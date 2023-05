Bar B Q Plaza พร้อมลุย Green Store นำร่องที่แรกที่ Central Village Luxury Outlet

โดยตั้งเป้าหมายเป็นร้านอาหารอย่างเต็มตัว และเป็นแห่งแรกที่ทั้งยังร่วมมือกับบริษัทที่ปรึกษา ผู้เชี่ยวชาญ และพันธมิตรทางธุรกิจในการแนะนำ แลกเปลี่ยนข้อมูลและวางแผนการลดก๊าซเรือนกระจก พร้อมกับได้พาร์ทเนอร์คนสำคัญอย่าง บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) เบอร์หนึ่งองค์กรอสังหาริมทรัพย์เพื่อความยั่งยืน เข้ามาช่วยเสริมทัพในการจัดการขยะเพิ่มเติม เพื่อนำร่องให้สาขานี้เป็นสาขาแรก พร้อมเล็งปรับใช้ในทุกสาขาทั่วประเทศคอนเซ็ปต์และบรรยากาศโดยรวมของสาขานี้ ได้รับการออกแบบภายใต้แนวคิดใช้รูปทรงประยุกต์จากเส้นสายของธรรมชาติ พร้อมจำลององค์ประกอบของสวนหลังมาตกแต่งภายในร้าน ให้ลูกค้าสัมผัสถึง Green Experience ในการรับประทานอาหารอย่างแท้จริง พร้อมรู้สึกผ่อนคลายไปกับบรรยากาศภายในร้าน นอกจากอิ่มท้องที่บาร์บีคิวพลาซ่าแล้ว ยังอิ่มใจกับการช่วยเหลือโลกของเราไปด้วยกันโดยมีดังนี้1.เพิ่มมาตรการการคัดแยกขยะและจัดการขยะอาหาร (Food Waste Management) ซึ่งถือเป็นปัญหาใหญ่สำหรับประเทศไทย เพราะกว่า 60% ของขยะนั้นมาจากขยะอาหาร โดยเริ่มให้สาขานี้เป็นสาขาต้นแบบนำร่องการจัดการขยะ เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายการบริหารจัดการขยะฝังกลบเป็นศูนย์ (Zero Waste to Landfill) ที่บาร์บีคิวพลาซ่าทุกสาขา เร็วๆ นี้2.วัสดุการตกแต่งร้าน มีการประยุกต์ใช้วัสดุที่ผ่านการ Upcycle จากขยะพลาสติก กากมะพร้าว แกลบข้าว และวัสดุที่มีการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ต่ำกว่าวัสดุทั่วไป3.ปรับและลดการใช้ Paperless และยังสามารถช่วยลดการสัมผัสของสาขานี้ได้มากถึง 80% เมื่อเทียบกับสาขาปกติ4.การประหยัดพลังงานไฟฟ้า ด้วยหลอดไฟ LED 100% และการเลือกใช้สารทำความเย็นที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมทั้งแอร์และตู้เย็น ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและไม่ทำลายโอโซนในชั้นบรรยากาศ5.ผักหัวจาน ถ้าไม่กินเปลี่ยนได้ ไม่ว่าจะเปลี่ยนเป็น ผักห่อซอสโคชูจัง สลัดมันฝรั่งไข่กุ้ง กิมจิเกาหลี หรือ ยำสาหร่ายไข่กุ้ง จะได้ไม่มี Food Waste ช่วยลดขยะได้อีกกล่าวว่า “Bar B Q Plaza เอง เล็งเห็นความสำคัญด้านสิ่งแวดล้อม และเริ่มทำแคมเปญต่างๆ เพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมมาก่อนแล้ว ไม่ว่าจะเป็น Bar B Q Fulfill ที่นำเอาเศษตัดแต่งก่อนเสิร์ฟลูกค้า ไปผ่านขั้นตอนการแปรรูปให้เป็นเนื้อสัตว์อบแห้ง เพื่อผลิตเป็นอาหารสุนัขแจกฟรี มอบให้มูลนิธิต่างๆ และโครงการรักษ์โลกผ่านชุดโต๊ะเรียนจากตะเกียบใช้แล้ว นำไปสร้างโต๊ะและเก้าอี้จากตะเกียบใช้แล้วมอบให้แก่โรงเรียนที่ขาดแคลน ประกอบกับเราได้ประกาศนโยบายและเป้าหมายเพื่อมุ่งไป Net Zero Emission ภายในปี 2050 ดังนั้น Green Store แห่งนี้ เราจึงตั้งใจว่าจะทำเป็นโมเดลร้านอาหารร้านแรกของเราที่จะมีระบบการจัดการขยะฝังกลบให้เป็นศูนย์ (Zero Waste to Landfill) ได้เป็นแห่งแรก และต้องขอบคุณทางพาร์ทเนอร์ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ที่มาช่วยเสริมเราอีกทางหนึ่งให้วงจรการจัดการขยะของเราสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ซึ่งมั่นใจว่าจะเป็นก้าวสำคัญของ Bar B Q Plaza ในการเข้าสู่ธุรกิจเพื่อความยั่งยืนตามเป้าหมายที่คาดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ”#BarBQPlaza #บาร์บีคิวพลาซ่า #BarBQPlazaGreenStore #CentralVillage