ไทยเบฟ เตรียมโชว์สุดยอดนวัตกรรมสินค้าเพื่อความยั่งยืน ในงาน THAIFEX-Anuga Asia 2023

หรือตอกย้ำความเป็นผู้นำธุรกิจอาหารที่เตรียมจัดแสดงสุดยอดนวัตกรรมสินค้าที่เตรียมจัดแสดงสุดยอดนวัตกรรมสินค้า เชิญชวนให้นักลงทุน นักธุรกิจ ทั้งไทยและต่างประเทศ รวมถึงประชาชนทั่วไป ได้สัมผัสศักยภาพขององค์กรเอกชนไทย กับมหกรรมกองทัพสินค้าคุณภาพในกลุ่มไทยเบฟ มาจัดแสดงพร้อมจำหน่ายในราคาสุดพิเศษ พร้อมชมนิทรรศการของไทยเบฟ ที่แสดงศักยภาพธุรกิจที่เติบโตควบคู่ไปกับการคำนึงถึงการดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน การสรรสร้างผลิตภัณฑ์ครบวงจรที่หลากหลายทุกช่วงวัย พร้อมชวนดื่มชิมผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มและอาหาร และกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย ในงานแสดงสินค้าภาคอุตสาหกรรมอาหารที่สำคัญและใหญ่ที่สุดในเอเชีย กับผู้ร่วมแสดงสินค้ากว่า 2,700 ราย จาก 40 ประเทศและคู่ค้าที่จะเข้ามาชมงานกว่า 60,000 ราย จาก 120 ประเทศ ในงานณ ศูนย์การประชุมและแสดงสินค้า อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี ระหว่างวันที่ 23-27 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 นี้โดยในปีนี้ ไทยเบฟได้ถ่ายทอดแนวคิดผ่านที่สรรสร้างผลิตภัณฑ์ครบวงจรในทุกช่วงวัย กับการดำเนินธุรกิจที่เติบโตควบคู่กับคำนึงถึงการดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนที่จัดเป็น 3 โซน ไฮไลท์ด้วยกัน คือการจัดแสดงผลิตภัณฑ์ และนวัตกรรมผลิตภัณฑ์มากมายของ Product Highlight, Product Innovation, Thaibev & Product Group Sustainability Highlight ที่สะท้อนถึงความหลากหลายครบวงจรของธุรกิจกลุ่มไทยเบฟ เช่น ThaiBev Sustainability Highlight SEP for SDGs Environment, Net Zero 2040 (APEC) ผลการดำเนินงานด้าน ESG infographicตอกย้ำการเป็นTotal Beverage decoration จุดชงชิม, Portfolio: From Soya Drink to Single Malt และ Highlight & New Product และกิจกรรมต่างๆ ของ Product Group การเทสชิมผลิตภัณฑ์และเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ในเครือของไทยเบฟCorporate & Product award, Brand Display Decoration Beer Group, TVC, Activity Chang Cold Brew Cool club ที่โชว์ถึงรางวัลแห่งความภาคภูมิใจของการเป็นผู้นำธุรกิจอาหารและเครืองดื่มครบวงจรของภูมิภาคอาเซียน และเป็นจุดที่จะให้ทุกคนมารับของพรีเมี่ยม Chang Cold Brew Cool club กิจกรรมลุ้นรับแก้ว Stanley Limited Edition 200 ชุด อีกด้วยพบกับบูทไทยเบฟในงาน THAIFEX-ANUGA ASIA 2023 Zone DRINKS ได้ตั้งแต่วันที่ 23- 27 พ.ค. 66 เวลา 10.00-20.00 น. ณ อาคารชาเลนเจอร์ 2 อิมแพคเมืองทองธานี