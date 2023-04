เอสซีจีจัดเต็ม!! นวัตกรรมเพื่อการอยู่อาศัย พร้อมโซลูชันใหม่ ในงานสถาปนิก’66

พบนวัตกรรมและโซลูชันใหม่ๆ ของเอสซีจี ในงานสถาปนิก ’66 ภายใต้คอนเซปท์ที่จะมอบประสบการณ์ ให้ได้สัมผัสกับนวัตกรรมเพื่อการอยู่อาศัยทั้งในบ้าน อาคาร และเทคโนโลยีการก่อสร้าง ที่ช่วยสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าสำหรับวันนี้และในอนาคต พร้อมเปิดตัว SCG SMART LIVING โซลูชันสุดสมาร์ทสำหรับการใช้ชีวิตยุคใหม่อย่างยั่งยืน และ 3D Café จาก CPAC Green Solution คาเฟ่คอนกรีตที่สร้างสรรค์จากเครื่องปรินท์งานก่อสร้างสามมิติด้วยเทคโนโลยี 3D Concrete Printing แห่งแรกในไทย! ร่วมเปิดมุมมองใหม่จาก COTTO ในการเลือกใช้วัสดุ ผ่านแนวคิด MEFlection ภาพสะท้อนตัวตนของคุณ โดยจัดแสดงตาม Lifestyle Trends 2023-2024 คัดสรรวัสดุปิดผิว อย่างกระเบื้อง สุขภัณฑ์ และก๊อกน้ำ เล่าผ่านงาน Art Installation นอกจากนี้ยังมีสินค้า series ใหม่ อาทิ กระเบื้องฟอกอากาศ กระเบื้อง ECO สุขภัณฑ์อัตโนมัติ ก๊อกน้ำ และนวัตกรรมวัสดุก่อสร้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รับรองโดยฉลาก SCG Green Choice พร้อมโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะที่บูธเอสซีจีเท่านั้นเอสซีจี เปิดตัว SCG Smart Living นวัตกรรมการอยู่อาศัยแบบสมาร์ท เพื่อความสุขที่ยั่งยืน อาทิ SCG Solar Roof Solution ช่วยประหยัดไฟได้ทั้งกลางวันและกลางคืน, SCG Active AIR Quality โซลูชันเติมอากาศดีเพิ่มออกซิเจนเข้าบ้าน กรองกำจัดฝุ่น PM2.5 และเชื้อโรคได้ถึง 99%, DoCare โซลูชันดูแลสุขภาพและความปลอดภัยของผู้สูงอายุ ประกอบด้วยอุปกรณ์และบริการ พร้อมระบบเชื่อมต่อทางไกล ให้คุณดูแลคนที่บ้านได้ทุกที่ทุกเวลา โดยจำลองรูปแบบการใช้งานจริง เพื่อให้สัมผัสประสบการณ์กับระบบต่างๆ ของ SCG Smart Livingกล่าวถึงไฮไลท์นวัตกรรมที่เอสซีจีนำมาจัดแสดงในงานครั้งนี้ว่า “เอสซีจีมุ่งพัฒนานวัตกรรมให้ผู้อยู่อาศัยใช้ชีวิตได้สะดวกสบาย ปลอดภัย และประหยัดพลังงานซึ่งสอดคล้องกับเมกะเทรนด์โลก จึงทำให้บ้าน Smart ขึ้น และดูแลการใช้ชีวิตของทุกคนในบ้านได้ อาทิ บ้านที่สามารถช่วยเราประหยัดไฟได้จาก SCG Solar Roof บ้านที่ดูแลเรื่องคุณภาพอากาศ ซึ่งเป็นเรื่องที่ทุกคนให้ความสำคัญมาก ต้องมีระบบจัดการให้มีอากาศดีเข้าไปในบ้าน ลดฝุ่น PM2.5 บ้านที่ดูแลเรื่องความปลอดภัย โดยเฉพาะบ้านที่มีผู้สูงอายุ เรามีโซลูชันจาก DoCare ซึ่งเป็นไฮไลท์จาก SCG Smart Living