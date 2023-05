ฟรี !! สสว.ชวน MSMEs ติดอาวุธรกิจยั่งยืน รุ่นที่ 3 - 5

เปิดเผยว่า สำนักงานฯ ด้วยความร่วมมือกับสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) และสมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศไทย (UN Global Compact Network Thailand: UNGCNT) จัดอบรมหลักสูตร “B-C-G เศรษฐกิจใหม่ ใกล้ตัว” ภายใต้โครงการขับเคลื่อนระบบการส่งเสริมธุรกิจ MSMEs ด้วย BCG (BIO-CIRCULAR-GREEN ECONOMY) เพื่อปูพื้นฐานความเข้าใจและความสำคัญของ BCG Economy ให้ผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม นักพัฒนาธุรกิจ นักออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ ให้สามารถเพิ่มมูลค่าจากทรัพยากรเดิมที่มีในกระบวนการธุรกิจและห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain)กล่าวว่า หลักสูตรดังกล่าว ได้รับการออกแบบให้เข้าใจง่าย รวบรัด ตรงประเด็น เน้นการนำไปใช้ได้ทันทีแบบ Back to Basic ประกอบด้วย การให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ BCG Economy เพื่อให้เห็นความเชื่อมโยงของเศรษฐกิจ BCG กับการพัฒนาธุรกิจของตนเอง รู้จักที่มา ความสำคัญ และความจำเป็นในการปรับเปลี่ยนธุรกิจให้สอดคล้องกับ BCG ตลอดจนกลไกและมาตรการสนับสนุน MSMEs เช่น นโยบายประเทศ มาตรการทางการเงิน การลงทุน และการส่งเสริมการค้า (T-MARK) นอกจากนี้ ยังให้ข้อมูลเกี่ยวกับ Circular Mark , Circular Economy และ Circular Design for BCG และการประยุกต์ใช้หลักการเศรษฐกิจหมุนเวียนและการออกแบบหมุนเวียน (Circular Design) ด้วยเครื่องมือ "CIRCO: Creating Business Through Circular Design" จากประเทศเนเธอแลนด์ ซึ่งเป็นเครื่องมือเชิงระบบ ซึ่งจะช่วยให้ธุรกิจมองเห็นโอกาสในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริการ และปรับกลไกธุรกิจให้สามารถรักษาสมดุลระหว่างการเติบโตทางกำไรและการรักษาความยั่งยืนของทรัพยากรธุรกิจได้ทั้งนี้ โครงการฯ เปิดรับผู้สนใจเข้ารับการอบรม โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ในรุ่นที่ 3 วันที่ 19 พฤษภาคม 2566 เวลา 10.00 – 16.00 น. ณ Mashares Co-Working Space มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา จังหวัดนครปฐม (ออฟไลน์) ลงทะเบียนล่วงหน้าได้ที่ https://forms.gle/8fVsifGkVj71DRTe9 และรุ่นที่ 4 วันที่ 27 พฤษภาคม 2566 (ออนไลน์) รุ่นที่ 5 วันที่ 10 มิถุนายน 2566 (ออนไลน์) ผู้ประกอบการสามารถแจ้งแสดงความสนใจได้ที่ https://forms.gle/xUp6eet6D73tv4Qy5 หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ CIRCO Team โทร. 098-969-8812 หรือเว็บไซต์ https://circo.globalcompact-th.com