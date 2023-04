“Finn” เพิ่มโอกาสสร้างอนาคตคนรุ่นใหม่ ด้วยหลักสูตรวิชาชีพบริหารธุรกิจระดับโลก

เมื่อการศึกษาคือโจทย์ใหญ่ที่ทุกคนต้องหาคำตอบให้กับตนเองเพื่อจะได้มีงาน มีอาชีพ และมีรายได้ที่ดี สามารถสร้างอนาคตและชีวิตที่มั่นคง ดังนั้น หนึ่งในสาขาที่ได้รับความสนใจมาอย่างต่อเนื่องคือการบริหารจัดการธุรกิจ เพราะมีวิชาต่างๆ ทั้งการจัดการ การตลาด การบัญชี การเงิน การธนาคาร การขนส่ง ธุรกิจระหว่างประเทศ ที่มีงานค่อนข้างหลากหลายให้เลือกทำและมีความต้องการอยู่เสมอ นอกจากนี้ ยังสามารถนำความรู้ที่ได้เรียนมาเพื่อใช้สร้างและดูแลธุรกิจของตนเองหากต้องการเป็นผู้ประกอบการหรือเจ้าของกิจการFinn School of Business and Tourism เป็นสถาบันการศึกษาที่ใช้หลักสูตรวิชาชีพโดยตรงจากบอร์ดการศึกษา (Awarding body ) ของประเทศอังกฤษ เปิดสอนหลักสูตรการบริหารธุรกิจและการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว มีนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศแล้วมากกว่า 20 รุ่น สามารถใช้วุฒิระดับมัธยมปลายตั้งแต่ชั้น ม.4 - ม.6 , General Educational Development (GED), IGCSE , A-Level หรือ IB เพื่อสมัครเรียนหลักสูตร level 4 , 5 Diploma โดยมีระยะเวลาเรียนที่ยืดหยุ่นตั้งแต่ 1 ถึง 2 ปีในประเทศไทย เมื่อเรียนจบสามารถสมัครเรียนต่อปริญญาตรีในระบบ Top-Up Degree อีก 1 ปี กับ 26 มหาวิทยาลัยชั้นนำประเทศอังกฤษ, ออสเตรเลีย หรือสวิตเซอร์แลนด์ เมื่อเรียนจบรับวุฒิปริญญาตรีโดยตรงจากมหาวิทยาลัยที่เลือก ทำให้สามารถเรียนจบปริญญาตรีได้ภายใน 3 ปี ซึ่งในระหว่างที่เรียนจะมีทีมอาจารย์พี่เลี้ยงให้คำปรึกษาทั้งตอนที่เรียนในไทย และตอนเรียนในต่างประเทศ นอกจากนี้ยังสามารถต่อปริญญาโทที่อังกฤษโดยใช้เวลาเรียนแค่ 1 ปี หรือจะเลือกทำงานต่ออีก 2 ปี ในประเทศอังกฤษหลังเรียนจบก็สามารถทำได้เลยโดยใช้ Graduate visaการเรียน Top-Up Degree ที่อังกฤษมีตัวอย่างมหาวิทยาลัย เช่น University College Birmingham เมื่อเรียนจบจะได้วุฒิปริญญาตรีจาก The University of Warwick ซึ่งได้รับการจัดให้เป็นมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดอันดับ 9 ใน UK และอันดับ 64 ของโลกจากการจัดอันดับโดย QS หรือ Bournemouth University ได้รับการจัดอันดับเป็นมหาวิทยาลัยรุ่นใหม่ที่ก่อตั้งไม่เกิน 50 ปี (Best Young University) ที่ดีที่สุดอันดับ 62 ของโลก หรือ University of Northampton มหาวิทยาลัยที่ร่มรื่น ทันสมัย สะดวก ประหยัด และปลอดภัยที่สุด เหมาะกับการมาศึกษาต่อและหาประสบการณ์สำหรับนักศึกษา หรือ Coventry University เป็นมหาวิทยาลัยที่ได้รับรางวัล Modern University อันดับหนึ่งของประเทศอังกฤษ มีชื่อเสียงด้าน Business และ Tourism and Hospitality มีแคมปัสทั้งในเมืองโคเวนทรีและในลอนดอน ฯลฯกวิน พันธ์ประสิทธิเวช และ ดร.ปริญญ์ ศุกรีเขตร …….กับกล่าวว่า “ระบบ Top-up degree เปิดโอกาสให้นักเรียนไทยไปศึกษาต่อต่างประเทศได้ง่ายขึ้นเมื่อเรียนจบจาก Finn เพราะเราใช้หลักสูตรโดยตรงจากบอร์ดการศึกษาที่รับรองโดยรัฐบาลอังกฤษ ซึ่งสอนวิชาชีพด้านบริหารธุรกิจและการจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและโรงแรม โดยเน้นกรณีศึกษาจากธุรกิจจริงทั่วโลก ร่วมกับให้นักเรียนทำรายงานเพื่อค้นคว้าและวิจัยเกี่ยวกับเรื่องนั้นๆ เป็นหลักสูตรที่เข้มข้น รูปแบบการเรียนเป็น Class ย่อย ไม่เน้นการท่องจำ แต่เน้นการวิเคราะห์ คาดการณ์ และประยุกต์ใช้โดยอยู่บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงที่พิสูจน์ได้ ไม่ตัดคะแนนแบบอิงกลุ่ม ได้เรียนกับอาจารย์ที่เป็นระดับผู้บริหารบริษัทตัวจริง โดยหลักสูตรนี้มีการควบคุมอย่างเข้มงวด เอกสารการเรียน โจทย์ต่างๆ สำหรับผู้เรียนจะส่งตรงมาจากประเทศอังกฤษ และบอร์ดที่อังกฤษจะเป็นผู้ตรวจและให้คะแนน รวมทั้งมีการทดสอบอาจารย์ผู้สอนให้มีความรู้ทันต่อโลกยุคใหม่อย่างสม่ำเสมอ ดังนั้นเมื่อเรียนจบนักเรียนที่นี่จึงได้รับการพิจารณาจากมหาวิทยาลัยในอังกฤษให้เข้าเรียนในระบบ Top-up Degree ปีที่ 3 ได้ง่ายกว่าเมื่อสอบผ่านหลักสูตรนี้”“การเรียนที่ Finn ผู้เรียนจะได้เรียนครบทุกอย่างเกี่ยวกับการบริหารใน 14 วิชา ตั้งแต่วิชาพื้นฐาน เช่น การบริหารธุรกิจการตลาด การเงิน ไปจนถึงวิชาการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าของกิจการ การวิเคราะห์เทรนด์ของธุรกิจทั่วโลก และเพื่อให้นักเรียนมีความรอบรู้มากขึ้น ฟินน์จะมีการเพิ่มวิชาใหม่ๆ ทันสมัยพร้อมใช้ เช่น วิชาประเมินมูลค่าหุ้นที่เรียนต่อจากวิชาไฟแนนซ์ ทำให้เห็นว่าจะนำความรู้ด้านการเงินไปใช้ได้อย่างไร เข้าใจได้ทันทีถึงสิ่งที่ได้จากการเรียน นอกจากนี้ ยังมีวิชาพื้นฐานความรู้ในเทคโนโลยีใหม่ เช่น AI , IOT , Blockchain , Chat gpt และวิชาปูพื้นฐานการทำกิจการอย่าง Business Game เกมส์จำลองธุรกิจ ที่ช่วยนักเรียนเรียนรู้และเข้าใจการทำธุรกิจ โดยเกมนี้จะเริ่มให้แก้ปัญหาเกี่ยวกับการบริหารธุรกิจตั้งแต่ปัญหาพื้นฐานและเมื่อเล่นจบระบบของเกมจะสรุปข้อมูลและ financial statement ให้แก่นักเรียน ทำให้เกิดมุมมองในการทำธุรกิจที่ดีขึ้น มี Sense of Business Ownership และอีกหลายวิชาที่เพิ่มเข้ามาให้ทันสมัยตลอด”“ส่วนหลักสูตรการบริหารจัดการท่องเที่ยวและโรงแรม