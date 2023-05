"อมรินทร์ กรุ๊ป" เปิดตัว "อมรินทร์ อาสา" พร้อมจับมือพันธมิตรระดมทุนมอบ "มูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก" ช่วยเด็กหัวใจพิการแต่กำเนิด

โดยได้รับเกียรติจาก 6 ศิลปิน ได้แก่ผ่านบทเพลงที่ถ่ายทอดมาจากเรื่องจริงของเด็กที่ครั้งหนึ่งเคยได้รับการผ่าตัดหัวใจและมีวันใหม่ที่สวยงาม ซึ่งยังมีเด็กอีกมากมายที่รอโอกาสจะได้มีหัวใจดวงใหม่เช่นกันบรรยากาศภายในงานเปิดตัวโครงการเหล่าผู้บริหารทุกภาคส่วน ได้เผยถึงการดำเนินโครงการเพื่อสังคมนี้ โดยเผยว่า “โครงการเพื่อสังคม “อมรินทร์ อาสา” เป็นโครงการที่ช่วยสนับสนุนและช่วยเหลือสังคมในด้านต่างๆ เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยได้มีการกำหนดนโยบายการพัฒนาความยั่งยืนจากพันธกิจขององค์กร ที่มุ่งทำงานเพื่อความสุขและความรุ่งโรจน์ของสังคมพร้อมทั้งได้นำหลักสากลด้านความยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (SDGs) มาเชื่อมโยงเข้ากับนโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืนขององค์กร เพื่อเป็นแนวทางการบริหารจัดการธุรกิจให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน ในมิติด้านสิ่งแวดล้อม ด้านสังคม และด้านเศรษฐกิจ โครงการอมรินทร์ อาสา จึงเป็นเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในด้านการสร้างหลักประกันให้คนมีชีวิตที่มีสุข ภาพดีและส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีสำหรับทุกคนในทุกวัย และให้ทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต ซึ่งเป็นเป้าหมายที่อยู่ภายใต้มิติด้านสังคม ที่มีส่วนช่วยสนับสนุนให้สังคมเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไปโครงการใน มูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก โดยสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติ มหาราชินี จึงเป็นโครงการที่ "อมรินทร์ อาสา" ได้ร่วมมือกับ CJ WORX และ WHAT THE DUCK ร่วมระดมทุน 50 ล้านบาท เพื่อช่วยเหลือเด็กทารกที่ป่วยด้วยโรคหัวใจพิการขั้นวิกฤตให้ได้รับการผ่าตัด 50 คน ด้วยการสร้างการรับรู้ในรูปแบบมิวสิคแคมเปญ โดยได้รับเกียรติจาก 6 ศิลปินมาร้องเพลงที่ถ่ายทอดมาจากเรื่องจริงของเด็กที่เคยได้รับการผ่าตัดหัวใจและมีวันใหม่ที่สวยงาม ที่เวลานี้มีเด็กที่ป่วยด้วยโรคนี้และรอการช่วยเหลือมากถึงปีละประมาณ 5,000 คน เรามาช่วยกันสร้างวันใหม่ที่สวยงามให้แก่เด็กเหล่านี้กันครับ”เผยถึงภาพรวมของโรคหัวใจพิการขั้นวิกฤตแต่กำเนิดในประเทศไทยว่า “เด็กที่ป่วยเป็นโรคหัวใจพิการขั้นวิกฤตแต่กำเนิด สร้างความยากลำบากและความเจ็บปวดให้แก่ครอบครัวของเด็กอย่างมาก ทุกๆ ปีในประเทศไทย จะมีเด็กที่เกิดมาเป็นโรคนี้ประมาณ 5,000 คน ซึ่งส่วนใหญ่ล้วนแต่มีฐานะยากจน และยากที่จะเข้าถึงการรักษา ในขณะที่การรักษาเองก็มีวิธีการที่ซับซ้อน