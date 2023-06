บาร์บีคิวพลาซ่า เร่งเครื่องสู่ Green Restaurant มุ่งขยายต่อเนื่อง 10 สาขาในเครือเซ็นทรัลพัฒนา

โดย Kick Off โปรเจ็กต์ความยั่งยืนไปเมื่อเร็วๆ นี้กับบาร์บีคิวพลาซ่าสาขาล่าสุด Green Store ที่ Central Village Luxury นอกจากการตกแต่งที่ผลิตจากวัสดุ Upcycle ครั้งนี้มาพร้อมกิจกรรมส่งเสริมสิ่งแวดล้อมอีกมากมาย เช่นเลือกเปลี่ยนได้ถึง 4 เมนู ได้แก่ ผักห่อซอสโคชูจัง สลัดมันฝรั่งไข่กุ้ง กิมจิเกาหลี หรือ ยำสาหร่ายไข่กุ้งใช้แทนสารเคมีอันตราย และเป็น Food Grade ที่ผู้บริโภคสามารถสบายใจหายห่วง อีกทั้งยังเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอีกด้วย ซึ่งข้อดีนอกเหนือจากนั้นยังใช้ปริมาณน้ำที่ผสมกับน้ำยาน้อยกว่าเดิม และปริมาณน้ำเสียที่ปล่อยน้อยลง ทำให้ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอีกด้วยการเปิด-ปิดแอร์ตามโซนที่ต้อนรับลูกค้า และเปิด-ปิดไฟแสงสว่างตามช่วงเวลาที่กำหนดโดยจะไม่กระทบกับลูกค้าที่มาใช้บริการรวมไปถึงโปรเจ็กต์ล่าสุดหรือการจัดการขยะฝั่งกลบกลายเป็นศูนย์ ยึดตามแนวทางการบริหารกำจัดของเสีย 4Rs (Reduce, Reuse, Recycle, Re-think) ที่เริ่มนำร่องไปแล้วกับ Central Village Luxury และขยายต่อเนื่องอีก 10 สาขาในเครือของเซ็นทรัลพัฒนา ให้ลูกค้าได้รับประสบกาณ์ Green Experience ตั้งแต่ต้นน้ำยันปลายน้ำอย่างแท้จริงกล่าวว่า “บาร์บีคิวพลาซ่าเราจริงจังในเรื่องนี้มากจะเห็นได้จากในทุกสาขาของบาร์บีคิวพลาซ่า เราลด Food Waste โดยให้ลูกค้าสามารถเปลี่ยนผักหัวจานได้ พร้อมกับเร็วๆ นี้ เราเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดที่ย่อยสลายได้เองทางชีวภาพ ที่เป็น Food Grade นำมาใช้แทนสารเคมีอันตราย และการประหยัดพลังงานในการเปิด-ปิดแอร์ในช่วงเวลาที่กำหนดตามโซนที่ต้อนรับลูกค้า เป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เกิดโปรเจ็กต์ใหญ่เป็นการร่วมมือกับทางเซ็นทรัลพัฒนา เบอร์หนึ่งองค์กรอสังหาริมทรัพย์เพื่อความยั่งยืน ในการบริหารและจัดการกับขยะ ตามแนวทางการบริหารกำจัดของเสีย 4Rs (Reduce, Reuse, Recycle, Re-think) ซึ่งปกติแล้วขยะที่ได้มาส่วนมากจะกำจัดโดยการฝังกลบ แต่หากเรามีการจัดการขยะที่ดี เราจะสามารถคัดแยกขยะที่เกิดขึ้น ให้สามารถ Upcycle ได้ รวมถึง Food Waste ก็สามารถไปทำเป็นปุ๋ยหมักชีวภาพ หรือแปรรูปเป็นอาหารสัตว์ได้""โดยเราจะเริ่มใน 10 สาขาของบาร์บีคิวพลาซ่าที่อยู่ในเครือ CPN ได้แก่ เซ็นทรัลเวิลด์, เซ็นทรัล ลาดพร้าว, เซ็นทรัล ปิ่นเกล้า, เซ็นทรัล รามอินทรา, เซ็นทรัล พระราม 2, เซ็นทรัล พระราม 3, เซ็นทรัล บางนา, เซ็นทรัลพระราม 9 และเซ็นทรัลเฟสติวัล อีสวิลล์ โดยคาดการณ์ว่าโปรเจ็กต์ Zero Waste to Landfill จะสามารถขยายไปทุกสาขาในกรุงเทพฯ ได้ภายใน Q3 นี้”กล่าวว่า “เซ็นทรัลพัฒนาเป็นองค์กร Purpose-Driven และการขยายโครงการทั่วประเทศทำให้เราสร้าง impact ทั้งการ Drive Partnership และเข้าถึงภาคประชาชน โดยจากวิสัยทัศน์ด้านความยั่งยืนขององค์กร เราได้ริเริ่มโครงการและแคมเปญต่างๆ ให้เรื่อง Sustainability เป็นเรื่องที่ใกล้ตัว เข้าถึงไลฟ์สไตล์ของผู้คน และศูนย์การค้าเซ็นทรัลมีบทบาทที่ชัดเจนทั้ง Educate-Enable-Engage ในการร่วมสร้าง Green Citizens หรือคนที่มี Eco-Conscious Lifestyle ให้กับโลกใบนี้ผ่านการริเริ่ม Green Initiatives ต่างๆ""เราเป็นองค์กรอสังหาฯรายแรกที่ริเริ่ม Green Partnership เตรียมผนึกกำลังร่วมกับร้านค้าและพันธมิตรทั้งต้นน้ำและปลายน้ำ ตั้งเป้าไว้กว่า 100 ราย ร่วมกันส่งเสริมการประหยัดพลังงาน และส่งเสริม Waste Management กับร้านค้า โดยเมื่อเร็วๆ นี้ Bar B Q Plaza ได้มีการเปิดร้านอาหาร Low Carbon แห่งแรกในไทยที่เซ็นทรัล วิลเลจ และเรายินดีอย่างยิ่งที่จะได้ต่อยอดความร่วมมือนี้ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลครบ 10 สาขา”