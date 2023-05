ดีไซน์ วิลเลจ จัดกิจกรรม คนรักบ้าน The Series LIV Talk ครั้งที่ 2

กรรมการผู้จัดการ บริษัท บุญถาวรเซรามิค จำกัด และผู้บริหารโครงการ Design Village กล่าวว่า การกลับมาอีกครั้งของกิจกรรม ครบ. ครั้งที่ 2 ครบเรื่องบ้าน The series LIV Talk (Living + Innovation + Vision) เพื่อนำเสนอทุกเรื่องราวที่น่าสนใจ พร้อมอัปเดตเทรนด์ทันสมัยตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ที่หลากหลายของผู้คนในทุกเจเนอเรชั่น ร่วมสัมผัสประสบการณ์ใหม่พร้อมไอเดียสุดสร้างสรรค์ โดยมีกิจกรรมน่าสนใจหลากหลายในแต่ละสาขาของดีไซน์ วิลเลจ อาทิ LIV Talk หัวข้อ แต่งบ้านเสริมดวง รับปีกระต่าย, อัพเดทเทรนด์ 2023 และ เปิด Tips ดีๆ ต้อนรับซัมเมอร์ พร้อมมอบความสุขผ่านเสียงเพลงกับไอดอลเกริสกรุ๊ป PRETZELLE ตลอดทั้งหน้าร้อนนี้4 มีนาคม 2566 เริ่มที่ Design Village พุทธมณฑล LIV Talk หัวข้อ แต่งบ้านเสริมดวง รับปีกระต่าย พบกับมาดามฮวงจุ้ย จะมาร่วมพูดคุย ไขปัญหา การงาน การเงิน ความรัก กับนักแสดงนำจาก Series Y เฟิร์ส, ข้าวตัง นอกจากนี้จะได้พบกับกิจกรรม การเปิดตัวสินค้า “ Natuzzi (นา-ตุ๊ด-ซี่) Editions” Natuzzi editions the named of comfort since 1959 ภายใต้ Boonthavorn lifestyles furniture ที่ตัวแบรนด์มีจุดเด่นเรื่องเครื่องหุ้มหนังที่ทนทาน สามารถสัมผัสได้ถึง italian design อย่างแท้จริง และ Knowhow รวมถึงการเสริมฮวงจุ้ยให้กับบ้าน เปลี่ยนสียาแนว By จระเข้18 มีนาคม 2566 Design Village ราชพฤกษ์ LIV Talk หัวข้อ อัพเดทเทรนด์ 2023 แต่งบ้านอย่างไร ให้ทันเทรนด์ พบกับ แพรี่ ไพรวัลย์ วรรณบุตร มาร่วมพูดคุยคลายข้อสงสัยเกี่ยวกับการแต่งบ้านที่ทันสมัยและน่าพักอาศัย ไปกับ Everyroom บริการออกแบบ โดย Room Stylist มืออาชีพที่พร้อมให้คำปรึกษา เหมือนมีผู้ช่วยส่วนตัว และ Liv talk เทรนด์กระเบื้องใหม่ พร้อมนวัตกรรม ปี 2023 By WCC บุญถาวร22 เมษายน 2566 Design Village เกษตร-นวมินทร์ หัวข้อ เคล็ด (ไม่) ลับรับมือหน้าร้อน เปิด Tips ดีๆ ต้อนรับซัมเมอร์ อาทิ การแต่งบ้านรับมือหน้าร้อน พบกับ ผู้เชี่ยวชาญจากไดกิ้น มาร่วมเปิดเทคนิคนวัตกรรมความเย็น พร้อมพูดคุยกับไอดอลเกริสกรุ๊ป PRETZELLE (เพรทเซล) พร้อมกับมอบความสุขผ่านเสียงเพลงให้กับผู้ร่วมงานนายสาโรจน์กล่าวชวนติดตามข่าวสารและกิจกรรมดีๆ ได้ที่ https://www.facebook.com/designvillageth