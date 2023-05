LPP จัดแคมเปญ “7 Days No Smoke กล้าที่จะงด” สร้างสังคมปลอดสูบบุหรี่

กล่าวว่า “ตามที่องค์การอนามัยโลกได้กำหนดให้วันที่ 31 พฤษภาคม ของทุกปีเป็น “วันงดสูบบุหรี่โลก” LPP ตระหนักดีถึงความสำคัญของการงดสูบบุหรี่ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญของการเจ็บป่วยด้วยโรคที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของผู้สูบบุหรี่ และผู้ได้รับควันบุหรี่ รวมถึงเป็นการสร้างมลพิษที่อาจส่งผลต่อสภาพแวดล้อม ดังนั้น LPP จึงได้ริเริ่มจัดทำโครงการ “7 Days No Smoke กล้าที่จะงด” ระหว่างวันที่ 25 - 31 พฤษภาคม 2566 โดยรณรงค์เชิญชวน ผู้อยู่อาศัย และเจ้าของร่วมที่อยู่ภายใต้การดูแลของ LPP กว่า 260 โครงการ รวมถึงประชาชนทั่วไป ให้เริ่มต้น งด ละ เลิกสูบบุหรี่ เป็นเวลา 7 วัน เพื่อให้ผู้อยู่อาศัยภายใต้การดูแลของ LPP ทุกท่าน รวมถึงประชาชนทั่วไปมีสุขภาพที่ดี ลดความเสี่ยงของโรคภัยที่มาจากการสูบบุหรี่“ เราหวังให้โครงการ “7 Days No Smoke กล้าที่จะงด” เป็นจุดเริ่มต้นในการเลิกบุหรี่ในระยะยาวต่อไป โดย 7 วันของโครงการนี้ถือเป็นการท้าทายตัวเอง หากผ่านจุดนี้ไปได้ ก็เชื่อว่าหลายๆ คนน่าจะสานต่อในระยะยาวได้ LPP จริงจังกับโครงการนี้เพราะเราดูแลคุณภาพชีวิตของคนอยู่อาศัยกว่า 200,000 คน จึงหวังที่จะเห็นลูกบ้านภายใต้การดูแลของเรามีความสุข สุขภาพดี และขยายต่อความปรารถนาดีสู่สังคม หวังเห็นชุมชนประเทศไทยปลอดบุหรี่ จึงขอเชิญชวนประชาชนทั่วไปเข้าร่วมโครงการนี้ ท้าทายตัวเอง และแบ่งปันเทคนิคในการเลิกบุหรี่ของคุณผ่าน Facebook : LPP Property เพื่อร่วมสนุกชิงรางวัล ส่วนผลที่ได้จากการร่วมสนุกนี้คือเทคนิคการงดบุหรี่ของแต่ละท่านที่เราจะคัดเลือกและรวบรวมเผยแพร่ต่อไป อันจะสนับสนุนให้คนทั่วไปที่อาจจะยังไม่ได้เริ่มเลิกบุหรี่ในครั้งนี้ ได้เห็นแนวคิดเทคนิคต่างๆ ในการงดบุหรี่ อันจะเป็นประโยชน์ต่อสังคมโดยรวมต่อไป”การจัดทำโครงการ “7 Days No Smoke กล้าที่จะงด” ในครั้งนี้ LPP ยินดีที่ได้เข้าร่วมเป็นภาคีเครือข่ายของ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และ ศูนย์บริการเลิกบุหรี่ทางโทรศัพท์แห่งชาติ (ศบช.) หรือ สายด่วนเลิกบุหรี่ 1600 (Quitline) ในการร่วมผลักดันนโยบาย สร้างสังคมไทยปลอดบุหรี่ โดยช่วยเหลือให้คนไทยสามารถเลิกสูบบุหรี่ได้อย่างจริงจังและต่อเนื่องในระยะยาว ซึ่งการร่วมเป็นภาคีเครือข่ายในครั้งนี้ LPP มีแผนการรณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้ผู้อยู่อาศัยทั้ง 260 กว่าโครงการ งด ละ เลิกสูบบุหรี่ โดยนำบริการสายด่วนเลิกบุหรี่ 1600 (Quitline) มาต่อยอดเพื่อขยายผลของโครงการให้เป็นที่รับรู้ในวงกว้างมากขึ้น เพื่อให้ท่านที่มีความตั้งใจในการเลิกบุหรี่ หรือกำลังลังเลใจที่จะเลิกบุหรี่ ได้รับคำแนะนำ กำลังใจ และการติดตามดูแลจากผู้ให้คำปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญในการให้คำปรึกษาการเลิกบุหรี่ โดยเน้นการสร้างแรงจูงใจและปรับพฤติกรรม เพื่อให้เลิกบุหรี่ได้สำเร็จและยั่งยืน อีกทั้งได้มีการรณรงค์และติดป้ายประชาสัมพันธ์เพื่อให้ความรู้ และควบคุมดูแลสถานที่ ไม่ให้มีการสูบบุหรี่ในเขตปลอดบุหรี่ เพื่อลูกบ้านทุกท่านได้รับอากาศที่บริสุทธิ์ และสามารถใช้ชีวิตภายในโครงการได้อย่างมีคุณภาพในทุกวันด้านกล่าวว่า ทาง ศบช. มีความยินดีและรู้สึกขอบคุณเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับความร่วมมือจากทาง LPP ในการร่วมรณรงค์และส่งเสริมนโยบายเพื่อสร้างสังคมไทยปลอดบุหรี่ให้แก่ลูกบ้านที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลและบริหารจัดการทั้งหมด 260 กว่าโครงการ รวมถึงร่วมรณรงค์ในระดับสังคม และเชื่อว่าหากมีการรณรงค์อย่างต่อเนื่องจะมีผู้สูบบุหรี่จำนวนมากหันมาตระหนักและให้ความร่วมมือในการใส่ใจสุขภาพของตนเอง คนใกล้ชิด ตลอดจนการสร้างสังคมที่น่าอยู่ร่วมกัน“ สายด่วนเลิกบุหรี่ 1600 นี้ ประชาชนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงบริการเพื่อรับคำปรึกษาโดยไม่มีการใช้ยาหรือให้สารทดแทนนิโคติน แต่จะให้คำปรึกษาสำหรับผู้ที่โทรเข้ามาเพื่อต้องการเลิกบุหรี่หรือสมาชิกในครอบครัว รวมไปถึงบุคลากรในองค์กรที่สนใจจะช่วยคนสูบบุหรี่ให้เกิดความตั้งใจและลงมือเลิกสูบ ผ่านทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ไม่เสียค่าใช้จ่ายและให้บริการทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการหรือวันนักขัตฤกษ์ ระหว่างเวลา 09:00-20:00 น. ส่วนระหว่างเวลา 20:00-23:00 น.จะรับสายโทรเข้าเท่านั้น รวมทั้งยังสามารถฝากข้อความเสียงและหมายเลขโทรศัพท์เพื่อให้ทางศูนย์ฯโทรกลับ ระหว่างเวลา 23:00 – 09:00 น. เพื่อรับคำปรึกษาได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายด้วยเช่นกัน นอกจากนี้ศูนย์ฯยังได้พัฒนานวัตกรรมสำหรับให้ผู้ที่ต้องการเลิกบุหรี่ ได้แก่ บริการเลิกบุหรี่ด้วยการรับคำปรึกษาผ่านทาง SMS เป็นเวลา 3 เดือน หรือ การเลิกบุหรี่ด้วยการให้คำปรึกษาแบบ Line Chat อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือใช้ร่วมกับการได้รับคำปรึกษาทางโทรศัพท์ก็ได้ ซึ่งจากผลการวิจัย พบว่าจะช่วยให้ความสำเร็จของการเลิกบุหรี่สูงขึ้น” รศ.ดร.จินตนา กล่าวในที่สุดผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ “7 Days No Smoke กล้าที่จะงด” สามารถร่วมรณรงค์ได้ที่ Facebook Page : LPP Property โดยแสดงเจตจำนงและแชร์วิธีการหรือเคล็ดลับในการงด ละ เลิก บุหรี่ ตลอดระยะเวลา 7 วัน รวมถึงผู้ที่ไม่สูบบุหรี่ก็สามารถแชร์เทคนิคในการโน้มน้าวคนที่คุณรักหรือบุคคลใกล้ชิดให้เข้าร่วมโครงการฯ ทั้งนี้ผู้ร่วมแชร์มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลจาก LPP และเทคนิคที่ท่านแชร์จะถูกรวบรวมไว้เพื่อเผยแพร่อันจะเป็นประโยชน์ต่อสังคมต่อไป