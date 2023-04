เริ่มรายแรก !! เป๊ปซี่ ใช้ขวดจากพลาสติกรีไซเคิล "rPET" 100% วางตลาดเมษานี้

เครื่องดื่มเป๊ปซี่ โดยบริษัท ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค เบเวอเรจ (ประเทศไทย) จำกัด เดินหน้าปลุกพลังสำนึกรักสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ด้วยการจับมือพันธมิตร สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (PMCU) และบริษัท เอ็นวิคโค จำกัด จัดงานแถลงข่าว “Pepsi Recycled PET Bottle Campaign” อย่างเป็นทางการ เพื่อประกาศความพร้อมในการใช้ขวดจากพลาสติกรีไซเคิล 100% (ขวด rPET 100%) เป็นเจ้าแรกในตลาดเครื่องดื่มน้ำอัดลม ซึ่งจะวางจำหน่ายภายในเดือนเมษายน 2566 ภายใต้แคมเปญสุดว้าว“สำนึกซ่า กล้าเปลี่ยนเพื่อโลก”ทั้งนี้ เพื่อตอกย้ำความเป็นแบรนด์เครื่องดื่มน้ำอัดลมยอดนิยม ที่นำเสนอเทรนด์ใหม่ๆ ให้แก่ผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง และส่งเสริมภาพลักษณ์แบรนด์สุดซ่าขวัญใจวัยรุ่นที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม โดยเตรียมออกสตาร์ทโมเม้นท์สำคัญครั้งแรกร่วมกับ PMCU ติดตั้งถังขยะดีไซน์พิเศษสำหรับใส่ขวด PET ทั่วบริเวณสยาม สแควร์ ตั้งแต่ช่วงสงกรานต์นี้ - ธันวาคม 2566 และผนึกกำลังกับเอ็นวิคโค ผู้ผลิตเม็ด rPET ที่ได้มาตรฐานสากลและผ่านการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ประเทศไทย เป็นเจ้าแรก ส่งเสริม Bottle-to-Bottle Recycling มุ่งสู่เศรษฐกิจหมุนเวียนกล่าวว่า “ที่ผ่านมา เป๊ปซี่ ประเทศไทย มุ่งมั่นในการส่งต่อสีสันใหม่ของความอร่อย ซ่า สดชื่นในทุกโมเม้นท์แห่งความสนุกให้แก่ผู้บริโภคชาวไทย ผ่านผลิตภัณฑ์ยอดนิยมทั้งเป๊ปซี่และเป๊ปซี่ไม่มีน้ำตาลมาอย่างต่อเนื่อง โดยในปีนี้เราภูมิใจมากที่จะได้ประกาศอีกหนึ่งความพร้อมของเราในการใช้ขวดจากพลาสติกรีไซเคิล 100% เป็นเจ้าแรกในตลาดเครื่องดื่มน้ำอัดลม นำร่องด้วยเครื่องดื่มเป๊ปซี่® ขนาด 550 มิลลิลิตร เพื่อช่วยลดปริมาณการใช้พลาสติกใหม่ (Virgin PET) อย่างเป็นรูปธรรม ผ่านแคมเปญ ‘สำนึกซ่า กล้าเปลี่ยนเพื่อโลก’ ที่ต้องการปลุกพลังความซ่าสไตล์สายกรีนของคนรุ่นใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ซึ่งสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของบริษัท ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค เบเวอเรจ (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเครื่องดื่มชั้นนำภายใต้แบรนด์สินค้าของซันโทรี่และเป๊ปซี่โคในประเทศไทย