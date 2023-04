มูลนิธิเอสซีจี จับมือ ช่องOne31 ส่งเกมโชว์ใหม่ ย้ำแนวคิด Learn To Earn ชวนเยาวชนค้นหาตัวตน -พัฒนาทักษะและความรู้ให้อยู่รอดในโลกปัจจุบัน

“มูลนิธิเอสซีจี” ร่วมกับ ช่อง One31 ส่งเกมโชว์ใหม่ “เก่งสู้เก่ง สานฝัน สร้างอาชีพ” ลงจอทุกเสาร์ตลอดเดือนเมษายนนี้ ชวนคนรุ่นใหม่ ค้นหาความชอบ อาชีพที่ใช่ ตอบโจทย์โลกยุคใหม่ ภายใต้แนวคิด Learn To Earn เรียนรู้เพื่ออยู่รอด ผ่านการประชันความรู้ ชิงทุน-ต่อยอดเพื่อพัฒนาอาชีพ มูลค่า 50,000 บาท



นางสาวสุวิมล จิวาลักษณ์ กรรมการและผู้จัดการมูลนิธิเอสซีจี เปิดเผยว่า หลังจบรายการ “Young Survivors รุ่นนี้…ต้องรอด” ภาคแรกของแนวคิด Learn To Earn ซึ่งได้รับการตอบรับจากเยาวชนคนรุ่นใหม่เป็นอย่างดี ในปี 2566 นี้ แนวคิด Learn To Earn ยังคงเดินหน้าเพื่อเปิดพื้นที่แห่งโอกาสให้เยาวชนไทยที่มากความสามารถ ได้แสดงออก โดยปีนี้ มูลนิธิฯ ได้จับมือกับ ช่อง One 31 สร้างสรรค์ -รายการเกมโชว์ ที่เยาวชนผู้ร่วมรายการจะต้องนำความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติมาแข่งขันประชันไหวพริบเพื่อชิงเงินทุนเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ ในรายการ “เก่งสู้เก่ง สานฝัน สร้างอาชีพ” -เพื่อจุดประกายให้เยาวชนไทยได้รู้ว่าตนเองชอบอะไร ถนัดอะไร และต้องไม่หยุดเรียนรู้ ไม่หยุดพัฒนาตนเอง เพื่อให้ตอบโจทย์และทันต่อโลกแห่งอนาคต



“ปีนี้ มูลนิธิเอสซีจีได้เปลี่ยนรูปแบบการนำเสนอมาเป็นรายการเกมโชว์ และใช้เยาวชน ที่มีความสามารถ และมีความฝันที่จะเดินทางในสาขาอาชีพต่างๆ เช่น มัคคุเทศก์ ช่างอิเล็กทรอนิกส์ หรือ Influencer ตัวจริง เสียงจริง เป็นผู้ร่วมรายการ- โดยเยาวชนที่มาร่วมปฏิบัติภารกิจในรายการ จะต้องใช้ความรู้ที่มีอยู่มาปฏิบัติภารกิจให้สำเร็จ ผู้ชนะจะได้รับเงินรางวัล 50,000 บาทเพื่อเป็นทุนในการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพต่อไป ซึ่งรับรองว่าสนุกสนาน และได้ความรู้เหมาะกับทุกๆ เจนเนอเรชั่น” นางสาวสุวิมลกล่าว



รายการ “เก่งสู้เก่ง สานฝัน สร้างอาชีพ” เป็นรายการเกมโชว์ที่เยาวชนผู้ร่วมรายการจะต้องมาแข่งขันประชันไหวพริบและความรู้ความสามารถ ด้วยการใช้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติมาปฏิบัติภารกิจให้สำเร็จ ดำเนินรายการโดย อ๊อฟ ชัยนนท์ หาญคีรีรัตน์ พิธีกรสายเลือดใหม่วงการเกมโชว์ ออกอากาศทุกวันเสาร์ตลอดเดือนเมษายนนี้ รวมทั้งสิ้น 4 ตอน เริ่มวันเสาร์ที่ 1 เมษายน 2566 – 28 เมษายน 2566 เวลา 16.00 น. ทางช่อง One31