Chula Zero Waste สร้างผลงานต่อเนื่อง UNEP ปลื้มจัดการขยะเห็นผลเป็นรูปธรรม

คณะทำงานจากโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (United Nations Environment Programme - UNEP) และโครงการตั้งถิ่นฐานมนุษย์แห่งสหประชาชาติ (United Nations Human Settlements Programme - UN-Habitat) ได้มาเยือนจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและศึกษาดูงานโครงการ Chula Zero Waste เนื่องในวันปลอดขยะสากล เมื่อวันที่ 30 มีนาคมที่ผ่านมา โดยได้เยี่ยมชมสถานีคัดแยกขยะในโรงอาหาร การใช้เครื่องย่อยสลายชีวภาพและเครื่องอัดขยะในมหาวิทยาลัยคณะทำงาน UNEP ชื่นชมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่ได้ริเริ่มโครงการ Chula Zero Waste และสร้างระบบการจัดการขยะอย่างครบวงจรมาตั้งแต่ 7-8 ปีที่แล้ว แสดงให้เห็นว่าจุฬาฯ ตั้งใจมุ่งมั่นอย่างจริงจัง ในเรื่องการจัดการขยะ โดยมีนโยบายและแผนงานการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง สู่ปลายทางอย่างต่อเนื่อง ชัดเจน และเห็นผลเป็นรูปธรรม อาทิ มีระบบการแยกขยะในโรงอาหารสำนักงาน นโยบายลดขยะพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งโดยการไม่แจกถุง ลดการใช้หลอด เปลี่ยนการใช้แก้วน้ำเป็นแก้ว Zero Waste Cup การเพิ่มตู้กดน้ำดื่มสะอาด เป็นต้น การแยกขยะภายในจุฬาฯ นอกจากจะมีการแยกขยะแบบละเอียดแล้ว ยังมีการลงทุนในเทคโนโลยีที่ใช้จัดการขยะอย่างเหมาะสมกับบริบทเมืองและปริมาณขยะที่เกิดขึ้นในพื้นที่ เช่น เครื่องย่อยสลายชีวภาพ หรือ Biodigester และเครื่องอัดขยะ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามในการต่อสู้กับมลพิษทางขยะของประชาคมจุฬาฯ๐โครงการ Chula Zero Wasteริเริ่มโดยสถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาฯ ร่วมกับสำนักบริหารระบบกายภาพ จุฬาฯ ด้วยเจตจำนงอันแน่วแน่ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในการสร้างความยั่งยืนและสิ่งแวดล้อมที่ดีให้เกิดขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนวิถีชีวิตที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมของประชาคมจุฬาฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้เกิดขึ้นกับนิสิต โครงการ Chula Zero Waste ได้สร้างความร่วมมือจากหลายภาคส่วนในการพัฒนาการดำเนินงานระบบการจัดการขยะและของเสียที่มีประสิทธิภาพทั้งขยะที่เป็นอันตรายและไม่เป็นอันตรายที่เกิดจากปฏิบัติงานและกิจกรรมต่าง ๆ นำไปใช้อย่างทั่วถึงภายในมหาวิทยาลัยและชุมชนโดยรอบ เป็นตัวอย่างที่ชัดแจ้งว่าการริเริ่มสร้างสรรค์โครงการ Chula Zero Waste แสดงให้เห็นถึงศักยภาพนโยบายของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สามารถขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและส่งเสริมอนาคตที่ยั่งยืนสำหรับทุกคนได้เป็นอย่างดี“ขยะ” เป็นหนึ่งในภัยคุกคามต่อสุขภาพมนุษย์ สร้างความเสียหายให้กับเศรษฐกิจโลกหลายแสนล้านดอลลาร์ต่อปี ทำให้วิกฤติการณ์ของโลกรุนแรงขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มลพิษทางอากาศผลกระทบต่อธรรมชาติ และการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ หากไม่มีการจัดการอย่างเร่งด่วน คาดการณ์ว่ามนุษยชาติจะสร้างขยะมูลฝอยในเขตชุมชนจำนวน 3.88 พันล้านตันต่อปี ภายในปี 2593 ซึ่งปัจจุบันขยะร้อยละ 45 ยังได้รับการจัดการที่ไม่ถูกต้อง๐ วันปลอดขยะสากลChula Zero Waste ให้ความสำคัญกับแนวทางลดขยะให้เป็นศูนย์ ส่งเสริมการผลิตและการบริโภค ที่มีความรับผิดชอบ และก้าวไปสู่ระบบหมุนเวียนที่ยั่งยืน ซึ่งสอดคล้องกับสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ (United Nations General Assembly - UNGA) ในการประชุมของ UNGA สมัยที่ 77 ได้เน้นถึงศักยภาพของความคิดริเริ่มแนวทางลดขยะให้เป็นศูนย์ เพื่อส่งเสริมการจัดการและการลดของเสียที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืน จึงประกาศให้วันที่ 30 มีนาคมของทุกปี เป็น “วันปลอดขยะสากล”ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก โครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (United Nations Environment Programme - UNEP) จะร่วมมือกับโครงการตั้งถิ่นฐานมนุษย์แห่งสหประชาชาติ (United Nations Human Settlements Programme - UN-Habitat) และคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมสำหรับเอเชียและแปซิฟิก (Economic and Social Commission for Asia and the Pacific - ESCAP) เพื่อประกาศวันปลอดขยะสากลครั้งแรกในภูมิภาคระหว่างการประชุม