ที่มุ่งส่งเสริมการจัดการบรรจุภัณฑ์อย่างยั่งยืน ตั้งแต่การออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ใช้ขวด PET คุณภาพดี สามารถนำกลับมารีไซเคิลได้ 100% เพื่อแปรสภาพใหม่เป็นขวดพลาสติกรีไซเคิล (recycled PET) หรือ ขวด rPET ซึ่งเป็นหนึ่งในเมกะเทรนด์ด้านบรรจุภัณฑ์แห่งความยั่งยืน และผู้ผลิตทั่วโลกกำลังให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก""ส่วนในประเทศไทย กระทรวงสาธารณสุข ได้อนุญาตให้สามารถใช้ขวด rPET นำกลับมาใช้เป็นบรรจุภัณฑ์เครื่องดื่มได้อย่างปลอดภัย ทั้งนี้ ตามมาตรฐานความปลอดภัยที่ อย. กำหนด โดยเราจะเริ่มเปิดตัวครั้งแรกด้วยเครื่องดื่มเป๊ปซี่ และเป๊ปซี่ไม่มีน้ำตาล ขนาด 550 มิลลิลิตร ในช่วงเดือนเมษายนนี้ ก่อนจะตามมาด้วยผลิตภัณฑ์ในเครือฯ อย่างชาอู่หลงพร้อมดื่มทีพลัส (TEA+) เป็นลำดับถัดไป นอกจากนี้ยังมีการปรับแพ็กเกจจิ้งใหม่เป็นคำว่า ‘เป๊ปซี่ ขวดรีไซเคิล 100% (Pepsi 100% Recycled)’ เพื่อแจ้งผู้บริโภคถึงการเปลี่ยนเป็นขวด rPET อย่างเป็นทางการด้วย”ด้านกล่าวว่า “PMCU ในฐานะผู้บริหารพื้นที่พาณิชย์โดยรอบรั้วจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้วางแผนพัฒนาพื้นที่เขตพาณิชย์ในบริเวณสามย่านและสยามให้เป็นต้นแบบเมืองอัจฉริยะ ภายใต้แนวคิด ‘SAMYAN SMART CITY’ ซึ่งมีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาพื้นที่แห่งนี้ให้เป็นย่านแห่งนวัตกรรมที่สร้างสรรค์คุณค่าแก่ชุมชนและสังคมผสานกับคุณภาพชีวิต ตลอดจนธุรกิจ โดยมุ่งหวังให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการดำรงชีวิตที่ดีและยั่งยืนด้วย 7 แนวคิดหลักหรือ ‘SMART 7’ ประกอบด้วย SMART MOBILITY, SMART ENERGY, SMART LIVING, SMART PEOPLE, SMART GOVERNANCE, SMART ECONOMY และ SMART ENVIRONMENT การจัดการขยะ (Waste Management) ที่ร่วมกับ CHULA ZERO WASTE ซึ่งดำเนินการโดยยึดหลักการลดขยะที่ต้นทางและการจัดการขยะปลายทางให้เกิดประโยชน์สูงสุด ตามแนวคิดขยะเหลือศูนย์ (Zero Waste) รวมถึงจัดการขยะไม่ให้คงค้างในพื้นที่ เพื่อทำให้ขยะที่จะถูกนำไปกำจัดเหลือศูนย์ทั้งนี้ โดยเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ พ.ศ.2562 จนถึงปัจจุบัน ด้วยการจัดระบบการแยกขยะอย่างครบวงจร สำหรับกิจกรรมภายใต้แคมเปญ ‘สำนึกซ่า กล้าเปลี่ยนเพื่อโลก’ ที่ร่วมกับทางเป๊ปซี่ในครั้งนี้ นับว่ามีความสอดคล้องกับนโยบายของ PMCU โดยเฉพาะแนวคิดในด้าน SMART ENVIRONMENT ซึ่งสนับสนุนให้ทุกคนในสังคมร่วมกันแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง