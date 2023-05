TCMA นำต้นแบบ "ความร่วมมือลดโลกร้อน" ร่วมแสดงใน "Climate Solutions Fair" ระหว่างการประชุมประจำปี UN ESCAP สมัยที่ 79

เปิดเผยว่า การที่ TCMA เข้าร่วม Climate Solutions Fair เป็นส่วนหนึ่งของการประชุมประจำปีของคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติสำหรับเอเชียและแปซิฟิก(UN ESCAP) ครั้งที่ 79 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 15-19 พฤษภาคมที่ผ่านมา ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ เป็นเวทีการประชุมที่สร้างเสริมความร่วมมือ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืน ระหว่างประเทศในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกการประชุม UN ESCAP ครั้งที่ 79 ปีนี้ ให้ความสำคัญกับเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งเป็นวาระร่วมกันของโลก จึงกำหนดให้ ”Accelerating Climate action in Asia and the Pacific for sustainable development” เป็นหัวข้อหลักของการประชุม เพื่อกระตุ้นสมาชิก UN ESCAP ร่วมกันเร่งรัดดำเนินการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศในระดับภูมิภาคเพื่อสร้างความเติบโตอย่างยั่งยืน“TCMA ขอบคุณกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม และกรมองค์การระหว่างประเทศ ที่เชิญให้เข้าร่วมนำเสนอความก้าวหน้าลดก๊าซเรือนกระจกของไทย ใน Climate Solutions Fair ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมประจำปี UN ESCAP ครั้งที่ 79 ที่จัดขึ้น ในปีนี้ TCMA มีความยินดีที่ความก้าวหน้าดำเนินงานของอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ สามารถเป็นส่วนสนับสนุนสำคัญต่อนโยบายลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย และเข้าร่วมนำเสนอแก่สมาชิก UN ESCAP ในครั้งนี้ “ดร.ชนะกล่าวทั้งนี้ เป็นผลมาจากการผนึกกำลังร่วมกันเดินหน้าอย่างเข้มแข็ง ในสาขากระบวนการผลิตและการใช้ผลิตภัณฑ์ (Industrial Processes and Product Use: IPPU) การพัฒนาและสร้างความเข้าใจการใช้งานปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก มอก. 2594 ที่ทำให้ประเทศไทยสามารถลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้กว่า 3 แสนตัน CO2 ไปเมื่อปี 2564 และเป็นต้นแบบในการขับเคลื่อนสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ ทั้งด้านการวางโรดแมปการทำงานที่ชัดเจน และการผสานความร่วมมือกับภาครัฐ ภาควิชาชีพ ภาคอุตสาหกรรม ภาคการศึกษา เพื่อเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ หรือ Net Zero Emission ให้ได้ภายในปี 2593ใน Climate Solutions Fair นี้ ดร.ชนะ ภูมี นายก TCMA และนายระพี สุขยางค์ อุปนายกและเลขาธิการ TCMA ได้นำเสนอภารกิจ ความก้าวหน้า และเป้าหมายในการลดภาวะโลกร้อนของอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ พร้อมแลกเปลี่ยนความเห็นกับ ดร.วิชาวัฒน์ อิศรภักดี ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศ และนางอาร์มิดา ซัลเซียะฮ์ อาลิสจะฮ์บานา รองเลขาธิการสหประชาชาติและเลขาธิการบริหารคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติสำหรับเอเชียและแปซิฟิก (Under-Secretary-General of the UN and Executive Secretary of UN ESCAP) ระหว่างเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ ‘THAI CEMENT Climate Action & Progress to Net Zero’“การนำเสนอความก้าวหน้าใน Climate Solutions Fair ระหว่างการประชุมประจำปีของ UN ESCAP ครั้งที่ 79 นี้ นับเป็นโอกาสอันดี ที่ TCMA ได้สื่อสารทั้งเป้าหมาย การดำเนินงานและแสดงถึงความร่วมมือที่เข้มแข็งของทุกภาคส่วนของไทย ที่พร้อมเดินหน้าร่วมกันด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และพร้อมร่วมมือในระดับภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ทั้งนี้ TCMA ยังคงมุ่งมั่นขับเคลื่อน พร้อมทั้งมองถึงโอกาสในการยกระดับความร่วมมือ การสนับสนุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถดำเนินการ รวมถึงการสร้างระบบนิเวศตลอดการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย Thailand Net Zero Cement & Concrete Roadmap 2050 ซึ่งเป็นหมุดหมายสำคัญ” ดร. ชนะ กล่าว