ต้องใช้ความเชี่ยวชาญของแพทย์และเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ในการรักษา การร่วมมือกันในครั้งนี้จึงเป็นเรื่องดีที่ได้รับการสนับสนุนจากสื่อใหญ่อย่างอมรินทร์กรุ๊ป เป็นกระบอกเสียงสร้างการรับรู้ เข้าใจ และเห็นถึงความจำเป็นของการช่วยเหลือเด็กๆ ที่ป่วยด้วยโรคหัวใจพิการขั้นวิกฤต”เผยถึงความร่วมมือกันในครั้งนี้ว่า “มูลนิธิโรงพยาบาลเด็กได้ทำโครงการเพื่อระดมทุนช่วยเหลือผู้ป่วยเด็กในขั้นวิกฤตมาหลายปีแล้ว แต่สำหรับปีนี้ เราเชื่อว่าหนึ่งในเครื่องมือสื่อสารสำคัญที่จะสร้างการรับรู้และความรู้สึกร่วมกันได้เป็นอย่างดี คือ เสียงเพลง และมิวสิควิดีโอ ทางมูลนิธิฯ อยากให้การระดมทุนช่วยเหลือสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้ใครอีกหลายๆ คน ซึ่งไม่ใช่เพียงเรื่องเงินเท่านั้น แต่อยากสร้างบทเพลงที่ถ่ายทอดเรื่องราวของเด็กที่ได้รับการช่วยเหลือผ่าตัดรักษาหัวใจแล้ว ว่าเขาได้รับโอกาสอะไรบ้างจากผู้คนที่ร่วมบริจาคเงิน เพลง “วันใหม่ (One Heart)” จึงถูกแต่งขึ้นเพื่อสื่อสารและการสร้างการรับรู้และและยังสร้างการรับรู้เข้าถึงวัฒนธรรมเฉพาะกลุ่ม ซึ่งเป็นสิ่งใหม่ที่มูลนิธิฯ ยังไม่เคยทำมาก่อน"โดยได้รับเกียรติจากศิลปิน 6 คน ได้แก่ มอร์ - วสุพร หรือ Morvasu, มาร์ค - ธัชพล หรือ MARC, บอย - สุรัตน์ หรือ YourMOOD, เป้ - อารักษ์ และ พลอย - วาเลนติน่า จากค่ายเพลง WHAT THE DUCK ที่มาร่วมเป็นกระบอกเสียงในการระดมทุนครั้งนี้ ที่นับเป็นการเปิดตัวโครงการอย่างเป็นทางการ และจากนี้ไปยังจะมีกิจกรรมดีๆ เพื่อให้การระดมทุนเป็นไปอย่างสร้างสรรค์และสร้างความสุขให้แก่ผู้บริจาค อย่างที่ได้ศิลปินทั้ง 6 จากค่าย WHAT THE DUCK มาร่วมออกแบบ โดยมีบริษัท ThinkWear ได้ร่วมสนับสนุนการผลิต เพื่อให้มูลนิธิได้จัดจำหน่ายและนำรายได้ทั้งหมดมอบให้กับเด็กที่รอการผ่าตัดหัวใจเผยว่า “ในฐานะของ คนครีเอทีฟอย่างเรา เรามีหน้าที่รังสรรค์งานสร้างสรรค์ที่ทำให้งานดูมีไอเดีย มีอิมแพคทางอารมณ์กับคนหมู่มาก และช่วยทำให้งานดูเป็นที่น่าจดจำมากขึ้น คือหน้าที่ของเอเจนซี่โฆษณาอย่าง CJ WORX การใช้มิวสิคมาร์เก็ตติ้งคือกลยุทธ์ที่เรานำมาสร้างการรับรู้ สร้างอารมณ์ร่วม และสร้างยอดบริจาค การสรรสร้างไอเดียใหม่ๆ เพื่อให้การระดมทุนเป็นไปอย่างสร้างสรรค์ คือการสร้างยอดบริจาคให้มูลนิธิแบบยั่งยืน เพราะการรับบริจาคในแต่ละครั้ง เหมือนการจุดพลุ 1 ที แล้วก็หายไป ทำอย่างไรถึงจะยั่งยืนเพื่อให้เราสามารถช่วยเหลือเด็กๆ ได้มากที่สุด""เราเชื่อว่าแคมเปญนี้จะสร้างการรับรู้ให้กับมูลนิธิโรงพยาบาลเด็กที่มากขึ้น และจะสร้างจำนวนผู้บริจาคที่มากขึ้น เพราะแม้การบริจาคเพียงคนละเล็กละน้อย ก็มีความหมายมากมายกับเด็กๆ ที่เกิดมาเป็นโรคหัวใจพิการขั้นวิกฤต เพื่อให้เด็กๆได้มีโอกาสกลับมามีหัวใจที่แข็งแรง และเต้นได้เป็นปกติอีกครั้ง”ทุกท่านสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการซ่อมแซมหัวใจของเด็กๆ ด้วยการร่วมบริจาคนี้ได้ที่มูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่บัญชี 051-3-00051-5