ขยะที่ได้จากการแยกนั้นสามารถนำกลับสู่กระบวนการรีไซเคิลและสามารถนำกลับมาใช้ใหม่เพื่อลดปริมาณขยะ ซึ่งจะช่วยลดภาวะโลกร้อน สร้างประโยชน์ต่อสังคมได้อย่างยั่งยืน”กล่าวถึงมาตรฐานความปลอดภัยและคุณภาพของบรรจุภัณฑ์รีไซเคิลที่ผลิตจาก PCR PET (Post-Consumer Recycled PET) ว่า “เอ็นวิคโค ก่อตั้งขึ้นจากแนวคิดพื้นฐาน 3 ประการ ได้แก่ สิ่งแวดล้อม (Environment) การหมุนเวียน (Circular) และการทำงานร่วมกัน (Collaboration) โดยส่งเสริมความร่วมมือและสนับสนุนการดำเนินงานของภาคส่วนต่างๆ ในสังคมผ่านการนำหลักการเศรษฐกิจหมุนเวียนมาปรับใช้ เพื่อสนับสนุนการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่ามากที่สุด ซึ่งวัตถุดิบทั้งหมด 100% เป็นพลาสติกใช้แล้วในประเทศไทย จากเครือข่ายพันธมิตรและชุมชนต่างๆ""โดยมีเป้าหมายสำคัญคือการคืนคุณค่าให้กับพลาสติกใช้แล้วให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่คุณภาพสูง ด้วยการใช้เทคโนโลยีการรีไซเคิลที่ทันสมัย ควบคุมการผลิตตลอดกระบวนการโดยห้องปฏิบัติการมาตรฐานยุโรปภายในโรงงาน เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติกรีไซเคิล PCR PET 100% ภายใต้แบรนด์ InnoEco เกรดสัมผัสอาหารที่มีคุณภาพสูง ผ่านมาตรฐานความปลอดภัยระดับสากล ทั้ง USFDA และ อย. เป็นรายแรกของประเทศไทย สามารถใช้ผลิตเป็นภาชนะบรรจุภัณฑ์สัมผัสอาหารได้ พร้อมได้รับรางวัลจากเวทีระดับโลกมากมาย ซึ่งช่วยการันตีถึงคุณภาพและความน่าเชื่อถือของเรา ดังนั้น ในฐานะของ ผู้จัดจำหน่ายเม็ดพลาสติกรีไซเคิล ชนิด PCR PET ให้แก่ทางบริษัท ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค เบเวอเรจ (ประเทศไทย) จำกัด ขอยืนยันให้ผู้บริโภคมั่นใจถึงคุณภาพของเม็ดพลาสติกรีไซเคิลที่ใช้ผลิตเป็นบรรจุภัณฑ์เครื่องดื่มเป๊ปซี่ว่ามีคุณสมบัติโดดเด่น ทั้งความสะอาด และปลอดภัยตามมาตรฐาน อย. อย่างแน่นอน”สำหรับกิจกรรมแรกภายใต้แคมเปญ “โดยเครื่องดื่มเป๊ปซี่ และ PMCU ในครั้งนี้ จะเริ่มคิกออฟด้วยการติดตั้งถังขยะดีไซน์พิเศษสำหรับใส่ขวด PET โดยเฉพาะ ทั่วบริเวณสยามสแควร์ ตั้งแต่สงกรานต์นี้ - ธันวาคม 2566 และยังได้ “PROXIE” พรีเซ็นเตอร์ของเป๊ปซี่มาร่วมในงานแถลงข่าว เพื่อส่งเสริมให้คนรุ่นใหม่วัยซ่าหันมาให้ความสำคัญกับปัญหาขยะพลาสติกและการจัดการบรรจุภัณฑ์หลังการบริโภคเพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะทำการเก็บรวบรวมขวด PET ใช้แล้วจากประชาชนทั่วไป รวมถึงกิจกรรมและงานอีเว้นต์ต่างๆ ภายในพื้นที่สยามสแควร์ อาทิ งานสงกรานต์สยาม ผ้าขาวม้าปล่อยจอย ประจำปี 2566 หลังจากนั้นจะนำขวด PET ใช้แล้วที่รวบรวมได้ไปจัดกิจกรรมเซอร์ไพรส์ในปลายปีนี้