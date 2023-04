COOLive ในเครือ RS GROUP ตั้งเป้าช่วยโลก ชู "มิวสิคเฟสติวัลคาร์บอนต่ำ"

ให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม ในฐานะผู้สร้างสรรค์คอนเสิร์ต และเทศกาลดนตรี เริ่มจากการตั้งเป้าเปลี่ยนแปลงโดยการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในงาน รวมไปถึงจัดเก็บปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก สำหรับวางแผนบริหารจัดการกิจกรรมต่างๆ ในระยะยาว เพื่อให้สามารถเดินทางสู่เป้าหมายของการปล่อยสุทธิให้เป็นศูนย์ในอนาคต๐ COOL Summer Fest 2023 เป็นงานแรก ที่เน้นลดปริมาณและคัดแยกขยะ โดยกระบวนการจัดการขยะในงานยึดตามหลักการ RS Road to Zero หลีกเลี่ยงการฝั่งกลบซึ่งเป็นวิธีการที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นอันดับต้น เพราะฉะนั้น ขยะแต่ละประเภทจะถูกส่งต่อไปยังหน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบโดยตรง และได้รับจัดการอย่างถูกวิธี๐ งานนี้จัดจุดทิ้งขยะไว้อย่างครอบคลุม และเพื่อให้ง่ายต่อการส่งต่อสู่กระบวนการต่อไป จึงแบ่งการแยกขยะออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้๐๐ Food Waste หรือขยะเศษอาหารต่างๆ๐๐ Bottles and Cans หรือขยะที่สามารถส่งเข้าระบบรีไซเคิลได้ เช่น ขวดพลาสติกประเภท PET 1 และกระป๋องอลูมิเนียม เป็นต้น๐๐ Others ขยะประเภทอื่นๆ โดยเป็นขยะที่ไม่สามารถรีไซเคิลได้ เช่น ถุงขนม ช้อนส้อมพลาสติก หรือไม้เสียบลูกชิ้น เป็นต้น๐ การก้าวสู่มิวสิคเฟสติวัลคาร์บอนต่ำนั้น RS GROUP ได้ร่วมกับองค์กรพันธมิตร ได้แก่๐๐ เดอะ กรีน เฮาส์ ดูแลด้านการจัดการขยะในงาน และหลังงาน รวมถึงการนำส่งเข้าสู่ระบบอย่างถูกวิธี๐๐ ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านกลยุทธ์ธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หรือ วีกรีน ที่ปรึกษาด้านการจัดการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกRS GROUP และ COOLive หวังอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือในการแยกขยะจากผู้ร่วมงานทุกคน เพื่อร่วมดูแลโลกอย่างยั่งยืนไปด้วยกัน