ก็มีวิชาต่างๆที่น่าสนใจ โดยเน้นการเพิ่มมูลค่าควบคู่กับสร้างความยั่งยืนให้ธุรกิจในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เช่น วิชา Destination Analysis สอนว่าถ้าอยู่ในพื้นที่หนึ่งจะพัฒนาให้เกิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวสร้างรายได้ได้อย่างไร นักท่องเที่ยวที่มีกำลังซื้อสูงต้องการเห็นอะไร ได้อะไรจากการเข้ามาในพื้นที่นี้เป็นต้น ซึ่งนักเรียนต้องรู้ตั้งแต่การจัดโครงสร้างองค์กร การวางคน การทำการตลาด การจัดสรรเงินทุน การตั้งราคา ฯลฯ หรือวิชา Sustainable Tourism and Destination Development ที่สอนการสร้างความยั่งยืนให้ท้องถิ่น สิ่งแวดล้อม และธุรกิจ และการที่ประเทศไทยมีความโดดเด่นด้านการท่องเที่ยว มีกรณีศึกษามากมายทำให้นักเรียนเข้าใจง่ายเพราะเป็นเรื่องใกล้ตัว”สำหรับภาพรวมการไปเรียนหรือทำงานต่างประเทศในปัจจุบันได้รับความสนใจจากนักเรียนมากขึ้น แต่ “ฟินน์” เป็นทางหนึ่งที่ช่วยให้นักเรียนไทยไปเรียนต่อต่างประเทศได้ง่ายขึ้น ไม่ได้ต้องการเป็นเพียง “เรือจ้าง” แต่เป็นเหมือน “เรือยอร์ช” เพราะทุกอย่างที่ให้กับนักเรียน ด้วยการเอาใจใส่ที่ดีมีอาจารย์พี่เลี้ยงคอยดูแลตลอด การให้คำแนะนำปัญหาเรื่องเรียนหรือการใช้ชีวิต การให้ความรู้ด้วยแนวทางที่แตกต่าง เปลี่ยนวิธีคิดให้เป็นอินเตอร์มากขึ้น เพื่อเตรียมความพร้อมและให้โอกาสที่ดี ปลายทางไปจบมหาวิทยาลัยที่ดีมีชื่อเสียงในระดับโลก เพราะแม้ว่าวันนี้ในยุคดิจิทัลความรู้หาที่ไหนก็ได้ แต่สิ่งที่นักเรียนต้องการคือขั้นตอนการหาความรู้ การสร้างพื้นฐานที่ดีและการตั้งคำถามให้เป็นมีความสำคัญมาก ต้องเข้าใจอย่างลึกซึ้ง เพื่อให้ได้คำตอบที่ดีและหาคำตอบจากแหล่งข้อมูลที่ถูกต้องกวิน ทิ้งท้ายว่า การเรียนที่ฟินน์เป็นทางลัดสำหรับนักเรียนไทยที่ถึงแม้จะไม่ได้ในเรียนโรงเรียนนานาชาติ แต่ก็สามารถเข้าเรียนและจบปริญญาตรีจากในมหาวิทยาลัยชื่อดังของประเทศอังกฤษได้ ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนอย่างมากทั้งในเรื่องการเรียนต่อกับมหาวิทยาลัยที่อันดับสูงขึ้นในระดับปริญญาโท รวมทั้งมีโอกาสในการทำงานทั้งบริษัทต่างชาติในไทยและทำงานในต่างประเทศ ซึ่งแนวโน้มคนรุ่นใหม่มีความต้องการมากขึ้นทั้งการทำงานในบริษัทขนาดใหญ่ของต่างชาติเพราะมีโอกาสเติบโตในการทำงานได้เต็มที่ตามความสามารถ รวมถึงการไปทำงานหรือทำธุรกิจในต่างประเทศ เพราะการติดต่อสื่อสารที่สะดวกด้วยเทคโนโลยีในยุคดิจิทัลทำให้ไม่รู้สึกว่าอยู่ไกลบ้าน นอกจากนี้ ยังมีโอกาสได้รายได้สูง สร้างความก้าวหน้าในอาชีพมากขึ้น รวมถึงสร้างรายได้และนำความรู้ เทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาพัฒนาประเทศไทยอีกด้วย