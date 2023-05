สัตวแพทย์ จุฬาฯ เปิดแอปฯ “ARGBL Canine Head” เกมเสมือนจริง เสริมการเรียนกายวิภาคสุนัข ตอบโจทย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง

ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีดิจิทัลช่วยเปิดโลกแห่งการเรียนรู้ให้เราเรียน รู้ได้ทุกที่ ทุกเวลา และที่สำคัญ เรียนสนุกยิ่งขึ้นด้วย! เช่น “ARGBL Canine Head” แอปพลิเคชันเพื่อการเรียนรู้กายวิภาคส่วนหัวของสุนัข ด้วยเกมเสมือนจริงบนมือถือ พัฒนาโดย“ปัจจุบันการเเรียนการสอนมีการปรับเป็นรูปแบบออนไลน์มากขึ้น แต่เนื้อหาบทเรียนในบางวิชาของคณะมีค่อนข้างมาก ทำให้ยากต่อการจดจําของผู้เรียนในช่วงเวลาที่จํากัด ที่สำคัญในช่วงเวลาการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 นิสิตไม่สามารถถเดินทางเข้ามาเรียนรู้วิชาที่ต้องเรียนในห้องปฏิบัติการได้ ทําให้ไม่ได้ฝึกทักษะหัตถการการผ่าชําแหละร่างอาจารย์ใหญ่ของสัตว์ เช่น สุนัข เพื่อศึกษาลักษณะโครงสร้างทางกายวิภาคของอวัยวะในระบบต่างๆ เราจึงพัฒนาสื่อการเรียนที่นิสิตสามารถเรียนได้ด้วยตนเองจากที่บ้าน” ผศ.สพ.ญ.ภาวนา เผยถึงจุดเริ่มต้นในการพัฒนาแอปพลิเคชันนี้ ซึ่งได้เปิดใช้งานแล้วตั้งแต่ปี 2565 ในช่วงการระบาดโรคโควิด-19“ARGBL Canine Head” ต้นแบบ Active Learning กายวิภาคสุนัข ARGBL Canine Head (Augmented Reality on Mobile Game-Based Learning Application for Veterinary Students: Canine Head Anatomy) เป็นสื่อการเรียนรู้ในรูปแบบโลกเสมือนจริงโดยเมื่อเปิดใช้งานแอปพลิเคชัน จะมีภาพหัวสุนัขแบบสามมิติที่แสดงโครงสร้างทางกายวิภาคคล้ายของจริง มีทั้งผิวหนัง กระดูก กล้ามเนื้อ ต่อมน้ำลาย ต่อมน้ำเหลือง เส้นประสาท ท่อน้ำลาย หลอดเลือดดำ หลอดเลือดแดง อวัยวะรับสัมผัสพิเศษต่างๆ เป็นต้น“การเรียนรู้ผ่านเกมแบบนี้ดึงดูดความสนใจของนิสิตได้มาก ช่วยให้นิสิตเข้าใจเนื้อหาภายในบทเรียนมากขึ้น เสริมสร้างจินตนาการให้ผู้เรียนเห็นภาพเสมือนจริงของโครงสร้างภายในอวัยวะต่างๆ เพื่อทบทวนเนื้อหาบทเรียนด้วยตนเองได้ทุกที่ตามความต้องการ”อาจารย์ภาวนากล่าวว่า การเรียนโดยใช้แอปพลิเคชันนี้ควบคู่ไปกับการใช้หุ่นจำลองกายวิภาคหัวสุนัข ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนได้มากกว่าการฟังบรรยายออนไลน์เพียงอย่างเดียว และยังส่งผลต่อการสัมฤทธิ์ผลทางการเรียนด้วย “แอปพลิเคชันนี้เป็นต้นแบบการใช้เทคโนโลยีมาประกอบการเรียนการสอนเชิงรุก ซึ่งต่อไปเราจะประยุกต์ใช้สำหรับการเรียนการสอนบทเรียนอื่นๆ ในกายวิภาคของสุนัขด้วย”ARGBL Canine Head ได้รับหนังสือรับรองการจดสิทธิบัตรจากกรมทรัพย์สินทางปัญญาแห่งประเทศไทย ในฐานะสื่อการเรียนการสอนกายวิภาคสัตวแพทย์แบบเชิงรุก (Active learning) ซึ่งผู้ที่เรียนรู้ผ่านแอปพลิเคชันนี้จะได้รับเกียรติบัตรรับรองหลังจากเล่นเกมจนจบด้วย“ARGBL Canine Head” ตอบโจทย์การเรียนรู้ยุคใหม่อย่างไร ผศ.