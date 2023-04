บีซีพีจี เดินหน้าเต็มสูบ! โรงไฟฟ้าพลังงานลมใหญ่ที่สุดในอาเซียน

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) หรือ BCPG กล่าวทั้งนี้บีซีพีซี เป็นกลุ่มบริษัทในเครือบางจากคอร์ปอเรชั่น ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน รวมถึงลงทุนในบริษัทที่ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนนายนิวัติ กล่าวว่าในฐานะที่บีซีพีจีเป็นผู้ถือหุ้นทางอ้อมของบริษัท มอนสูน วินด์ พาวเวอร์ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ดำเนินการโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม “มอนสูน” ขนาด 600 เมกะวัตต์ ที่แขวงเซกอง และแขวงอัตตะปือ ใน สปป. ลาว ซึ่งขณะนี้โครงการฯ ได้ลงนามในสัญญาเงินกู้กับธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank) หรือ เอดีบี และกลุ่มธนาคารที่ให้การสนับสนุนผ่านเอดีบีเรียบร้อยแล้ว พร้อมกันนี้สัญญาสัมปทาน (Concession Agreement) ในการใช้พื้นที่ดำเนินโครงการฯ ที่ได้ลงนามกับรัฐบาล สปป.ลาว และสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (Power Purchase Agreement) ของโครงการฯ ที่ได้ลงนามกับการไฟฟ้าแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม (EVN) ได้มีผลบังคับใช้สมบูรณ์แล้ว โดยโครงการฯ พร้อมรับเงินกู้งวดแรกตามสัญญาเงินกู้ และกำลังดำเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้าตามแผนงานที่กำหนด ซึ่งบริษัทฯ มั่นใจว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จ และสามารถเปิดดำเนินการขายไฟฟ้าให้กับ EVN ได้ในปี 2568 ภายใต้สัญญาซื้อขายไฟฟ้าเป็นระยะเวลาทั้งสิ้น 25 ปี กับการไฟฟ้าเวียดนามอย่างแน่นอนสำหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม “มอนสูน” ซึ่งจะเป็นโรงไฟฟ้าพลังงานลมที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชีย ในขณะนี้ยังเป็นโรงไฟฟ้าพลังงานลมแห่งแรกที่มีการซื้อขายไฟฟ้าข้ามพรมแดน ระหว่าง สปป.ลาว และเวียดนาม ผ่านสายส่งขนาด 500 กิโลโวลต์โดยโครงการฯนี้มีผู้ถือหุ้นหลักประกอบด้วย บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน), ACEN Renewables International Pte. Ltd., Diamond Generating Asia, Limited (บริษัท ในกลุ่มของ Mitsubishi Corporation), Impact Electron Siam Co., Limited, STP&I Public Company Limited, SMP Consultation Sole Company Limitedสำหรับเป้าหมายและกลยุทธ์ในการดำเนินงานของบีซีพีจี ภายในปีพ.ศ. 2568 จะเป็นผู้นำด้านธุรกิจพลังงานหมุนเวียนในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกที่มีการเติบโตอย่างยั่งยืน ด้วยการ-ขยายธุรกิจด้วยการลงทุนอย่างชาญฉลาด ใช้ประโยชน์จากความเชี่ยวชาญของบริษัทในกลุ่ม และสัมพันธภาพกับพันธมิตรที่เลือกสรรแล้ว-เชื่อมโยงผู้บริโภคผ่านแพลตฟอร์มทางธุรกิจที่มีความล้ำสมัยด้วยธุรกิจบริการ energy as a service-สร้างคุณค่าให้กับผู้ถือหุ้นในฐานะผู้นำด้านพลังงานสะอาดที่มีความเป็นเลิศในการดำเนินงานและมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอ้างอิง BCPG