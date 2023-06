แอลจี ผนึกเอไอเอส ในโครงการ ‘คนไทยไร้ E-Waste’ ตั้งจุดรับทิ้งขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่ร้านค้าแอลจี 12 แห่งทั่วกรุงเทพฯ

ยดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ข้อมูลแอลจี02-057-5757



บริษัท แอลจี อีเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับ เอไอเอส (AIS) สานโครงการเปิดจุดรับทิ้งขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่ศูนย์บริการและร้านค้าตัวแทนจำหน่ายแอลจี 12 แห่งทั่วกรุงเทพฯ เพื่อรับทิ้งขยะอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ หูฟัง สายชาร์จ สาย USB แบตเตอรี่มือถือ โทรศัพท์ แท็บเล็ต รีโมท เมาส์ คีย์บอร์ด และอุปกรณ์ MP3 เพื่อนำไปกำจัดอย่างถูกวิธีและยั่งยืนโครงการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันความมุ่งมั่นด้านการลดมลพิษพลาสติก (Beat Plastic Pollution) ของโครงการสิ่งแวดล้อมของสหประชาชาติ (UNEP) ที่ตั้งเป้าลดมลพิษพลาสติกทั่วโลกถึง 80% ให้ประสบความสำเร็จภายในปี 2040 โดยอาศัยความร่วมมือจากประเทศและบริษัทต่างๆ ในการส่งเสริมการใช้ซ้ำและรีไซเคิลขยะพลาสติกอย่างถูกวิธีแคมเปญมุ่งสนับสนุนให้อาสาสมัครแอลจีทั่วโลกลงมือทำกิจกรรมที่สร้างสรรค์หรือร่วมมือกับหน่วยงานพันธมิตรในท้องถิ่นเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นให้แก่สิ่งแวดล้อมในประเทศ ซึ่งในปีนี้แอลจี ประเทศไทย มุ่งเน้นด้านการกำจัดขยะอิเล็กทรอนิกส์ จึงได้ร่วมเป็นพันธมิตรกับเอไอเอส ในโครงการ 'คนไทยไร้ E-Waste' เพื่อรวบรวมขยะอิเล็กทรอนิกส์เข้าสู่การกำจัดอย่างถูกวิธีและยั่งยืน เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีและลดปริมาณขยะอิเล็กทรอนิกส์ตกค้างในไทยกล่าวว่า "แอลจีให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการดำเนินงานตามวิสัยทัศน์ด้านความยั่งยืน โดยเรามุ่งสร้างชีวิตที่ดีกว่าสำหรับทุกคน (Better Life for All) ผ่านการนำเสนอนวัตกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าใหม่ๆ ที่ให้ความสำคัญกับความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในทุกขั้นตอนของวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายของแอลจีระดับโลกที่ตั้งเป้าลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในการผลิตสินค้าลง 50 เปอร์เซ็นต์ เมื่อเทียบกับปี 2017 และเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลกซึ่งตรงกับวันที่ 5 มิถุนายนของทุกปี ถือเป็นวันสำคัญที่แอลจีทั่วโลกจะเดินหน้าโครงการเพื่อสิ่งแวดล้อมภายใต้แคมเปญหลัก 'LG Global Volunteer Day' โดยในปีนี้ เราได้ผนึกกำลังกับเอไอเอส ซึ่งเป็นพันธมิตรที่แข็งแกร่งและมีจุดมุ่งหมายเดียวกันในการมุ่งลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เราจึงเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าความร่วมมือในครั้งนี้จะเป็นการเติมเต็มอีโคซิสเต็มการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนขับเคลื่อนสังคมไทยไปสู่สังคมไร้ขยะ E-Waste ได้เร็วยิ่งขึ้น"กล่าวว่า "ในฐานะผู้ให้บริการดิจิทัล นอกเหนือจากความมุ่งมั่นในการพัฒนาเครือข่ายสื่อสารอัจฉริยะให้เป็นโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีหลักของประเทศแล้ว เรายังวางนโยบายในการดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างการเติบโตร่วมกันของคน เศรษฐกิจ และโดยเฉพาะในด้านสิ่งแวดล้อม ที่วันนี้ AIS เดินหน้า Ecosystem ในการบริหารจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ ภายใต้โครงการคนไทยไร้ E-waste ตั้งแต่การสร้างองค์ความรู้ให้คนไทยตระหนักถึงปัญหา สร้างกระบวนการจัดเก็บเพื่อให้ขยะอิเล็กทรอนิกส์เข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลแบบ Zero Landfill ตามมาตรฐานสากล ผ่านการสร้างการมีส่วนร่วมกับพาร์ทเนอร์ที่หลากหลาย โดยครั้งนี้เราได้แอลจีเข้ามาเป็นหนึ่งในเครือข่ายด้าน Green Partnerships โดยมีเป้าหมายเดียวกันที่ต้องการแก้ไขปัญหาขยะอิเล็กทรอนิกส์อย่างยั่งยืน ให้ลูกค้าสามารถนำขยะอิเล็กทรอนิกส์มาทิ้งได้ ณ ศูนย์บริการ และร้านแอลจีทั้ง 12 แห่ง ในกรุงเทพฯ สำหรับความร่วมมือครั้งนี้นับเป็นการขยายผล ร่วมกันปลูกจิตสำนึกให้กับลูกค้าและคนไทย อันจะนำมาซึ่งการส่งต่อความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการกำจัดขยะ E-Waste อย่างถูกต้องต่อไป"ทั้งนี้ได้แก่ศูนย์บริการแอลจี (สำนักงานใหญ่) อาคารริชมอนด์ ชั้น 1 ซอยสุขุมวิท 26ร้านค้าแอลจี แผนก Power Mall ศูนย์การค้าเอ็มโพเรียม ชั้น 3ร้านค้าแอลจี แผนก Power Mall ศูนย์การค้าสยามพารากอน ชั้น 4ร้านค้าแอลจี แผนก Power Mall ศูนย์การค้าเดอะมอลล์งามวงศ์วาน ชั้น 4ร้านค้าแอลจี แผนก Power Buy ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 4ร้านค้าแอลจี แผนก Power Buy ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พระราม 9 ชั้น 4ร้านค้าแอลจี แผนก Power Buy ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ปิ่นเกล้า ชั้น Gร้านค้าแอลจี แผนก Power Buy ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ลาดพร้าว ชั้น 5ร้านค้าแอลจี แผนก Power Buy ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เฟสติวัล อีสต์วิลล์ ชั้น 2ร้านค้าแอลจี โฮมโปร สาขาเมกา บางนาร้านค้าแอลจี โฮมโปร สาขาฟิวเจอร์ พาร์ค รังสิตร้านค้าแอลจี โฮมโปร สาขาเอกมัย-รามอินทรา