‘พาเนล พลัส’ เฟอร์นิเจอร์ทดแทนไม้ เปิด 3 โซลูชั่น ในงานสถาปนิก’66

Panel Plus แตกไลน์จากกระบวนการผลิตน้ำตาลของมิตรผล โดยการใช้ขยะชานอ้อยให้เป็นประโยชน์ (รีไซคลิง) หากย้อนกลับไปราว 30 ปีที่แล้วที่ยังไม่มีการใช้เฟอร์นิเจอร์ในเมืองไทยมากนัก มิตรผลถือว่าเป็นผู้นำสร้างนวัตกรรมรักษ์โลก หาวิธีในการแปรรูปขยะเหล่านี้ให้เป็นวัสดุทดแทนไม้ในราคาที่จับต้องได้ กระทั่งมาเป็นจุดกำเนิดของแบรนด์ “Panel Plus” ถึงทุกวันนี้ภายใต้การบริหารของกลุ่มมิตรผล บริษัทชั้นนำในการผลิตไม้ปาร์ติเกิล ไม้เอ็มดีเอฟ และไม้เคลือบเมลามีนซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์วัสดุทดแทนไม้ กล่าวว่าในขณะเดียวกันการมุ่งพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อกลุ่มเป้าหมายหลักอย่างนักออกแบบและช่างไม้ก็เป็นอีกหนึ่งจุดยืนของ Panel Plus ซึ่งสัมพันธ์กับการสร้างความสวยงามให้กับวัสดุ การดึงเอาเทรนด์โลกมาสู่ผลิตภัณฑ์ เพื่อสร้างทางเลือกให้กับนักออกแบบในการสร้างสรรค์ผลงานที่รองรับไลฟ์สไตล์ของคนไทย ทั้งนี้ช่างไม้ที่เป็นอีกหนึ่งลูกค้ากลุ่มเป้าหมายก็ได้ผลักดันให้ทางแบรนด์สร้าง Service Solution ที่ควบคุมต้นทุนและค่าใช้จ่ายของช่างไม้ในแง่ของกระบวนทำงานและ Pain Point ต่าง ๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อการทำงานเขาเผยถึงเรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เหมาะกับการตกแต่งภายใน ว่าทั้งนี้การเลือกใช้ขยะทางการเกษตรทั้งไม้และรากจากต้นยางที่ไม่สามารถนำไปใช้งานต่อมาเป็นวัตถุดิบในการผลิต เพื่อลดการปลดปล่อยแก๊สคาร์บอนออกไซด์ให้กับโลก เมื่อรวมกับเทคโนโลยีที่ใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของ Panel Plus เช่น นวัตกรรม Air Safety Glue ที่นอกจากมีคุณสมบัติทำให้ไม้สามารถยึดติดเกาะกัน ยังมีมาตรฐานการควบคุมการปล่อยสารฟอร์มาลดีไฮด์ที่ระเหยออกมาจากไม้ไม่เกิน 1.5 มิลลิกรัมต่อลิตร ตามมาตรฐานยุโรป (E1) ทำให้ Panel Plus กลายเป็นนวัตกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อทั้งยังมาในราคาที่จับต้องได้สำหรับในกระบวนการผลิตเฟอร์นิเจอร์ Built-In ที่ต้องใช้เวลานานตั้งแต่การดีไซน์ การประกอบ และการตัด อีกทั้งยังสร้างขยะและฝุ่นซึ่งเป็นสิ่งช่างไม้ได้รับผลกระทบอยู่บ่อยครั้ง Panel Plus จึงแก้ไขปัญหาเหล่านี้โดยการเปิดตัวเทคโนโลยีที่เรียกว่า Panel Design Lab ซึ่งเป็นระบบ Modular ที่ถูกออกแบบมาสำหรับการทำเฟอร์นิเจอร์ Customize โดยใช้เวลาในการผลิตเพียงภายใน 14 วันเขาบอกถึงจุดประสงค์ของการคิดค้นเทคโนโลยีนี้ว่านายบุญญา กล่าวสำหรับงานสถาปนิก’66 ที่จะจัดขึ้นเร็วๆ นี้ ขอบอกเลยว่า Panel Plus เตรียมขนนวัตกรรมมาเปิดตัวแบบจัดเต็มอย่างแน่นอน ยิ่งไปกว่านั้นใครที่ชื่นชอบในงาน Interior Design บูธของ Panel Plus เป็นอีกหนึ่งจุดหมายไฮไลท์ที่ควรลิสต์ไว้ในจุดหมายที่ควรแวะเมื่อมางาน เพราะโซลูชั่น 3 เลเวลที่เราจะแง้มให้อ่านต่อไปนี้นั้นคุ้มค่าที่จะเข้าไปเยือนบูธอย่างแน่นอนไม้บอร์ดที่ตอบโจทย์นักดีไซน์ เป็นโซลูชันที่เหมาะสำหรับดีไซเนอร์ที่มองหาผลิตภัณฑ์ไม้บอร์ดที่ให้สีสัน ลวดลาย และ Texture ซึ่งมีความหลากหลายและเข้ากับเทรนด์งานดีไซน์ในปัจจุบันบริการ Cut to Size เพื่อเอาใจช่างไม้และตอบโจทย์ในทุกไซซ์Panel Design Lab โซลูชันที่ออกแบบมาเพื่อแก้ไข Pain Point ของช่างไม้โดยเฉพาะนอกจากเหนือจากนี้ทางแบรนด์ยังมีการเปิดตัวสีใหม่ที่มาพร้อมแต่งแต้มสีสันให้กับการใช้ชีวิตหลังจากการเผชิญกับปัญหาโรคระบาด “ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เราจะเปิดตัวเป็นคอนเซ็ปต์ที่เรียกว่า Revival ซึ่งเป็นคอนเซ็ปต์ที่อยากให้ผู้คนกลับเข้าสู่รูปแบบการชีวิตที่สดใส สนุกสนาน”ในนาม Panel Plus ผมอยากจะเชิญชวนให้ผู้ที่หลงใหลในงานออกแบบและเทคโนโลยีมาสัมผัสนวัตกรรมจากวัสดุทดแทนไม้ที่ช่วยค้ำยันให้โลกหมุนไปพร้อมกับความยั่งยืนที่บูธหมายเลข F414 ในงานสถาปนิก’66 งานแสดงเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม และผลิตภัณฑ์ก่อสร้างใหญ่ที่สุดในอาเซียน ครั้งที่ 35 ระหว่างวันที่ 25 – 30 เมษายน 2566 ณ ชาเลนเจอร์ ฮอลล์ อิมแพ็ค เมืองทองธานีอ้างอิง https://architectexpo.com/2023/29400/