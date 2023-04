“Net Positive” นิยามธุรกิจยั่งยืนใหม่ เติมเต็มช่องว่าง CSR – ทำกำไร / ฐิติภา ลักษณพิสุทธิ์

ในหนังสือ Net Positive มีหลักสำคัญ 3-4 ประการ

บทความโดย ฐิติภา ลักษณพิสุทธิ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการสื่อสารแบรนด์ที่ยั่งยืน

เรื่องนี้เป็นคำถามที่เหมือนง่ายแต่ตอบยาก และบรรดาผู้เชี่ยวชาญเรื่องความยั่งยืนหลายคนบอกตรงกันว่าเมื่อก่อนคุณอาจไม่จำเป็นต้องหาคำตอบ แต่ในวันที่โลกเปลี่ยนไปจากปัญหาที่รุมเร้าอย่างการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและความเหลื่อมล้ำ แนวโน้มผู้บริโภคและนักลงทุนที่ให้ความสำคัญเรื่องการปล่อยคาร์บอนฯ การแสวงหาแนวทางใหม่ในการทำธุรกิจที่มีความรับผิดชอบมากขึ้นจึงเป็นเรื่องสำคัญในอดีตเมื่อเราพูดถึงธุรกิจเรามักจะพูดถึงเกี่ยวกับประสิทธิภาพต้นทุน จากเครื่องจักรสายการประกอบไปจนถึงคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีใหม่ๆ มักจะเกี่ยวกับการลดต้นทุน ในขณะเดียวกัน ความดีเพื่อสังคมหมายถึงความร่วมมือเพื่อการกุศลหรือการริเริ่มปลูกต้นไม้ประจำปีของพนักงาน มาจนถึงแนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร (CSR) ที่เกิดขึ้นในช่วงหลาย 10 ปีที่ผ่านมา ที่ผ่านมาหลายคนเห็นช่องว่างระหว่างรายได้กับความรับผิดชอบต่อสังคมมากเกินไปปีที่ผ่านมาเมื่อหนึ่งในนักธุรกิจที่สำคัญคนหนึ่งแห่งยุค อดีตซีอีโอบริษัทยักษ์ใหญ่อย่างยูนิลีเวอร์ และผู้นำทางความคิดเกี่ยวกับธุรกิจที่ยั่งยืน และผู้เขียนหนังสือที่ขายดีเกี่ยวกับเมกะเทรนด์ ได้แนะนำแนวคิดนี่จึงกลายเป็นนิยามใหม่ของธุรกิจและเป็นแนวทางความรับผิดชอบมากขึ้นขององค์กรที่น่าสนใจอย่างยิ่งวิพากษ์จุดอ่อนของรูปแบบดั้งเดิมในการดำเนินธุรกิจ โดยระบุว่าและขยายความว่าโพลแมนและวินสตัน เสนอรูปแบบโมเดลธุรกิจใหม่ที่ชื่อมีแนวคิดหลักในการสร้างความดีแทนที่จะสร้างความเสียหายซึ่งเป็นโมเดลธุรกิจในแบบที่แตกต่างออกไปจากปัจจุบัน ภายใต้หลักการเบื้องต้น 5 ประการที่จะขับเคลื่อนบริษัทต่างๆ ไปสู่ Net Positive ได้แก่เขายกตัวอย่างง่ายๆให้เห็นภาพว่า ตัวอย่างเช่น ธุรกิจเหล่านี้จะกำจัดคาร์บอนออกไปให้มากกว่าคาร์บอนที่ธุรกิจเหล่านั้นปล่อยออกมา ไม่ใช่แค่ชดเชยให้เหลือศูนย์แต่ต้องเพิ่มมากกว่าเดิม ธุรกิจเหล่านี้จะใช้พลังงานหมุนเวียนรวมถึงวัสดุหมุนเวียน ไม่สร้างขยะและสร้างทุกสิ่งโดยหลักการหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ได้อย่างเต็มรูปแบบ เป็นต้นความก้าวหน้าของเทคโนโลยีได้สร้างความเป็นไปได้มากขึ้นสำหรับนวัตกรรมทางสังคม และตอกย้ำความเป็นจริงที่ว่าความรับผิดชอบต่อสังคมควรถูกสร้างขึ้นในการดำเนินธุรกิจ ความเป็นบวกสุทธิคือวิวัฒนาการของความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร และการใช้เทคโนโลยีเชิงกลยุทธ์ช่วยให้ผู้นำธุรกิจสามารถดำเนินการอย่างรวดเร็วเพื่อผลักดันผลกระทบเชิงบวกต่อสังคม ในขณะเดียวกันก็สร้างมูลค่าระยะยาวให้กับธุรกิจได้แก่ธุรกิจจำเป็นต้องเข้าใจผลกระทบระยะยาวของการตัดสินใจใดๆ แม้ว่าเป้าหมายทางธุรกิจจะขึ้นอยู่กับรายได้ก็ตาม เมื่อบริษัทมุ่งเน้นไปที่รายได้เพียงอย่างเดียว พวกเขามองข้ามปัจจัยอื่นๆ ในธุรกิจบริษัท Net-positive ตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด รวมถึงพนักงาน ผู้บริโภค ผู้ถือหุ้น ซัพพลายเออร์ และชุมชน คนเป็นรากฐานของบริษัทที่คิดบวก โดยเพิ่มองค์ประกอบของมนุษย์ในการตัดสินใจทางธุรกิจแต่ละครั้ง ตัวอย่างเช่น การเพิ่มผลประโยชน์ของพนักงานให้สูงสุดควรเป็นปัจจัยสำคัญเมื่อพูดถึงเทคโนโลยีระบบอัตโนมัติ แทนที่จะสร้างประสิทธิภาพ พนักงานจะเพิ่มทักษะหรือเพิ่มทักษะเพื่อยกระดับอาชีพของพวกเขาได้อย่างไร นี่เป็นโอกาสสำหรับพนักงานที่จะเติบโตและสามารถดึงดูดผู้มีความสามารถใหม่ ๆ ได้เหตุใดจึงควรเป็นการลงทุน การลงทุนสามารถแปลเป็นเวลาที่จัดสรรสำหรับการวิจัย การจัดการ และการกระจายทรัพยากร ตัวอย่างเช่น แม้ว่าเทคโนโลยีใหม่อาจให้โอกาสในการสร้างรายได้มากขึ้น แต่ผลกระทบระยะยาวที่มีต่อสิ่งแวดล้อมสามารถลดมูลค่าของการลงทุนได้– หัวใจสำคัญอันหนึ่งของ Net Positive คือการให้ที่มากกว่าได้รับ มากกว่าความพยายามในการแก้ปัญหาผลกระทบที่องค์กรสร้างขึ้น พวกเขายังเชื่อว่าบริษัทสามารถร่วมช่วยแก้ปัญหา และร่วมเผชิญความท้าทายที่ยิ่งใหญ่มากกว่าการทำเพื่อประโยชน์ของบริษัทเพียงอย่างเดียว เช่น การยกระดับอุตสาหกรรมอาหารที่ซัพพลายเชนที่เกี่ยวข้องกับเกษตรกรรม ได้ดำเนินการเพื่อตอบสนองเป้าหมาย SDG 3 Good Health & Well-being และ SDG 15 Life on Land หรือการที่บริษัทโซเชียลมีเดีย ที่ช่วยให้ผู้คนค้นพบความจริง ในขณะที่เสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับกระบวนการเพื่อประชาธิปไตย เป็นต้น1.Paul Polman and Andrew Winston, “Net positive: how courageous companies thrive by giving more than they take”, Harvard Business Review Press, 20212. https://www.forbes.com/.../net-positive-is-the-new.../... 3. https://hbr.org/2021/09/the-net-positive-manifesto 4. https://www.euruni.edu/.../paul-polman-andrew-winston.../