Asia Pacific Forum on Sustainable Development ครั้งที่ 10 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักในประเด็นปัญหาการจัดการขยะอย่างเร่งด่วนในภูมิภาค มุ่งเน้นความสำคัญของการดำเนินมาตรการห่วงโซ่คุณค่าอย่างครบวงจร ตั้งแต่การหลีกเลี่ยงการสร้างขยะและของเสียไปจนถึงการจัดการที่ยั่งยืน พร้อมทั้งนำเสนอแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดและทุ่มเทสร้างสรรค์นวัตกรรมอย่างต่อเนื่องจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่าง ๆ เพื่อลดการสร้างของเสียตั้งแต่ต้นทางสู่ปลายทาง เพื่อเรียกร้องให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องตั้งแต่ภาครัฐบาล ภาคธุรกิจเอกชน ภาคประชาสังคม และเยาวชน สร้างการมีส่วนร่วมอย่างกระตือรือร้น๐ เป้าหมาย และความร่วมมือ เพื่อสิ่งแวดล้อมโครงการ Chula Zero Waste ตั้งเป้าหมายที่จะนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์ให้ได้ 75% ภายในปี 2583 โดยเพิ่มการมีส่วนร่วมของประชาคมจุฬาฯ สร้างพฤติกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะกับนิสิตให้เกิดการขยายผล ส่งต่อประสบการณ์และสิ่งที่จุฬาฯ เรียนรู้มา เผยแพร่ให้สังคมภายนอกสามารถนำไปต่อยอดและใช้ได้จริง พร้อมทั้งสร้างการร่วมมือระหว่างองค์กร สู่สังคม และประเทศชาติ ทั้งนี้ ในปี 2566 โครงการ Chula Zero Waste ได้รับความร่วมมือกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ในการเป็นภาคีที่ปรึกษาที่จะทำงานร่วมกับโรงเรียน ศาสนสถาน ชุมชน อาคารสำนักงาน และบริษัทต่าง ๆ ในโครงการพัฒนาเขตนำร่องการจัดการขยะมูลฝอยที่ต้นทางอย่างยั่งยืนในกรุงเทพมหานคร ในกิจกรรมลดและคัดแยกขยะในองค์กรในพื้นที่เขตปทุมวัน รวมถึงร่วมมือกับสำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาฯ (PMCU) ในการจัดการขยะในแหล่งกำเนิดด้วยการต่อยอดในอนาคต โครงการ Chula Zero Waste จะเน้นไปที่การสื่อสารให้มากขึ้น เนื่องจากระบบ Infrastructure ในการจัดการขยะค่อนข้างพร้อมทำงานอย่างเต็มที่แล้ว เพื่อสร้างความตระหนักให้ประชาคมจุฬาฯ ทั้งบุคลากรและนิสิต หันมาใส่ใจผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมที่ทุกคนมีส่วนสร้าง ใส่ใจกับขยะที่เกิดขึ้นในการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยมากขึ้น เลือกพฤติกรรมเพื่อรักษ์สิ่งแวดล้อม เช่น ลดขยะที่ต้นทาง พกกระติกน้ำ เลือกปริมาณข้าวที่เหมาะกับตนเอง พยายามกระตุ้น Sustainable Lifestyle ให้เกิดขึ้นอย่างจริงจัง เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนงานด้านความยั่งยืนไปพร้อม ๆ กันในวันเดียวกันนั้น Chula Zero Waste ได้จัดกิจกรรมเล็กๆ แสนอบอุ่นระหว่างน้องๆ นิสิตจุฬาฯ กับพี่ ๆ ทีม Chula Zero Waste “การกินข้าวครั้งแรก Zero Waste Day’s Potluck Dinner” เพื่อพบปะคนที่สนใจเรื่องสิ่งแวดล้อมเหมือนกัน ณ อุทยาน 100 ปี จุฬาฯ ภายในงานมีกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ กิจกรรม Potluck Dinner กินอาหารที่แต่ละคนเอามาแบ่งกัน กิจกรรม Networking Session ทำความรู้จักเพื่อนๆ ที่มีความสนใจคล้ายกัน กิจกรรม Climate Fresk เรียนรู้ต้นตอและผลกระทบของวิกฤตโลกร้อนผ่านการ์ดอ่านรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อประกาศเจตนารมณ์ด้านการจัดการขยะและของเสีย เนื่องในโอกาสที่สหประชาชาติประกาศให้วันที่ 30 มีนาคม ของทุกปีเป็น “วันปลอดขยะสากล” (World Zero Waste Day) ได้ที่Facebook : Chula Zero Wastehttps://www.facebook.com/chulazerowaste/posts/pfbid0F4vkmXMyKhWM2WqSQhQLYcLBaGrHLFXCCNs4eTBDzieN22sAWHsocFTisRC6XVVFlFacebook : United Nations Thailand สหประชาชาติ ประเทศไทยhttps://www.facebook.com/uninthailand/posts/pfbid02cqqCciaViX8Ks2BY7eNnxcR62G9FRWKKgWe9QV7D621Q1MGS5bJ8idKUZornBaGWlFacebook : UN Environment Programme in Asia Pacifichttps://www.facebook.com/UNEPROAP/posts/pfbid05g5UXBMFr5czfvhQ7fv3x8z63E841dpAfrVeGEPLmutreJ7tytJR76Fas2vgnq95lติดตามภารกิจและกิจกรรมของโครงการ Chula Zero Waste ได้ที่http://www.chulazerowaste.chula.ac.th/หรือทาง Facebook : chulazerowaste https://www.facebook.com/chulazerowaste/?locale=th_THและ Twitter : chulazerowaste https://twitter.com/chulazerowasteสามารถอ่านรายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายด้านการบริหารจัดการขยะและขยะอันตราย ขับเคลื่อนความยั่งยืนในจุฬาฯ ได้ที่ https://www.chula.ac.th/news/95183/