMEA Quantabio กล่าวOliver Hammel, Vice President, Business Unit Technology บริษัท DKSH ประเทศไทย กล่าวว่า “ความร่วมมือกับ Quantabio ครั้งนี้ ช่วยขยายพอร์ตโฟลิโอในด้านชีววิทยาศาสตร์ของเรา และขับเคลื่อนความเติบโตของธุรกิจ consumable ซึ่งถือเป็นธุรกิจหลักของหน่วยธุรกิจเทคโนโลยี DKSH เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะสามารถช่วยส่งเสริมความเติบโตและมุ่งสู่ความสำเร็จร่วมกันกับ Quantabio ได้”ทั้งนี้ Quantabio คือผู้ให้บริการรีเอเจนท์ในการเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมชนิดดีเอ็นเอและอาร์เอ็นเอ (DNA and RNA amplification reagents) ขั้นสูง สำหรับการตรวจหาสารพันธุกรรมระดับโมเลกุลในสิ่งมีชีวิต (Molecular testing) ซึ่งเป็นที่ต้องการมากที่สุดในการวิจัยประยุกต์ การวิจัยต่อยอด และการวิจัยทางชีววิทยาศาสตร์ โดยตลอดระยะเวลากว่า 20 ปี ทีม Quantabio ได้คิดค้นและพัฒนาเทคโนโลยี amplification เพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่ล้ำสมัยไปยังนักวิจัยที่เน้นการใช้งานพีซีอาร์แบบเรียลไทม์ คิวพีซีอาร์ และเทคโนโลยีการหาลำดับเบส (Next-Generation Sequencing: NGS) โดย Quantabio ตั้งอยู่ที่เมืองเบเวอร์ลี รัฐแมสซาชูเซตส์ ให้บริการพอร์ตโฟลิโอผลิตภัณฑ์ที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง ผ่านการขายในตลาดนานาชาติ รวมถึงเครือข่ายผู้จัดจำหน่ายและผู้ให้บริการเชิงพาณิชย์ทั่วโลกสำหรับ DKSH มีวัตถุประสงค์หลักคือการเพิ่มคุณค่าให้แก่ชีวิตผู้คน เราได้ให้บริการด้านการขยายตลาดแก่ธุรกิจในภูมิภาค เอเชียและทั่วโลกมายาวนานกว่า 150 ปี ภายใต้หน่วยธุรกิจผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ หน่วยธุรกิจสินค้าอุปโภคบริโภค หน่วยธุรกิจวัตถุดิบอุตสาหกรรม และหน่วยธุรกิจเทคโนโลยี ในฐานะผู้นำด้านการให้บริการขยายตลาด เรา ให้บริการด้านการจัดหาวัตถุดิบ ข้อมูลการตลาด การตลาดและการขาย การดำเนินธุรกิจโดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ การกระจายสินค้าและการจัดส่ง รวมถึงบริการหลังการขาย DKSH เข้าร่วมเป็นสมาชิกในการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ (United Nations Global Compact) และยึดมั่นในแนวทางตามหลักการประกอบธุรกิจที่มีความ รับผิดชอบต่อสังคม บริษัทฯ ได้จดทะเบียนใน SIX Swiss Exchange ดำเนินธุรกิจอยู่ใน 37 ประเทศ มีพนักงาน ผู้เชี่ยวชาญ 32,600 คน โดยมียอดขายสุทธิในปี พ.ศ. 2565 จำนวน 11.3 พันล้านฟรังก์สวิส หน่วยธุรกิจเทคโนโลยี บริษัท DKSH เชี่ยวชาญในการให้บริการโซลูชั่นที่ออกแบบเฉพาะเพื่อภาคอุตสาหกรรม ด้วยผู้เชี่ยวชาญกว่า 1,690 คน หน่วยธุรกิจนี้สามารถทำรายได้สุทธิได้ถึง 513.2 ล้านสวิสฟรังค์ในปี 2565