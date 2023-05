สยามพิวรรธน์ เพิ่ม "สถานีชาร์จรถไฟฟ้า" ตอบโจทย์ผู้ใช้รถยนต์ EV ครอบคลุมทุกศูนย์ฯ

กล่าวว่า สยามพิวรรธน์ในฐานะองค์กรที่สนับสนุนและสร้างแรงบันดาลใจด้านสิ่งแวดล้อม การยกระดับคุณภาพชีวิต และการตอบแทนสังคม ได้เปิดพื้นที่อาคารจอดรถของศูนย์การค้าในกลุ่มสยามพิวรรธน์ ได้แก่ สยามพารากอน สยามคาร์พาร์ค ไอคอนสยาม ไอซีเอส และสยามพรีเมียม เอาท์เล็ต ให้มีจุดชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าหลากหลายแบรนด์ที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้ใช้ยนตกรรมไฟฟ้าในปัจจุบัน และสร้างความมั่นใจกับผู้บริโภคด้วยการผนึกกำลังกับพันธมิตร เพื่อมอบประสบการณ์อย่างเหนือระดับให้กับผู้ใช้บริการอย่างต่อเนื่อง“รถยนต์พลังงานไฟฟ้าในประเทศไทย กำลังได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากหลายๆ ปัจจัย โดยเฉพาะการสนับสนุนจากภาครัฐ รวมถึงค่ายรถยนต์ต่างๆ ก็ผลิตรถยนต์ไฟฟ้า เพิ่มทางเลือกให้กับผู้บริโภคมากขึ้น โดยข้อมูลจากกรมขนส่งทางบก ในช่วง 4 เดือนแรกของปี 2566 (มกราคม-เมษายน) มียอดจดทะเบียนราว 20,000 คัน ซึ่งส่งผลให้ปัจจุบันมีผู้ใช้บริการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้ากับสถานีชาร์จในอาคารจอดรถของศูนย์การค้าในกลุ่มสยามพิวรรธน์เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง และในอนาคต บริษัทวางแผนจะเพิ่มจุดบริการชาร์จรถไฟฟ้ามากขึ้น ทั้งรถยนต์ และรถจักรยานยนต์”• Destination Charger สถานีชาร์จไฟสำหรับรถยนต์ไฟฟ้า TESLA รองรับการให้บริการเฉพาะรถยนต์ TESLA ได้ถึง 6 ช่องจอด• EVme Charging Station สถานีอัดประจุไฟฟ้าที่กำลังจะเปิดให้บริการในวันที่ 1 มิถุนายน 2566 นี้ รองรับรถยนต์ปลั๊กอินไฮบริด และรถยนต์พลังงานไฟฟ้าแบบแบตเตอรี่ ได้ทุกรุ่น ทุกแบรนด์ เปิดให้บริการจำนวน 6 ช่องจอด• EA Anywhere จำนวน 6 ช่องจอด รองรับรถยนต์พลังงานไฟฟ้าได้ทุกแบรนด์• EA Anywhere ชั้น B1 จำนวน 10 ช่องจอด รองรับรถยนต์พลังงานไฟฟ้าได้ทุกแบรนด์• BMW Exclusive Parking ชั้น UG จำนวน 5 ช่องจอด รองรับรถยนต์พลังงานไฟฟ้า BMWเฉพาะรุ่นที่กำหนด อาทิ BMW ซีรีส์ 7, X7, ซีรีส์ 8, BMW M และ BMW i• SHARGE EV CHARGING STATION ชั้น UG จำนวน 3 ช่องจอด โดยสามารถใช้บริการได้กับรถยนต์พลังงานไฟฟ้าได้ทุกแบรนด์• GWM ชั้น 3 จำนวน 6 ช่องจอด รองรับรถยนต์พลังงานไฟฟ้า GWM เท่านั้น• EV CHARGE Evolution จำนวน 4 ช่องจอด• EA Anywhere จำนวน 5 ช่องจอด• EVOLT จำนวน จำนวน 2 ช่องจอดทั้งนี้ นราทิพย์ กล่าวถึงนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมต่อว่า “ทุกโครงการต่างๆ ที่สยามพิวรรธน์ ดำเนินการนั้น จะต้องสร้างความยั่งยืนให้เกิดขึ้นกับสังคมในวงกว้าง ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับคนไทย ตลอดจนดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ซึ่งเรามีนโยบาย และการวางแผนแนวทางปฏิบัติด้าน Sustainable ที่ชัดเจนตั้งแต่แรกเริ่มและถูกดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพในทุกมิติขององค์กร”