foodpanda ชูนโยบาย "Food Sustainability" จับมือ WWF ประกาศจุดยืน "ไม่จำหน่ายเมนูหูฉลาม"

จากผลสำรวจขององค์กร WildAid ในปี พ.ศ. 2560 พบว่า ฉลามสายพันธุ์ต่างๆ ทั่วโลกถูกฆ่ากว่า 100 ล้านตัวในแต่ละปี และในจำนวนนั้นมีฉลามกว่า 73 ล้านตัวถูกนำไปใช้ทำเมนูหูฉลาม และในประเทศไทยยังมีร้านอาหารในกรุงเทพฯ มากกว่า 100 ร้านที่ยังมีเมนูหูฉลามจำหน่าย ในระดับราคาตั้งแต่ 300 – 4,000 บาท จึงเป็นเหตุผลให้ foodpanda ผู้ให้บริการเดลิเวอรีอาหารของกินของใช้ ตัดสินใจก้าวเข้ามามีบทบาทในการรณรงค์ไม่จำหน่ายเมนูหูฉลามบนแพลตฟอร์ม ซึ่งความร่วมมือครั้งนี้ไม่ใช่เฉพาะ foodpanda ประเทศไทยเท่านั้น แต่ยังรวมถึง foodpanda ฮ่องกงและสิงคโปร์ก็ร่วมแคมเปญมาแล้วก่อนหน้านี้เช่นกันกล่าวว่า “foodpanda ให้ความสำคัญ กับการส่งเสริมเรื่องการบริโภคอย่างยั่งยืน การร่วมมือระหว่าง foodpanda และ WWF ในแคมเปญ KEEPING SHARKS OFF OUR PLATES เป็นการเน้นย้ำจุดยืนของเราให้ชัดเจนขึ้น และยังมีการประชาสัมพันธ์อย่างสม่ำเสมอ กับร้านค้าพันธมิตรและลูกค้า รวมถึงการสื่อสารภายในองค์กรกับพนักงานของเรา เพื่อสร้างการรับรู้ในแคมเปญนี้”“foodpanda ได้เรียนรู้ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมที่เป็นประโยชน์จาก WWF และยังมีข้อมูลที่น่าสะเทือนใจ คือการได้รู้ว่า ประเทศไทยเป็นอันดับ 2 ในการส่งออกหูฉลาม ทำให้เราตัดสินใจไม่เพิกเฉยกับสิ่งนี้ แม้การห้ามไม่ให้จำหน่าย เมนูหูฉลามบนแอปฯ foodpanda อาจส่งผลกระทบด้านรายได้ แต่ไม่สามารถเทียบได้กับผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม เราจึงไม่ลังเลที่จะร่วมเป็นกระบอกเสียงและผลักดันนโยบายนี้” ศิริภาเสริมจากการประเมินสถานภาพทางการอนุรักษ์ของฉลามในน่านน้ำไทย พ.ศ. 2563 โดยสำนักงานนโยบายและ แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) พบว่า ฉลามที่พบได้ในน่านน้ำไทยกว่าครึ่ง หรือ 47 ชนิด จาก 87 ชนิด มีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์ (Vulnerable) ไปจนถึงใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่ง (Critically Endangered) จากการทำประมงเกินขนาด และการถูกจับเป็นสัตว์น้ำพลอยได้ ดังนั้นการแสดงจุดยืนของ foodpanda ร่วมกับ WWF ในครั้งนี้ จะช่วยสร้างการรับรู้ถึงผลเสียของการบริโภคเมนูหูฉลาม และรับรู้ถึงความสำคัญของฉลามที่มีต่อระบบนิเวศน์ ทางทะเลกันมากขึ้นด้านเปิดเผยว่า “WWF ประเทศไทย เริ่มรณรงค์เกี่ยวกับเมนูหูฉลามมากว่า 3 ปีแล้ว แต่ในประเทศอื่น ๆ เราทำเรื่องนี้มานานกว่า 10 ปี ไม่ว่าจะเป็นในจีน ฮ่องกง สิงคโปร์ อินโดนีเซีย รวมถึงมาเลเซีย WWF ยินดีอย่างยิ่งที่ได้ภาคเอกชนอย่าง foodpanda มาร่วมแคมเปญ ในฐานะผู้ให้บริการเดลิเวอรี่อาหาร ซึ่งสามารถเป็นกระบอกเสียงในการสื่อสารกับร้านอาหารและผู้บริโภคโดยตรง ได้เป็นอย่างดี โดยก่อนหน้านี้ foodpanda ฮ่องกงและสิงคโปร์ ก็ได้ร่วมกับ WWF รณรงค์ไม่จำหน่ายเมนูหูฉลามบนแอปฯ ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของทั้งสององค์กร และยังทำให้เราสามารถสานต่อกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อม ร่วมกันได้ในอนาคต” พิมพ์ภาวดี กล่าวสำหรับแนวทางความยั่งยืนของ foodpanda ประเทศไทย คือการเริ่มต้นที่ตัวองค์กรเอง โดยเน้นขับเคลื่อน จากภายในสู่ภายนอก อาทิ● ร่วมกับองค์กรพันธมิตรและร้านค้า รณรงค์การใช้ภาชนะใส่อาหารที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและย่อยสลายได้● ร่วมมือกับองค์กรพันธมิตร สนับสนุนให้ไรเดอร์ใช้มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า● foodpanda มีฟังค์ชั่นให้ลูกค้าเลือกไม่รับช้อนส้อมพลาสติก● ให้ความสำคัญกับการจัดการ food waste มอบของกินของใช้จาก pandamart ให้กับผู้ที่ต้องการ เพื่อขจัด ปัญหาอาหารเหลือทิ้ง● ที่ออฟฟิศ foodpanda มีจุดแยกขยะทั้ง เศษกระดาษ พลาสติก โลหะ และเศษอาหาร เป็นต้น เพื่อส่งเสริม ให้พนักงานแยกขยะในออฟฟิศ● ลงทุนเรื่องเทคโนโลยีในการคำนวณระยะทางขนส่งอาหารของกินของใช้ ให้ไรเดอร์ใช้ระยะที่สั้นที่สุด เพื่อช่วย ประหยัดพลังงาน ประหยัดน้ำมัน และส่งของถึงมือลูกค้าได้อย่างรวดเร็วความร่วมมือระหว่าง foodpanda ประเทศไทย และ WWF ในแคมเปญ “KEEPING SHARKS OFF OUR PLATES” ยังมีสองหมีแพนด้าซึ่งเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์และสัญลักษณ์ของทั้งสององค์กร ถือเป็นการจับคู่ที่ลงตัวและ นับเป็นการเน้นย้ำถึงความมุ่งมั่นของ foodpanda ที่ดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานการบริโภคที่ยั่งยืน ซึ่งจะนำไปสู่ความยั่งยืนอย่างรอบด้านต่อไป