สพ.ญ.ภาวนา กล่าวว่า “ARGBL Canine Head” เป็นสื่อเสริมการเรียนรู้ที่ก้าวข้ามข้อจำกัดการเรียนรู้อย่างตรงจุดและตอบโจทย์การเรียนยุคใหม่หลายประการ อาทิ● แก้ปัญหาการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์● ช่วยให้ผู้เรียนได้เข้าใจบทเรียนด้วยตนเองในรูปแบบ 3 มิติ หด-ขยายดูโครงสร้างได้อย่างชัดเจน●เสริมสร้างจินตนาการให้เห็นภาพเสมือนจริงของโครงสร้างภายในของสัตว์●เพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมากกว่าการฟังบรรยายออนไลน์เพียงอย่างเดียว● ช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจเนื้อหาได้ง่ายและเกิดความสนุกสนาน● ช่วยลดการนำเข้าสื่อการเรียนการสอนจากต่างประเทศ● ช่วยลดความเสี่ยงสัมผัสสารเคมีและโรคต่าง ๆจากการจัดเตรียมร่างและอวัยวะของอาจารย์ใหญ่สุนัข● ช่วยลดความเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพจิตและความเครียดจากการเรียนด้วยจุดเด่นนานาประการของนวัตกรรมการเรียนรู้ แอปพลิเคชัน “ARGBL Canine Head” จึงคว้ารางวัลทั้งในระดับชาติและนานาชาติ ได้แก่ ผลงานสิ่งประดิษฐ์คิดค้น รางวัลประกาศเกียรติคุณ สาขาการศึกษา ประจำปี 2566 จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ และอีกหลายรางวัลจากการประกวดนวัตกรรม INVENTCOR 2022: 3rd International Exhibition, INVENTCOR 2022 ณ เมือง Deva ประเทศโรมาเนีย ดังนี้● INVENTCOR 2022 Gold Medal Award● INVENTCOR 2022 Special Award● Special Award by Politehnica University of Timișoara -Romania● Certificate of Excellence by Center for Innovation andTechnology Transfer Politehnica (CITT) - Romania● Canadian Special Award by the Innovation Initiative Co-operative Inc. "The Inventors Circle" - Toronto, Canadaสุดท้าย ผศ.สพ.ญ.ภาวนา กล่าวว่า ARGBL Canine Head สามารถนำมาใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนกายวิภาคศาสตร์สำหรับนิสิตคณะสัตวแพทย์ สัตวแพทย์ผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์ และผู้ที่สนใจเรียนรู้กายวิภาคของสุนัข และในอนาคต หวังว่่าจะขยายผลการใช้งานแอปพลิเคชันในสถาบันการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสัตวแพทย์ 13 สถาบันทั่วประเทศ อีกทั้งจะนำแอปฯ ไปประยุกต์ใช้ในระดับคลินิกในสถานพยาบาลสัตว์ และโรงพยาบาลสัตว์ ทั้งของภาครัฐและเอกชนผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้แล้วใน app store และ play store โดยในช่องการกรอกข้อมูลผู้ใช้งาน ให้ครบทุกช่องก่อนกด “ตกลง” เพื่อทดลองเล่นเกมการเรียนรู้กายวิภาคส่วนหัวสุนัข