ที่เรานำนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้เพื่อการอยู่อาศัยที่สมาร์ทมากขึ้นและให้บ้านช่วยดูแลเราได้” สำหรับผู้ชื่นชอบการอยู่อาศัยแบบสมาร์ทและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ห้ามพลาดกับโปรโมชันสุดพิเศษ จาก SCG Solar Roof Solution และ SCG Active AIR Quality ในงานนี้ที่เดียวเท่านั้นยังมีนวัตกรรมและโซลูชันสำหรับการใช้ชีวิตยุคใหม่เพื่อบ้านสวยมีดีไซน์ อยู่สบาย เปิดตัวสินค้าใหม่กลุ่ม Smart Design Materials อาทิ หลังคาเซรามิก เอสซีจี รุ่น EXCELLA Digital Printing ,วัสดุอะคูสติก เอสซีจี รุ่น Cylence Zandera Digital Print นวัตกรรมการพิมพ์ลายด้วยเทคโนโลยีระบบดิจิทัล ตอบโจทย์นิยามความหรูหรามีสไตล์แตกต่าง, ผนังตกแต่ง เอสซีจี รุ่น Modeena Curve เสริมความโค้งมน เพิ่มมิติโดดเด่นให้ผนังบ้าน, DECAAR by SCG โซลูชันฟาซาด ใน 4 รูปแบบดีไซน์ตามเทรนด์การออกแบบยุคใหม่ นอกจากนี้ยังมีกลุ่ม Smart Comfort เพื่อบ้านอยู่สบาย ไร้เสียงรบกวน ด้วยหลังคาเมทัลรูฟ เอสซีจี ที่มาพร้อม NoiseTECH นวัตกรรมเคลือบสีรายแรกในเอเชีย ลดเสียงฝนกระทบได้ดีกว่า 18%*, Acoustic Pod ห้องเก็บเสียงส่วนตัวแบบสำเร็จรูป ตอบรับวิถีการใช้ชีวิตยุค New Normal และระบบผนังกันเสียง Smart Wall PrivazyG98 กันเสียงระดับโรงแรม 5 ดาว (56 STC) ผนังแข็งแรงระดับ Severe DutyCOTTO ยังได้ร่วมเปิดมุมมองการใช้วัสดุรูปแบบใหม่ สอดคล้องกับเทรนด์การใช้ชีวิตของคนที่เปลี่ยนไป ต้องการความหลากหลาย ไม่ยึดติดกับมุมมองเดิมๆ โดย Exhibition จะเล่าเรื่องราวผ่านคำว่า MEFlection = ตัวตน ผลงาน ภาพสะท้อนตัวตนของคุณ เรื่องราวผสานกับ Lifestyle Trends ของปี 2023-2024 อย่าง การถวิลหาอดีตอันหอมหวาน หรือ RETRO FUTURE, การสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อโลกอนาคตอย่างไม่รู้จบ หรือ FREEDOM SPECTRUM, ขอหยุดเวลาไว้กับธรรมชาติ เพราะธรรมชาติช่วยเยียวยาทุกสิ่ง หรือ BASIC ORGANIC, การออกจากขนบเดิมที่ฉุดรั้งอนาคตและพร้อมขับเคลื่อนตัวตนไปข้างหน้า หรือ YOUTOPIA โดยวัสดุปิดผิว อย่างกระเบื้อง สุขภัณฑ์ และก๊อกน้ำ จะถูกนำเสนอผ่านงาน Art Installation ใน Lifestyle Trends ข้างต้นCPAC Green Solution เชิญชวนมาสัมผัสประสบการณ์ไปกับ CPAC 3D Café คาเฟ่คอนกรีตที่สร้างสรรค์จากเครื่องปรินท์งานก่อสร้างสามมิติด้วยเทคโนโลยี 3D Concrete Printing แห่งแรกในประเทศไทย! ได้แรงบันดาลใจในการออกแบบจาก “Flower Blooming ดอกไม้ที่กำลังผลิบาน” ให้ความรู้สึกเหมือนโอบล้อมไปด้วยกลีบดอกไม้ นำเสนอผ่านผนังคอนกรีตรูปทรง Freeform