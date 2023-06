องค์กรพันธมิตรปลูกป่า "โครงการ Care the Wild" รับโล่ประกาศเกียรติคุณ

ผู้บริหารองค์กรพันธมิตรผู้สนับสนุนการปลูกป่าในโครงการ Care the Wildโดยประกอบด้วย บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) บริษัท แอสเซทไวส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ทีซีเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน) บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) และ บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ร่วมรับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณในฐานะผู้สนับสนุนการพัฒนาป่าชุมชน จาก วราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เมื่อ24 พฤษภาคม 2566 ทั้งนี้ องค์กรพันธมิตรโครงการ Care the Wild “ปลูกป้อง Plant & Protect” ได้ร่วมสร้างผืนป่า รักษาสมดุลระบบนิเวศด้านสิ่งแวดล้อม ควบคู่การพัฒนาเพื่อสร้างเศรษฐกิจบนผืนป่าชุมชน องค์กรผู้สนใจร่วมปลูกป่าผ่านโครงการ Care the Wild “ปลูกป้อง Plant & Protect” ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://climatecare.setsocialimpact.com/care-the-wild