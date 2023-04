“คลื่นความร้อน” แผดเผาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทำอุณหภูมิพุ่งสูงทุบสถิติ

Clip Cr. Al Jazeera English Bill Deger นักอุตุนิยมวิทยาอาวุโสของ AccuWeather บริษัทพยากรณ์อากาศชั้นนำ รายงานว่าคลื่นความร้อนหลายสัปดาห์ที่ส่งผลกระทบต่อเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ทำลายสถิติตลอดกาล ทำให้โรงเรียนต้องปิดและคร่าชีวิตผู้คน โดยระดับอุณหภูมิในพื้นที่บางส่วนของบังกลาเทศ จีน อินเดีย ลาว เมียนมาร์ และไทย สูงกว่า 100 องศาฟาเรนไฮต์ (38 องศาเซลเซียส) ในเดือนเมษายนนี้ ในขณะเดียวกัน ประเทศไทยก็สร้างสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์ในทุกช่วงเวลาของปีพยากรณ์ของ AccuWeather ระบุว่าอากาศที่เย็นลงบางส่วนจะช่วยบรรเทาจากความร้อนที่รุนแรงในสัปดาห์หน้า เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของรูปแบบสภาพอากาศที่คาดการณ์ไว้ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยทั่วไปแล้วเดือนเมษายนและพฤษภาคมเป็นเดือนที่อบอุ่นที่สุดของปีก่อนที่มรสุมประจำปีจะเริ่มขึ้น แต่ขนาดและขอบเขตของคลื่นความร้อนในปัจจุบันนั้นไม่เคยมีมาก่อนในบันทึกนักภูมิอากาศวิทยาและนักประวัติศาสตร์สภาพอากาศ มักซิมิเลียโน เอร์เรรา ขนานนามปรากฏการณ์อันอบอุ่นนี้ว่าเป็น "คลื่นความร้อนที่น่าอัศจรรย์ของเอเชียอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน" และกล่าวว่า "บันทึกกำลังล่มสลายไปทั่ว"“เมื่อวันศุกร์ 14 เมษายนที่ผ่านมา เมืองตากและเพชรบูรณ์ในประเทศไทยสร้างสถิติใหม่ตลอดกาล” Jason Nicholls หัวหน้านักพยากรณ์ของ AccuWeather กล่าวสถิติอุณหภูมิสูงสุดตลอดกาลสำหรับช่วงเวลาใดๆ ของปีนั้นเกิดขึ้นติดต่อกันสามวันในพงสาลี ประเทศลาว ตามรายงานของเอร์เรรา โดยอุณหภูมิแตะระดับ 94 F (34.5 C) ในวันที่ 20 เมษายน ในวันเดียวกันนั้น เอร์เรรา รายงานด้วยว่า กรุงเทพฯ ประเทศไทย มีอุณหภูมิสูงถึง 104 F (40 C) สร้างสถิติในเดือนเมษายนบันทึกอุณหภูมิเดือนเมษายนครั้งใหม่หลายร้อยครั้งทางตะวันออกเฉียงใต้ของจีนเมื่อวันที่ 17 เมษายน โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่มณฑลหยุนเหอ อุณหภูมิสูงสุดที่ 101 F (38.2 C) สร้างสถิติใหม่ประจำเดือน ในขณะเดียวกัน เมืองหางโจวมีอุณหภูมิสูงถึง 95 F (35 C) เป็นครั้งแรกในเดือนเมษายน ตามรายงานของ Nichollsเมื่อวันอังคารที่ 18 เมษายน คลื่นความร้อนสูงระลอกใหม่มาถึงจีนแล้ว ยูนนานมีอุณหภูมิสูงถึง 107 F (41.9 C) ตามทวีตที่ส่งโดย Herrera ในบังกลาเทศ สถิติสูงสุดในเดือนเมษายนเท่ากันเมื่ออุณหภูมิใน Ishurdi สูงถึง 109 F (43 C) ในวันที่ 17 เมษายนแม้ว่าความร้อนจะไม่รุนแรงนัก แต่สถานที่สองแห่งในญี่ปุ่นก็รักษาวันที่อบอุ่นที่สุดในเดือนเมษายนเป็นประวัติการณ์ในวันที่ 19 เมษายน เมื่อชิมาบาระสูงถึง 84 F (28.8 C) และ Kahoku มีอุณหภูมิสูงถึง 88 F (30.9 C) ตาม NHK Worldความร้อนจัดมาถึงอินเดียเป็นอันดับแรกเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว และในสัปดาห์นี้อุณหภูมิยังคงสูงถึงเลขสามหลัก“นิวเดลีแตะระดับ 100 องศาฟาเรนไฮต์เป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ 13 เมษายน” นิโคลส์กล่าว "อุณหภูมิที่อื่นสูงกว่า 110 องศาเป็นประจำ"ในอินเดียมีรายงานผู้เสียชีวิตที่เชื่อมโยงกับความร้อน ตามรายงานของ CNN มีผู้เสียชีวิต 13 รายจากโรคลมแดด และอีก 50-60 รายเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลหลังจากเข้าร่วมพิธีกลางแจ้งในเมืองนาวีมุมไบ ซึ่งตั้งอยู่ทางตะวันตกของรัฐมหาราษฏระเมื่อวันอาทิตย์โรงเรียนที่ไม่มีเครื่องปรับอากาศถูกปิดในหลายรัฐของอินเดียเมื่อต้นสัปดาห์นี้ Mamata Banerjee หัวหน้ารัฐมนตรีของรัฐเบงกอลตะวันตกบอกกับเดอะการ์เดียน Banerjee ยังบอกด้วยว่าเด็กๆ ประสบปัญหาด้านสุขภาพจากความร้อน รวมถึงอาการปวดหัวการเปลี่ยนแปลงของรูปแบบสภาพอากาศทั่วเอเชียเมื่อสัปดาห์ที่แล้วทำให้เกิดคลื่นความร้อนNicholls กล่าวว่า "ความร้อนเกิดจากอาคาร ซึ่งเป็นสันเขาขนาดใหญ่ที่มีความกดอากาศสูงจากอ่าวเบงกอลไปยังทะเลฟิลิปปินส์"พูดให้กว้างกว่านั้น ขนาดของคลื่นความร้อนแสดงถึงลักษณะเฉพาะของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เนื่องจากภาวะโลกร้อนที่เกิดจากฝีมือมนุษย์ทำให้คลื่นความร้อนในภูมิภาคอยู่ได้นานขึ้นที่ระดับความเข้มข้นสูงขึ้น จากการศึกษาในปี 2564 ในวารสาร Science Chinaในฤดูใบไม้ผลิปี 2565 พื้นที่ส่วนใหญ่ของปากีสถานและอินเดียย่างกรายภายใต้คลื่นความร้อนจัด โดยมีอุณหภูมิสูงถึง 122 องศาฟาเรนไฮต์ในอินเดีย ณ จุดหนึ่ง นักวิทยาศาสตร์ด้านภูมิอากาศกล่าวในภายหลังว่าคลื่นความร้อนมีโอกาสเพิ่มขึ้น 30 เท่าจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนิโคลส์กล่าวในขณะที่ภูมิภาคเอเชียโดยรวมจะเย็นลงในสัปดาห์ข้างหน้า แต่ความร้อนที่สูงกว่าปกติบางส่วนจะกลับสู่ปกติในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ช่วงปลายสัปดาห์หน้าหรือสุดสัปดาห์หน้า ตามรายงานของ AccuWeather นักพยากรณ์อ้างอิง https://www.accuweather.com/en/weather-news/thailand-notches-highest-temperature-on-record-as-monster-heat-wave-roasts-southeast-asia/1514765