พริ้วไหวและลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์ ก้าวข้ามขีดจำกัดงานโครงสร้างแบบเดิมๆ มาพร้อมกับ 3D Street Furniture สีแดงก่ำ “Scarlet Sage” เทรนด์สีแห่งปี 2023 เพิ่มสีสันให้กับงานคอนกรีต และพบกับเทคโนโลยีสะพานคอนกรีตแห่งอนาคต CPAC Ultra Bridge Solution ที่จะมาเปลี่ยนโฉมสะพานแบบเดิมๆ โดดเด่นเรื่องการดีไซน์สะพานคอนกรีตสวย แกร่ง บาง ไร้เสาตอม่อกีดขวางทางน้ำ ปรับทัศนียภาพโดยรอบให้สวยงามมากขึ้นนอกจากนี้ ยังมีแบรนด์ชั้นนำจาก SCG ร่วมนำนวัตกรรมสินค้าใหม่ๆ มาจัดแสดง อาทิเปิดตัว เสือ คัลเลอร์ซีเมนต์ นวัตกรรมใหม่ของสีสันที่มาพร้อมกับความคงทน และผิวสัมผัสที่เป็นธรรมชาติ, เสือ เดคอร์เรทีฟ สแลป แผ่นหินขัดขนาดใหญ่ ติดตั้งสะดวก รวดเร็ว สวยงาม สร้างมิติให้แก่พื้นและผนังของคุณได้เป็นอย่างดี, เสือ เดคอร์ มาร์เบิ้ลเรนเดอร์ สูตร อีซี่มิกซ์ Natural Series: สีสันใหม่สำหรับงานออกแบบ ทั้งภายใน ภายนอกอาคาร และแลนด์สเคป กลมกลืนกับวัสดุธรรมชาติ แต่แตกต่างด้วยผิวสัมผัสและวัสดุพิเศษจากตราเสือ ตลอดจนสินค้ากลุ่มผลิตภัณฑ์น้ำยาเคมี ตราเสือ ที่ปกป้องพื้นผิวจากมลภาวะ และช่วยให้พื้นผิววัสดุสวยงาม โดดเด่นตอบโจทย์ทุกความต้องการด้านคอนกรีตมวลเบาที่ครบครัน พร้อมผลิตภัณฑ์คอนกรีตมวลเบาสำหรับตกแต่ง (Q-CON Decoration) เช่น แผ่นผนังฉลุลาย บล็อกช่องลมลวดลายต่างๆ ติดตั้งง่ายด้วยระบบการติดตั้งของคิวคอน สามารถเข้ารับคำปรึกษาด้วยตัวเองกับทีม Q-CON Technical Service ผู้เชี่ยวชาญด้านกรีตมวลเบา และเชิญร่วมสนุกกับกิจกรรม “แชะ&แชร์” มุมโปรดโดนใจ ในสไตล์ Q-CON ลุ้นรับของที่ระลึกสุดพิเศษที่บูธคิวคอนจัดแสดงภายใต้แนวคิด ‘Embracing Your Space’ สร้างแรงบันดาลใจการดีไซน์พื้นที่ด้วยประตูหน้าต่างที่ตอบโจทย์ได้ทุกการออกแบบ รวมถึงบานดีไซน์ทรงโค้งที่กำลังได้รับความนิยมในกลุ่มเจ้าของบ้านรุ่นใหม่ ไฮไลต์ภายในงาน คือ ประตูหน้าต่างไวนิล รุ่น Signature ที่มีขนาดใหญ่พิเศษ สูงสุดได้ถึง 3 เมตร ให้บ้านดูโอ่โถง สูงโปร่ง มีให้เลือกทั้งโทนสีคลาสสิกอย่าง สีดำ สีขาว และโทนสีลายไม้ที่ให้อารมณ์อบอุ่น กับลวดลายเหมือนไม้จริง พร้อมผิวสัมผัส พรีเมียมด้วยเทคโนโลยีฟิล์มลามิเนต ในงานยังเปิดตัวรุ่น Right โทนสีใหม่อย่างสีดำและสีเทา ที่แตกต่างจากงานสีทั่วไปด้วยผิวสัมผัสเอกลักษณ์เฉพาะเหมาะกับการออกแบบพื้นที่สไตล์โมเดิร์น พร้อมเปิดตัวมุ้งไวนิลกันแมลง ผิวสัมผัสลามิเนต มอบความสวยกลมกลืนไปกับกรอบบานประตูหน้าต่างกับแนวคิด “Living Well by Transparency Living” พัฒนาสินค้าเพื่อตอบโจทย์ความต้องการและการนำไปใช้งานกลุ่ม สถาปนิก ผู้ออกแบบโครงการ และผู้บริโภค ตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านการพัฒนาวัสดุอะคริลิกด้วย สินค้า 4 กลุ่ม ได้แก่ 1) กลุ่มวัสดุก่อสร้าง เช่น หลังคา กันสาด ราวกันตก, ฟาซาด (Façade) 2) กลุ่มงานตกแต่ง 3) กลุ่มงานโฆษณา 4) กลุ่มงานสุขภัณฑ์ ในงานสถาปนิก’66 นี้ พบกับนวัตกรรมใหม่ “LINK” Facade solution ออกแบบโดยสถาปนิกชื่อดัง คุณจูน เซคิโน ผู้มีแนวคิดสร้างสรรค์ นำจุดแข็ง ความแตกต่างของวัสดุ มาสะท้อนความเป็นตัวตน ผสมผสานวิถีชีวิตของคนยุคใหม่ได้อย่างลงตัว ราวกันตกรุ่น Durable ที่ตอบโจทย์เรื่องความปลอดภัย ระแนงบังตา Fin&Shade. ที่ให้ความส่วนตัว แต่คงความหรูหรา พบกับ Living well Experience ที่บูธ Shinkoliteบ้านเพื่อคุณภาพการอยู่อาศัยอย่างแท้จริง เชิญเข้ามาพูดคุยและปรึกษาเรื่องสร้างบ้าน ทั้งดีไซน์ ฟังก์ชั่นการอยู่อาศัย งบประมาณ และระยะเวลาก่อสร้าง ฟรี ! พร้อมรู้จักนวัตกรรมการก่อสร้างบ้าน ที่ใช้หุ่นยนต์ 23 ตัวในโรงงานช่วยประกอบโครงสร้างบ้าน เสา คาน เพื่อคุณภาพที่เป๊ะ ควบกับการใช้วัสดุเกรดพรีเมี่ยม รับประกันฐานรากและโครงสร้างบ้านนาน 20 ปี พร้อมระบบหมุนเวียนอากาศ Air Factory Plus ในบ้านทั้งหลัง และระบบ Air Tightness ช่วยลดฝุ่น PM 2.5 เชื้อโรค สารก่อภูมิแพ้ กันร้อน กันเสียง พร้อมมีทีมบริการหลังการขายดูแลอย่างใกล้ชิดผู้เชี่ยวชาญการต่อเติมบ้านที่มีบริการหลากหลายสำหรับความต้องการที่แตกต่าง ​นำเสนอบริการต่อเติมหลากหลายพื้นที่รอบบ้าน ที่ตอบโจทย์การใช้ชีวิต ไม่ว่าจะเป็นโรงรถ ส่วนครัว ส่วนซักล้าง ระเบียงพักผ่อน ห้องอเนกประสงค์ รวมถึง รางน้ำฝน รั้วระแนงบังตา พื้นไม้และพื้นคอนกรีตภายนอก ผนังตกแต่งภายนอก มาทดลองฟังก์ชันการใช้งานจริง สัมผัสวัสดุจริงด้วยตัวคุณเอง พร้อมปรึกษาผู้เชี่ยวชาญได้ฟรี พร้อมโปรโมชันพิเศษที่พลาดไม่ได้ร้านค้าผู้นำนวัตกรรมสินค้าและโซลูชันเพื่อบ้าน พบกับจุดเริ่มต้นไอเดียในการทำบ้านภายใต้คอนเซ็ปต์“ Well-Being & Sustainable Living ” พร้อมเพลิดเพลินกับการช้อปสินค้าและบริการเรื่องบ้านในราคาพิเศษ ครบ จบ ในที่เดียว เพื่อให้การทำบ้านของคุณเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้นและยั่งยืนในอนาคตพบกับโปรโมชันพิเศษมากมายที่คนรักบ้านพลาดไม่ได้ อาทิ รับส่วนลดมูลค่ากว่า 200,000 บาท , รับสิทธิ์ผ่อน 0% นานสูงสุด 10 เดือน (เฉพาะในงานเท่านั้น), ค่าสำรวจหน้างาน เริ่มต้นที่ 299 บาท พิเศษ! สำหรับสมาชิก SCG Family รับคะแนนพิเศษ 5 เท่า เมื่อซื้อสินค้า/บริการ/ค่าสำรวจที่ร่วมรายการ รับข้อเสนอเดียวกันกับงานบ้านและสวนแฟร์ ได้ที่ร้าน เอสซีจี โฮม ทั่วประเทศ และ SCGHOME.com